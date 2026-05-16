Мыши-убийцы. Кто научил хантавирус атаковать людей?

Несколько недель врачи всего мира пытались объяснить причину странных смертей на борту круизного лайнера у берегов Южной Америки. Всему виной — разновидность хантавируса «Андес. Смертность от него — 60%. Что такое хантавирус, узнал корреспондент «МИР 24« Артем Васнев.

«Вот это декоративная мышь, зверек очень милый и совершенно безобидный. А вот ее дикий сородич, рыжая полевка где-нибудь в Центральной России, или длиннохвостый рисовый хомяк из Чили могут быть смертельно опасны. Ведь грызуны переносчики хантавируса, смертельного заболевания, которое свойственно только этому отряду млекопитающих, — подчеркнул корреспондент.

1 апреля. Из аргентинского порта Ушайя выходит лайнер MV Hondius. Конечная точка маршрута тропический рай Кабо-Верде. Стоимость каюты 2 миллиона рублей и только положительные отзывы. Но через 10 дней на борту неожиданно умирает мужчина. Легкое недомогание, усиливающиеся головные и мышечные боли, а дальше поражение легких и острая дыхательная недостаточность. Через две недели в больнице Йоханнесбурга умирает его жена. Еще через неделю, 2 мая, на судне еще одна смерть. Симптомы те же. Пассажиров закрывают на карантин на острове Тенерифе, Канарские острова. Температура +25 круглый год. Но пассажирам не до отдыха. Врачи объявляют: это хантавирус.

Название «хантавирус происходит от реки Хантан в Южной Корее. Именно здесь в 1970-х годах ученые впервые подробно изучили и выделили возбудитель, который жил в организме лесных мышей.

«Иногда заболевание, которое вызывает хантавирус, называют ГЛПС геморрагическая лихорадка с почечным синдромом.

«Нулевой пациент голландский орнитолог Лео Шилперорд, он и умер первым, оесколько месяцев изучал птиц на свалках Чили и Аргентины, где, вероятно, и заразился. Диагноз «хантавирус поставили еще 11 пассажирам лайнера. «Андес так называется южноамериканская разновидность — приводит к легочной недостаточности. Но ведь от человека к человеку вирус не передается. По крайней мере, так считали ученые последние 50 лет.

«И вот этот как раз вирус, как оказалось, можно передаваться от человека человеку. Но все же не так как передается грипп или коронавирус. Необходим очень тесный контакт.

Мировые СМИ вспомнили похожую историю. 2020-й, вспышка COVID-19 на лайнере Diamond Princess у берегов Японии. Из 3711 пассажиров и членов экипажа заразились 712 человек, 14 на берег уже не сошли.

Хантавирус коварен. Зараза может «спать в организме до 1,5 месяца. А потом резко боли шеи и спины, трудности с дыханием. Потом человек перестает ориентироваться в пространстве, испытывает необъяснимый страх и страдает от галлюцинаций. Это и есть хантавирусный легочный синдром. Легкие заполняются жидкостью, и наступает удушье. Лекарств от хантавируса нет. Используют жаропонижающие, кислород, мочегонные.

«Ее не выпускают, потому что число вакцинированных не так велико, пока действующий вакцины нет, — подчеркнул Анатолий Альтштейн, вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ.

Вакцина, которой нет, могла бы спасти чемпионку России по пулевой стрельбе Наталью Романову. 21 января 2010 спортсменка умерла от хантавируса, его «почечного синдрома. Заразилась во время сборов в Подмосковье. В гостинице, где жили спортсмены, обитали и грызуны. Легкое недомогание, потери сознания, подключение к ИВЛ, но стремительный отказ почек не оставил шансов.

А вот двухкратной олимпийской чемпионке по художественной гимнастике Анастасии Близнюк повезло больше. В 2021-м во время мастер-класса в Анапе у нее развился все тот же типичный для России «почечный синдром.

«В какое-то утро я вытягиваю градусник у меня 40. И я уже ни в какую. Я жила у тети. Она вызвала «скорую. Они приехали, мне сказали, что это ОРВИ, и уехали, рассказала спортсменка.

Тренеры и родные проявили настойчивость. Анастасию экстренно госпитализировали в реанимацию Боткинской больницы. Все закончилось благополучно.

В природе существует более 50 хантавирусов. Каждую разновидность носит свой грызун. Многие живут на территории Содружества. Так, «Пуумалу переносит рыжая полевка. Встречается в Центральной России, Поволжье, Башкортостане. Вирусом «Сеул можно заразиться от серых и черных крыс. Распространен в Корее, Японии, Китае, в России на Дальнем Востоке. Восточноазиатские мыши переносят «Хантаан. Распространены в Азиатском регионе и на Дальнем Востоке России. А от черноморской полевой мыши можно подхватить «Сочи. Встречается на Балканах, а также на юге России, в Краснодарском крае.

При этом грызуны только носители вируса, сами не болеют, поэтому определить заразную особь невозможно. Только в России каждый год 7 тысяч случаев заражений. От человека к человеку зараза не передавалась. Но теперь, возможно, все изменилось.

«Что больше всего пугает в этой вспышке? Видимо, происходила передача вируса между пассажирами лайнера, это тревожно, если бы эта передача инфекции была более эффективной, то, наверное, мы бы уже знали, отметил Андрей Девяткин.

Вирусологи говорят, что поводов для паники нет. В России работает система «Санитарный щит: контроль на границе, экспресс-анализы, мониторинг сточных вод и воздуха, разработка вакцин.

«Риска развития пандемической ситуации нет. Еще раз повторюсь. Именно потому, что вирус достаточно тяжело передается от человека к человеку. А некоторые его варианты патогенные для человека не передаются человек является тупиковой точкой, заверила Елена Малинникова.

Однако власти разных стран начали розыск пассажиров, которые были на борту злополучного лайнера и сошли с него до начала карантина. Стюардессу рейса Йоханнесбург Амстердам отправляют на карантин после появления первых симптомов. В ее контактном листе — 60 фамилий. Во Франции на карантине 22 человека, в Испании 14, в США 17. Мало ли что. Все-таки вирусы могут мутировать.

