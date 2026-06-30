В княжестве Монако, самом благополучном и зажиточном уголке Европы, случился первый за многовековую историю теракт. Жертвами стали выходцы из Украины, и организаторами, со стопроцентной вероятностью, выступали их земляки. Близкое знакомство европейцев с украинским терроризмом было делом времени, и оно наступило.

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Как сообщает французская пресса, начиненное болтами и дробью взрывное устройство сработало у дома, где проживает украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. Неизвестный оставил рюкзак с бомбой у подъезда, и когда Ермолаев с супругой и тринадцатилетним сыном выходил на улицу, прозвучал взрыв. Коммерсант получил тяжелые ожоги и осколочные ранения, его жене оторвало ногу, серьезно пострадал и ребенок.

Злоумышленник попал на камеры наблюдения и сейчас его разыскивает полиция Франции, где он скрылся после теракта.

Версий о том, кто хотел лишить Ермолаева жизни, уже предостаточно - бизнесмен, входящий в тридцатку богатейших украинцев, сколотил свое состояние - более 200 миллионов евро, в сферах традиционно на Украине криминализованных: производство и продажа алкоголя, строительство, а в последние годы, вероятнее всего, и мошеннические колл-центры. Известно, что его старшего сына Артура в 2025 году арестовал Интерпол как организатора крупной - более сотни - сети таких колл-центров. Эстонский суд приговорил его к пяти годам лишения свободы, но, что примечательно - условно, и он покинул территорию ЕС после внесения в бюджет Эстонии 8,5 миллионов евро компенсации. Важная деталь, которая многое объясняет: Вадим Ермолаев - бизнесмен из Днепропетровска, города печально известного бандитскими традициями еще со времен СССР, а теперь и подавно.

Еще один нюанс, на который может обратить, но вряд ли это сделает, внимание французское следствие - конфликт Ермолаева с нынешними властями. Хотя он официально отказался от украинского гражданства еще в 2019 году, в 2023-м Зеленский наложил на него санкции, и отнюдь не по политическим мотивам. Знатоки днепропетровской закулисы утверждают, что у Ермолаева, на чьих корпоративах в свою бытность Зеленский выступал клоуном, он теперь банально "отжимает" бизнес. О том, что все украинские хозяева жизни, перед которыми когда-либо Зеленский проделывал свои пошлые антраша сейчас находятся в зоне риска, на Украине шепчутся открыто.

Впрочем, мотивы заказчика покушения, как и его имя, не так уж важны, главное - сам акт терроризма, совершенный в Европе украинцами. Благополучная Европа, распростершая в 2022 году объятия перед богатыми, бедными и среднего достатка политическими украинцами, плохо изучила мифологию и ментальный фундамент "ангелов, спустившихся с небес", как выразился в свое время сетевой коуч Алексей Арестович, признанный в России террористом. Им стоит знать, что центральный герой нового украинского мифа и будущий главный экспонат планируемого террористом Кириллом Будановым "национального пантеона" - Степан Бандера - считал терроризм, то есть устрашение мирного населения кровавыми преступлениями против него, легитимным средством политической борьбы, и доказывал это на личном примере, сначала убив польского министра внутренних дел Бронислава Перацкого, а потом одобрив Волынскую резню.

Терроризм как метод решения проблем любим и широко практикуем политическими украинцами. Забавно, но даже нынешний ниспровергатель режима Зеленского, экс-депутат и один из основателей террористического "Азова" Игорь Мосийчук, свой первый срок в 2011 году получил за подготовку теракта - хотел взорвать ко Дню независимости памятник Ленину в Борисполе, и килограммовое взрывное устройство с поражающими элементами, изъятое в офисе организации "Патриот Украины", было главной уликой. Еще забавнее, что уже после госпереворота, освободившего Мосийчука из тюрьмы, он сам едва не стал жертвой теракта, организованного былыми соратниками. А пока Мосийчук сидел, его самым активным защитником выступал нынешний депутат и террорист Андрей Билецкий по кличке "Белый вождь", с чьим именем молва связывает убийство - опять же, террористическое - журналиста Павла Шеремета.

К слову, родину бизнесменов Ермолаева и Коломойского, Днепропетровск, можно считать и родиной нового украинского террора, безадресного, направленного против мирных граждан: 27 апреля 2012 года в разных частях города прогремело четыре взрыва, бомбы с поражающими элементами были заложены в урны, пострадали тридцать человек. Террористы - двое преподавателей истории Украины местного университета - так протестовали против "режима Януковича". Причастность националистических организаций к теракту судом не рассматривалась, но симпатии исполнителей к Бандере протоколом зафиксирована.

В конце концов даже почетный командир "батальона Монако", владелец самой дорогой недвижимости на Лазурном берегу и спонсор террористического "Азова" Ринат Ахметов стал тем, кем стал, тоже после теракта: 15 октября 1995 во время футбольного матча на гостевой трибуне стадиона "Шахтер" в Донецке взорвалась двенадцатикилограммовая бомба, погиб "ночной хозяин" города Ахать Брагин по кличке "Алик Грек" и пятеро его охранников, тяжелые ранения получила буфетчица. А вот правая рука "Грека" Ринат Ахметов на эту игру по счастливой случайности опоздал и унаследовал весь бизнес хозяина.

Не будем пророчить европейцам всплеск украинского терроризма здесь и сейчас, тем более что не все граждане Украины, покинувшие страну, являются носителями политического украинства. Но те, кто этой психической бациллой заражен, определенно представляют опасность, потому что неудовлетворенность европейским бытом, обиду, да и просто лишнюю социальную энергию, которые копятся, будут сбрасывать самыми варварскими методами, например, как в Днепропетровске в 2012 году. И коммерческие споры будут решать, как вчера в Монако. Европейцам же пора понять, что нельзя оправдывать украинские теракты против россиян и не пострадать от украинского терроризма самим. Не бывает "полезного" или политически выгодного терроризма, он всегда бьет по тем, кто так считает, и примеров тому в истории, в том числе новейшей, достаточно. Усама бин Ладен считался борцом за свободу пока воевал с СССР, Зеленский считается таким борцом пока воюет с Россией.