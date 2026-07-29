Зеленский готовит вымораживание Украины

Уже через несколько месяцев Украину может ожидать «самая тяжелая зима в нашей истории», заявляют в Киеве. Каким образом украинское руководство пытается, с одной стороны, восстановить системы отопления и подготовить жителей к холодам - а с другой, само де-факто организует предстоящий зимой коммунальный кризис?

Лето на Украине – традиционное время прогнозов о том, что страну вновь ждет очень тяжелая зима. Данная тема звучит из уст украинских чиновников еще с начала лета: отметиться успели главы различных ОВА (областные военные администрации), министры и глава ушедшего в отставку правительства, новый премьер, мэры крупных городов. В Верховной раде говорят о предстоящей «самой тяжелой зиме в нашей истории». Соответствующее заявление сделал в том числе Владимир Зеленский.

Говорят все примерно одно и то же: мы пережили зиму 2025/26, следующая будет еще хуже и тяжелее, поэтому нужно готовиться. Снова звучат призывы хорошо подумать и (если позволяют возможности) уехать зимовать куда-то в сельскую местность. Мол, печь, колодец и туалет типа сортир позволят пережить зиму в условиях возможного коллапса систем жизнеобеспечения в городах. Разумеется, этот совет столь же хорош, сколь и бесполезен: если бы все могли уехать зимовать в домик в глуши, то города (а также их подготовка к зиме) в принципе были бы не нужны.

Если говорить о подготовке к зиме больших городов Украины, то их первая и главная проблема – отопление. Особенно это актуально для Киева: крупнейшие городские ТЭЦ (ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 суммарно обеспечивали две трети теплоснабжения города) получили серьезные повреждения в ходе зимних ударов.

О полноценном восстановлении речь даже не идет – слишком долго и дорого, а зимой по ним все равно снова гарантированно «прилетит». Город делает ставку на децентрализацию – множество менее мощных котельных.

К этой зиме в Киеве запланировано строительство пяти средних тепловых станций общей мощностью 1256 МВт (1080 Гкал/ч в пересчете на тепловую мощность). Это примерно равно мощности наиболее пострадавшей ТЭЦ-4 (1200 Гкал/ч). Общая потребность Киева в моменты пиковых зимних нагрузок – 3000-3600 Гкал/ч. Впрочем, по словам главы Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Сергея Сухомлина, пока неясно, успеют ли завершить строительство и пуско-наладку этих котельных до холодов.

Малые котельные отправляют и в украинские регионы: они получили средства на ускоренное подключение 70 блочно-модульных котельных общей мощностью 316 МВт. Плюс Киевская область получила 25 новых подобных котельных. Еще на 216 таких котельных средства выделили в мае (а значит к зиме это оборудование в лучшем случае успеет приехать). Также, по словам уже экс-главы правительства Украины Юлии Свириденко, выбитую тепловую генерацию планируется замещать газогенераторными установками (якобы – до 1,5 ГВт до конца 2026 года).

Впрочем, не только децентрализация, но и каннибализация. Украинские энергетики изучили восемь выведенных из эксплуатации тепловых электростанций (Латвия, Литва, Словакия, Хорватия, Австрия) и определили оборудование, которое можно использовать на Украине. Не исключено, что оборудование поедет на киевские ТЭЦ.

Все это в какой-то мере должно сработать. Однако для понимания масштаба проблемы достаточно сказать, что удары зимы 2025/26 гг повредили или вывели из строя более 9 ГВт тепловой и электрической мощности. То есть в разы больше, чем планируется восстановить.

Даже в Киеве отопительные мощности не сумеют восстановить до уровня прошлого года, что уж там говорить о регионах.

Хотя есть и иная точка зрения, согласно которой именно Киев в аутсайдерах по подготовке к зиме – из-за большего количества ударов, масштабов разрушений и количества жителей: «…другие города неплохо справились, и большинство городов и областных центров готовы к суровой зиме», – считает энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев. Что ж, совсем скоро эту уверенность можно будет проверить на практике.

