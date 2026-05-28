Трамп оказал Пашиняну «медвежью услугу»

Президент США Дональд Трамп поддержал премьера Армении Пашиняна, но лучше бы он этого не делал. Его слова поддержки прозвучали настолько двусмысленно, что, во-первых, прямо сейчас дают повод оппозиции заявить об иностранном вмешательстве в выборы. А во-вторых, ясно дают понять, какую роль отводит Вашингтон Армении в своих глобальных планах.

И это всего лишь роль малюсенького винтика огромной машины, с помощью которой США планируют перекачивать ресурсы Центральной Азии в обход РФ и Ирана.

«Никол получает мою полную и безоговорочную поддержку на переизбрании 7 июня 2026 года. – написал Трамп в соцсети Truth Social. - С помощью Никола мы поднимем Соединенные Штаты, Армению, Южный Кавказ и Центральную Азию на более высокие вершины, чем когда-либо прежде».

Мы не ошиблись? Трамп написал именно о «переизбрании», а не о выборах? Может быть, трудности перевода? Я цитирую по российским СМИ. Но ведь выборов еще не было. Он заранее знает их результат? А как такое может быть? То есть президент США совершенно откровенно и недвусмысленно указывает армянским избирателям, кого им следует избрать. То есть оказывает на них прямое давление, шантажируя их тем, что без Никола Армении никак не удастся подняться «на более высокие вершины».

Оппозиции следует немедленно заявить о внешнем вмешательстве в выборы. А России не следует признавать результаты таких выборов. Помнится, когда российские политтехнологи пытались аналогичным образом продвинуть нужного кандидата в каких-то республиках, например, при помощи его изображений с Путиным, это вызывало бурю возмущения у местных патриотов. Как же, это вмешательство во внутренние дела. А это не вмешательство во внутренние дела?

Далее, Трамп четко указал Армении ее место. И это место даже не в прихожей или «людской» (были в домах русских помещиков такие помещения для «людей», т.е. крепостной обслуги). Места в «людской» все уже заняты странами Центральной Азии, из которых США планируют выкачивать природные ресурсы. Армении и прочим странам Южного Кавказа остается роль «коридорных». Вот что написал Трамп на своей странице в Truth Social: «Вскоре Соединенные Штаты и Армения вместе начнут движение по „маршруту Трампа“ за международный мир и процветание, который преобразит Южный Кавказ и поможет нашим замечательным американским энергетическим компаниям получить доступ к Центральной Азии прямо из Соединенных Штатов». То есть Центральная Азия - источник ресурсов, Южный Кавказ – транзитный коридор, Армения – лишь маленькое звено этого коридора. Вот это и есть обещанные ей «вершины». Ни своей промышленности, ни науки, ни искусства и образования – зачем все это обслуге коридора? Настоящие «зияющие высоты».

Чтобы заручиться столь высокой поддержкой, Пашинян лихорадочно сдает все, что еще осталось от Армении. Всего час потребовался госсекретарю США Марко Рубио, чтобы подписать с Арменией новую хартию о стратегическом партнерстве и Меморандум о взаимопонимании по критически важным минералам, а также парафировать рамочное соглашение о реализации «Маршрута Трампа во имя мира и процветания» (TRIPP). Он даже не вышел из аэропорта: подписание документов и переговоры с армянским министром иностранных дел Мирзояном прошли 26 мая в президентском зале аэропорта Звартноц. Напомним, что соглашение по TRIPPу фактически предполагает сдачу суверенной территории Армении в аренду США на 99 лет.

На встрече с избирателями Никол Пашинян заявил, что Армения не боится роста цен на сырье в случае ухудшения отношений с Россией, поскольку у нее будет очень много денег: «Сегодня Армения становится „перекрестком мира“ — это значит, что Армения станет страной не тысяч и миллионов, а миллиардов и триллионов». Также, по мнению премьера, Армения будет получать газ за счет транзита по «Маршруту Трампа».

«Скоро откроется TRIPP. Через территорию нашей страны в том числе будет проходить газопровод. За счет этого транзита у нас будет собственный газ, и за этот транзит нам будут платить газом», - сказал Пашинян.

Ранее, напомним, он уверял, что РФ не сможет разорвать соглашение о поставках газа. Однако оказалось, что это совсем не так. Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, посольство РФ в Ереване передало армянской стороне письмо министра энергетики РФ Сергея Цивилева, в котором говорится, что Москва приостановит или денонсирует соглашение от 2013 года о поставка газа и нефти, если Армения продолжит усилия по вступлению в ЕС. Согласно соглашению, подписанному между Арменией и Россией в 2013 году, Россия поставляет Армении газ, нефтепродукты и необработанные алмазы без экспортных пошлин и на льготных условиях. Парламент Армении 26 марта 2025 года принял закон о начале процесса вступления республики в Европейский союз. Армению ранее неоднократно предупреждали, что сидеть на двух стульях не получится и членство в ЕС и ЕАЭС несовместимо. Однако Пашинян предупреждениям не внемлет и заявляет, что не намерен покидать ЕАЭС, и после парламентских выборов 7 июня он вернется «в формат ЕАЭС» и возобновит в нем работу. Одновременно он намерен «продолжать реформы по европейским стандартам». То есть продолжить сидение на двух стульях. Однако здесь Пашиняна может ждать большой сюрприз. Например, РФ может не признать легитимность победы Пашиняна на выборах. Найти предлог для этого будет легко, учитывая, с какими нарушениями идет предвыборная кампания.