Символично: голубь мира нагадил Пашиняну на руку

Попытка называющего себя «миротворцем» Никола Пашиняна привлечь к участию в предвыборной пиар-кампании «птицу мира» натолкнулась на категорическое нежелание голубя участвовать в этой профанации. Произошло столь знаковое событие в ходе агитационной поездки действующего премьер-министра по Гегаркуникской области Армении.

© Московский Комсомолец

Очередные парламентские выборы назначены в Армении на 7 июня. Их результатам будет ясно, останется ли Никол Пашинян в премьерском кресле, или вынужден будет найти своим талантам другое применение. Не хочется брать на себя роль пророка, однако рискну предположить, что многострадальный армянский народ и следующие несколько лет будет управляем этим «птенцом гнезда Сороса».

Хотя в выборах принимают участие 16 партий и 2 межпартийных блока, вряд ли партия «Гражданский договор» во главе с Пашиняном лишится права сформировать новое (то бишь, старое) правительство. Уж слишком свежи ещё в армянском социуме негативные воспоминания от разного рода злоупотреблений предшественников Пашиняна. А он обещает уставшим от нищеты и морально потрясённым военным поражением в Карабахской войне 2020 года армянам скорое процветание. Грядёт ли оно – очень большой вопрос, но, как говорила персонаж Татьяны Пельтцер в кинокомедии о приключениях графа Калиостро в России, «многие верят».

Так как для успеха в предвыборной кампании обязательно нужны какие-то сильные ходы, пиар-менеджеры действующего премьера решили включить форсаж и разогнать до гипертрофированных масштабов его довольно сомнительный имидж миротворца. Дело в том, что во время Карабахского конфликта, выбирая в соответствии со знаменитой формулировкой Уинстона Черчилля между войной и позором, Пашинян выбрал позор. И точно так же, как Невилл Чемберлен, по возвращении из Мюнхена в 1938-м году махавший у трапа самолёта листком бумаги с тестом сговора, Пашинян доказывает нации, что принёс ей долгосрочный мир. Ну, дай-то Бог, как говорится.

А какая птица является самым известным символом мира? Конечно же, голубь! Вот имиджмейкеры Никола Пашиняна и привлекают этих представителей фауны к участию в различных мероприятиях с участием премьера. Не обходится без них и его предвыборная поездка по Гегаркуникской области, территория которой расположена вокруг глубоко символичного для всех жителей Армении озера Севан.

Но после очередного выступления в одном из небольших городков Гегаркуника случился казус. Услужливо переданного ему голубя Пашинян дважды пытался подкинуть вверх, дабы он взмыл в небо и напомнил электорату о том, кому именно армяне обязаны мирной жизнью.

Голубь, однако, устремляться ввысь никак не желал и сразу же шёл на посадку. Никол Воваевич хотел было подбросить птицу в третий раз, но та, будучи, видимо, в состоянии нешуточного стресса от такого внимания к себе со стороны шумной толпы, с перепуга справила на руку высокого должностного лица естественные надобности. Не стерпев такого неуважения к своей персоне, премьер-министр отдал голубя в руки сопровождающих лиц, отёр салфеткой обгаженную птицей конечность и завершил так и не состоявшееся мини-представление.

Одним словом, птица не поддержала стремления Пашиняна представить её символом миротворческих усилий действующего премьера. Более того, она даже выразила ему недоверие самым что ни на есть неприглядным способом. Последуют ли примеру голубя армянские избиратели (без свойственных неразумной птичке перегибов, конечно)? Это станет ясно уже очень скоро, всего через 3 дня…