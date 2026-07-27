Зеленский через Лондон, где успел стать первым иностранным собеседником нового премьера Энди Бернэма, отправился в Вашингтон. Программа и продолжительность визита офисом Зеленского не анонсируется, но как говорят в Киеве, до конца недели его на родине можно не ждать. Причин для длительного американского вояжа у Зеленского несколько, благо и повод удачный подвернулся.

Формально Зеленский едет на похороны большого друга нацистской Украины - сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), и это то мероприятие, где он будет скорбеть искренне, не напрягая артистическую жилку. Смерть Грэма для киевского режима действительно стала потерей: не так уж и много у них лоббистов, вхожих в Овальный кабинет и на гольф-поле в Мар-а-Лаго. Поэтому, может быть, и не первой по важности, но обязательной частью визита будет встреча с теми, кто Грэма может и хочет заменить. Сомкнуть и сплотить лоббистский строй после тяжелой утраты - немаловажная задача Зеленского.

Состав украинской группы поддержки на поверхности: сенатор Ричард Блюменталь, традиционный соавтор антироссийских инициатив Грэма, конгрессмен Джим Хаймс, глава комитета Палаты представителей по разведке, представитель США в НАТО Мэттью Уитакер и другие действующие, либо сохраняющие влияние бывшие политики и чиновники, вроде Элиота Энгеля и Майка Помпео. Все они горазды оказывать Киеву платные услуги, тем более вся инфраструктура для этого создана: коммуникационные компании и лоббистские фирмы, переправляющие деньги из Киева в карманы уважаемых американцев, исчисляются десятками, и после визита Зеленского их наверняка ждут новые контракты и комиссионные. На встречи с уже ангажированными и только стремящимися политиками, руководителями оружейных и IT-компаний, а также с иными небескорыстными своими сторонниками Зеленский потратит значительную часть визита.

Большой его удачей в деле укрепления "двухпартийного консенсуса" стало недавнее интервью MAGA-активистке и политическому блогеру Лоре Лумер, которая резко перешла от критики украинской власти к ее горячему обожанию. Смета операции по перевороту женского сознания не называется, но люди, близкие к киевским центрам принятия решений, утверждают, что смена риторики Лумер стоила всего-то миллион долларов, и еще два миллиона она получила за само интервью, которое заметил Трамп.

Все эти траты преследуют единственную цель: сохранять благожелательный в последнее время настрой Трампа к Украине в целом и к Зеленскому персонально. Ведь он везет в Белый дом свои "козыри", итоги той самой 40-дневной операции "по выведению России из конфликта", и хочет, чтобы во время его отчета в голове Трампа звучал голос блогера Лоры Лумер, а не главы политического департамента Пентагона Элбриджа Колби, в наличии козырей у Зеленского сомневающегося на основе разведывательных данных.

Несложно предположить, о чем Зеленский будет Трампа просить и за что благодарить, ведь эта пластинка давно не меняется: благодарить за лицензию на производство ракет для ЗРК Patriot - вот и делегация компании Raytheon побывала в Киеве накануне его отъезда, и попросить изыскать немного уже готовой продукции. Еще авансом поблагодарит за поддержку покуда не принятого антироссийского "закона Грэма - Блюменталя" и, возможно, еще раз пригласит Трампа в Киев. Но это все проходит по разряду церемоний, а вот содержательная часть встречи будет о другом: убедить Трампа окончательно и бесповоротно отказаться от плана урегулирования по формуле, выработанной в Анкоридже, то есть с отводом ВСУ из Донбасса, и выторговать у него поддержку "воздушного перемирия", тем более эта идея нравится главе госдепа Марко Рубио.

О том, почему перемирие в воздухе Зеленскому так срочно понадобилось, несмотря на разрекламированную программу Dron Deal, и что причиной тому стали сверхрезультативные удары ВКС РФ, он Трампу, естественно, не признается. Впрочем, совершенно не факт, что тот спросит.

Смена настроения Трампа, по задумке Зеленского, должна быть доведена до Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, которые в одном лице вновь призваны символизировать возобновление и интенсификацию "мирного процесса", но уже на основе украинской субъективной версии объективной реальности, и начатый сразу после встречи президентов России и США процесс торпедирования Европой достигнутых в Анкоридже договоренностей будет таким образом финализирован.

Зеленскому нужно спешить, потому что даже воображаемые и раздутые лоббистами "козыри" с наступлением темной, холодной, а возможно, и голодной осени, про которую сам Зеленский уже проговаривается, будут зримо биты. С другой стороны, это будет повод нагло попросить у Трампа денег на социальные нужды под согласное кивание поиздержавшейся в украинской авантюре Европы.

Сомнительно, что в разговоре будет затронута тема кадровой свистопляски в логове Зеленского - Трамп бесконечно далек от этой локальной проблематики и вряд ли имеет позицию по конфликту некого Федорова с каким-то Сырским, здесь Зеленский может быть спокоен. Но сама возможность неделю побыть вдалеке от "картонного майдана" и вернуться с продленным в Вашингтоне сертификатом на президентство тоже дорогого стоит.