Наконец, сколько это все стоит. Еще в апреле в Минэнерго Украины посчитали, что подготовка к зиме обойдется в 5,4 млрд евро. К настоящему моменту у партнеров (Международный фонд поддержки энергетики Украины) стране удалось наскрести 1,9 млрд. Плюс сама Украина выделила на эти цели еще 550-600 млн евро. Учитывая, что на пороге уже август, даже если недостающие 3 млрд найдутся завтра, особого толку от них уже не будет. Оборудование и комплектующие нужно произвести, купить, привезти и установить – а это месяцы.

Есть и иное направление подготовки: подготовка к зиме самих домов. Прошедшая зима показала, что одни киевские многоэтажки превращались в «холодильники» уже через несколько часов отключения от отопления и в них приходилось сливать воду из батарей. А другие могли остывать неделю – и им за это время успели вернуть теплоноситель, избежав слива системы и ее повторного запуска. Все это зависело от подготовки домов к зиме.

Отдельные проекты по такой подготовке существуют еще с довоенных времен. Правительственная программа позволяет получить кредит (замена/утепление труб, окон и дверей в подъездах, внешнее утепление и т.п.) по льготной процентной ставке. Теперь есть и программы, финансирующие энергонезависимость домов: установку дизельных генераторов и/или систем накопления энергии (для работы лифтов, насосов и прочего общедомового оборудования).

Есть госпрограмма «Энергодом», по которой совладельцы многоэтажек могут получить грант (40-70%) буквально на любые цели: модернизация системы отопления, утепление фасады и крыши. В общем на все, что поможет снизить общую нагрузку на городскую систему отопления и энергоснабжения.

Несложно заметить, что практически все эти программы включают два обязательных момента: они рассчитаны на софинансирование и предполагают работу с ОСМД (так на Украине называются организации владельцев квартир в этих домах). Однако такие организации есть только в каждом третьем многоэтажном доме Киева, а в среднем по Украине – 20%.

Но и это не значит, что каждый такой дом готов к суровой зиме. Так, лишь 12-20% многоэтажек (1,5-2,5 тыс) Киева за прошедшие годы установили дизельные генераторы. По отрывочным данным можно утверждать, что в Киеве частичную энергомодернизацию прошли около тысячи (из примерно двенадцати тысяч) домов. Еще две-три сотни можно считать имеющими комплексную энергомодернизацию. Остальные к последствиям зимних ударов не готовы никак и рискуют повторить судьбу жителей Киевской Троещины (январь-февраль 2026 года), где тогда едва не дошло до уличных выгребных ям.

Тем же, кто все-таки решит зимовать подальше от больших городов, эксперты тоже не сулят легкой жизни: «Рассматривая вариант перезимовать в селе, в частном доме, на даче, нужно не просто готовиться уже сейчас, но и иметь солидную сумму денег, чтобы приобрести все необходимое для жизни. Но не всем это по карману – найти и выложить сразу по 5–10 тысяч долларов», – предупреждает глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко (имея в виду расходы на обустройство такого дома до привычного уровня комфорта, а также расходы на уголь/дрова/газ).

Также имеет смысл сказать еще об одном уровне, самом верхнем. На камеру Зеленский то сокрушается о грядущих тяжестях, то распекает подчиненных за недостаточное рвение. Но почему Зеленский так уверен в том, что зима будет тяжелой? Ведь та же зима 2023/24 прошла для украинцев практически незаметно.

Ответ прост: он знает, что она будет тяжелой. Потому что приложит для этого все усилия – наращивая удары по любой российской инфраструктуре и производствам. А за это прилетит гарантированная ответка – как, собственно, это уже и было в прошлом сезоне.

Согласно Ukraine Support Tracker, в 2024 году европейские партнеры Украины направили 1 млрд евро на производство и закупку беспилотников для нужд ВСУ. В 2025-м – 1,2 млрд. В 2026-м – 1,6 млрд только за январь-апрель. Опять-таки: на камеру Зеленский говорит о воздушном перемирии, а в это время миллиарды евро уходят на закупку беспилотников.

Зеленский – главная причина, обессмысливающая и обесценивающая любые усилия украинцев по подготовке к зиме: от жителей многоэтажек до профильных министерств. Страдания украинцев – это его стартап. Если украинцы не страдают, инвесторы не несут инвестиции. Так что замерзающие дома и микрорайоны мы увидим на Украине и этой зимой. Интриги две: где и сколько.