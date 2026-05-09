Окончилась эпоха Орбана: Венгрию формально возглавит Мадьяр
История переворачивает страницу правления Виктора Орбана: победивший его на выборах Мадьяр будет приведен к присяге в качестве премьер-министра Венгрии. Сталкивающийся с призывами расследовать многолетнюю коррупцию новый лидер призывает венгров помочь ему покончить с антилиберализмом.
В субботу, когда новый лидер Венгрии Петер Мадьяр будет приведен к присяге, в здании великолепного венгерского парламента в неоготическом стиле будет царить торжественная атмосфера, пишет The Guardian. Ожидается, что празднование развернется именно на улице, поскольку люди со всей страны соберутся, чтобы отметить ключевой момент: официальное окончание 16-летнего пребывания Виктора Орбана у власти.
Это произошло спустя несколько недель после того, как Мадьяр и его оппозиционная партия "Тиса" одержали убедительную победу, что потрясло ультраправых во всем мире, восстановило давние напряженные отношения Венгрии с ЕС, отмечает The Guardian.
На этой неделе он призвал венгров присоединиться к нему и перевернуть страницу, посвященную правлению Орбана и его усилиям превратить Венгрию в “чашку Петри для антилиберализма” во время его пребывания у власти.
“Мы пройдем через врата смены режима с большой вечеринкой. Приходите и пригласите свою семью и друзей!” - -написал Мадьяр в социальных сетях.
В течение нескольких недель после выборов, которые он назвал окончанием “двухдесятилетнего кошмара” в Венгрии, Мадьяр стремился подчеркнуть свою готовность изменить страну - пообещал приостановить вещание государственных СМИ, которые выступали в качестве рупоров Орбана, призвал назначенцев эпохи Орбана уйти в отставку и направил вернуть миллионы венгерских форинтов, пожертвованные ему сторонником, связанным с Орбаном.
Субботняя церемония приведения к присяге Мадьяра пронизана той же символикой: евросоюзовский флаг будет возвращен на фасад парламента Венгрии после того, как он был снят в 2014 году, а Кристиан Кесеги, как ожидается, станет первым вице-президентом национальной ассамблеи от цыган, который будет курировать правительство, в котором более четверти членов будут женщины – рекордный показатель за всю посткоммунистическую историю страны.
По всей Венгрии на Мадьяра возлагаются большие надежды.
По его словам, поначалу он был доволен правительством Орбана. Но постепенно его охватило разочарование, поскольку начались обвинения в том, что правительство тратит столь необходимые средства на поддержку своих сторонников и интересов.
“Например, больницы находятся в очень плохом состоянии, а школы на самом деле не соответствуют современным требованиям. Поэтому нам нужно многое изменить”, - сказал он.
В то время, как венгры борются с растущей стоимостью жизни и заоблачной инфляцией, избрание Мадьяра дало надежду на то, что перемены могут начаться, говорит 60-летняя Жужи. “Настроение стало намного лучше. Даже здесь, где много сторонников Фидес”.
Небольшой город Дьер оказался в центре внимания общественности после предвыборного митинга, на котором Орбан обвинил освиставших его противников в продвижении украинских интересов. На той же площади, где проходил митинг, Жужи похвалила действия Мадьяра, предпринятые на сегодняшний день для борьбы с коррупцией и убеждения ЕС разблокировать миллиарды замороженных средств.
“На него возлагаются огромные надежды”, - сказала она, с улыбкой отметив, что планка, однако, была не особенно высокой. “Хуже уже быть не может”.
Ее приятельница Габи, 56 лет, настроена более осмотрительна.
“Все, кого я знаю, напуганы”, - сказала она.
Она отдала свой голос за крайне правую партию "Наша родина", опасаясь, что более тесные отношения с ЕС приведут к росту миграции и изменению жизни в ее маленькой деревне.
“Урсула фон дер Ляйен может быть довольно опасной”, - сказала она, отказавшись сообщить подробности. “И люди чувствуют неуверенность, потому что Петер Мадьяр настолько самонадеян, что у него ничего не получится”.
Это был намек на длинную тень Орбана, пишет The Guardian. В течение многих лет он и его партия "Фидес" пытались заручиться поддержкой, изображая – добавим, вполне основательно -- чиновников ЕС, таких как немка Урсула фон дер Ляйен, а также любителя финансировать цветные революции миллиардера-«филантропа» Джорджа Сороса и Зеленского, теми опасностями, с которыми способны справиться только Орбан и "Фидес".
Опрос, опубликованный на этой неделе, показал, что две трети венгров хотели бы, чтобы Орбан предстал перед судом. Мадьяр еще не обратился к этому вопросу напрямую, вместо этого объявив о планах создать орган для расследования и попытки взыскания любых государственных средств, которые, как было установлено, были использованы не по назначению во время пребывания Орбана на посту премьера.