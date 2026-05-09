История переворачивает страницу правления Виктора Орбана: победивший его на выборах Мадьяр будет приведен к присяге в качестве премьер-министра Венгрии. Сталкивающийся с призывами расследовать многолетнюю коррупцию новый лидер призывает венгров помочь ему покончить с антилиберализмом.

В субботу, когда новый лидер Венгрии Петер Мадьяр будет приведен к присяге, в здании великолепного венгерского парламента в неоготическом стиле будет царить торжественная атмосфера, пишет The Guardian. Ожидается, что празднование развернется именно на улице, поскольку люди со всей страны соберутся, чтобы отметить ключевой момент: официальное окончание 16-летнего пребывания Виктора Орбана у власти.

Это произошло спустя несколько недель после того, как Мадьяр и его оппозиционная партия "Тиса" одержали убедительную победу, что потрясло ультраправых во всем мире, восстановило давние напряженные отношения Венгрии с ЕС, отмечает The Guardian.

На этой неделе он призвал венгров присоединиться к нему и перевернуть страницу, посвященную правлению Орбана и его усилиям превратить Венгрию в “чашку Петри для антилиберализма” во время его пребывания у власти.

“Мы пройдем через врата смены режима с большой вечеринкой. Приходите и пригласите свою семью и друзей!” - -написал Мадьяр в социальных сетях.

В течение нескольких недель после выборов, которые он назвал окончанием “двухдесятилетнего кошмара” в Венгрии, Мадьяр стремился подчеркнуть свою готовность изменить страну - пообещал приостановить вещание государственных СМИ, которые выступали в качестве рупоров Орбана, призвал назначенцев эпохи Орбана уйти в отставку и направил вернуть миллионы венгерских форинтов, пожертвованные ему сторонником, связанным с Орбаном.

Субботняя церемония приведения к присяге Мадьяра пронизана той же символикой: евросоюзовский флаг будет возвращен на фасад парламента Венгрии после того, как он был снят в 2014 году, а Кристиан Кесеги, как ожидается, станет первым вице-президентом национальной ассамблеи от цыган, который будет курировать правительство, в котором более четверти членов будут женщины – рекордный показатель за всю посткоммунистическую историю страны.

По всей Венгрии на Мадьяра возлагаются большие надежды.

“Извините за выражение, но Орбан в последние годы просто офигел”, - приводит The Guardian слова 45-летнего Тамаша, идущего по главной улице Дьера, города с населением около 175 000 человек на северо-западе Венгрии.

По его словам, поначалу он был доволен правительством Орбана. Но постепенно его охватило разочарование, поскольку начались обвинения в том, что правительство тратит столь необходимые средства на поддержку своих сторонников и интересов.

“Например, больницы находятся в очень плохом состоянии, а школы на самом деле не соответствуют современным требованиям. Поэтому нам нужно многое изменить”, - сказал он.

В то время, как венгры борются с растущей стоимостью жизни и заоблачной инфляцией, избрание Мадьяра дало надежду на то, что перемены могут начаться, говорит 60-летняя Жужи. “Настроение стало намного лучше. Даже здесь, где много сторонников Фидес”.

Небольшой город Дьер оказался в центре внимания общественности после предвыборного митинга, на котором Орбан обвинил освиставших его противников в продвижении украинских интересов. На той же площади, где проходил митинг, Жужи похвалила действия Мадьяра, предпринятые на сегодняшний день для борьбы с коррупцией и убеждения ЕС разблокировать миллиарды замороженных средств.

“На него возлагаются огромные надежды”, - сказала она, с улыбкой отметив, что планка, однако, была не особенно высокой. “Хуже уже быть не может”.

Ее приятельница Габи, 56 лет, настроена более осмотрительна.

“Все, кого я знаю, напуганы”, - сказала она.

Она отдала свой голос за крайне правую партию "Наша родина", опасаясь, что более тесные отношения с ЕС приведут к росту миграции и изменению жизни в ее маленькой деревне.

“Урсула фон дер Ляйен может быть довольно опасной”, - сказала она, отказавшись сообщить подробности. “И люди чувствуют неуверенность, потому что Петер Мадьяр настолько самонадеян, что у него ничего не получится”.

Это был намек на длинную тень Орбана, пишет The Guardian. В течение многих лет он и его партия "Фидес" пытались заручиться поддержкой, изображая – добавим, вполне основательно -- чиновников ЕС, таких как немка Урсула фон дер Ляйен, а также любителя финансировать цветные революции миллиардера-«филантропа» Джорджа Сороса и Зеленского, теми опасностями, с которыми способны справиться только Орбан и "Фидес".

Опрос, опубликованный на этой неделе, показал, что две трети венгров хотели бы, чтобы Орбан предстал перед судом. Мадьяр еще не обратился к этому вопросу напрямую, вместо этого объявив о планах создать орган для расследования и попытки взыскания любых государственных средств, которые, как было установлено, были использованы не по назначению во время пребывания Орбана на посту премьера.