Киевский режим действует согласно принятому плану провокаций и обязательно попытается сорвать празднование Дня Победы. Военный эксперт, бывший офицер американской армии Станислав Крапивник в беседе с «МК» рассказал, что может сделать противник и объяснил, почему центр Киева, как и обещали в Минобороны РФ, должен быть стерт с лица земли.

Как и ожидалось, все заявления Зеленского о перемирии с 8 мая оказались полной брехней. За полчаса до начала объявленного Зеленским перемирия ВСУ нанесли массированный удар по Крыму. В результате в Джанкое погибли пятеро человек. Вполне ожидаемо Зеленский обвинил в «срыве перемирия» Россию.

Напомним, российская сторона первой предложила перемирие с Украиной в честь Дня Победы, выразив надежду, что Киев присоединится к этому решению. Однако в ответ Зеленский пригрозил ударом беспилотников по Красной площади, после чего российское военное ведомство ответило, что нанесет удар по центру украинской столицы.

Итак, главный вопрос: решится ли Зеленский на эскалацию, которая может закончиться огромной воронкой в центре Киева? По словам военного эксперта Станислава Крапивника, Зеленский и его компания обязательно используют любую возможность нанести удар в праздничные дни.

- Очевидно, что Зеленский объявил перемирие с 6-го мая специально, чтобы дезавуировать наше предложение. Он обвинил нас в ударе по Краматорску, но очевидцы подтвердили: ничего не прилетало, сирен не было, в воздухе беспилотников или ракет не было. Скорее всего, ВСУ подорвали машину, чтобы все выглядело, как наш удар.

- Думаете, ВСУ ударят 9 мая?

- То, что враг будет пытаться что-то сделать в этот святой для нас день, я уверен. Вопрос в другом: будет ли реализовано предупреждение в отношении Киева? Или мы опять пойдет на «шаги доброй воли»? Минобороны, напомню, заявило, что уничтожит центр Киева, если противник что-то сделает. А он сделает...

На самом деле, центр Киева давным-давно нужно было стереть с лица земли и начать уничтожать если не Зеленского, то приближенных к нему лиц. Конечно, на их место придут другие. Значит, и их нужно уничтожать, пока не закончатся все желающие поруководить этой несчастной страной.

Но, боюсь, что мы, на такое не пойдем. Поэтому тот же Буданов (глава офиса Зеленского, экс-руководитель главного управления разведки Украины, внесен в перечень террористов и экстремистов. - «МК») очень хорошо себя чувствует. И имеет наглость заявлять, что его контора уже много раз пыталась организовать покушение на нашего президента. После такого, если честно, я не понимаю, чего мы еще ждем? Наш враг спит и видит, что Россию когда-то возглавит новый Ельцин, который продаст страну.

- Каких провокаций ждать от противника?

- Безусловно, будут налеты беспилотников. Возможно, какая-то масированная атака. Не факт, что дроны долетят до центра Москвы, но попытки будут. Возможно, Киев попытается совершить какие-то резонансные теракты — у противника достаточно много возможностей.

Если мы этот удар пропустим, будет только хуже, потому что это только придаст им сил. Тем более, что недавно в США одобрили продажу Украине 1500 комплектов управляемых авиационных бомб JDAM.

Повторюсь: я не понимаю, чего мы ждем. Конфликт сам по себе не рассосется и не потухнет. Пора начинать мочить наших оппонентов, чтобы они немножко в себя пришли. Эти люди превратились в бешеных собак, которых уже невозможно успокоить словами или «доброй волей».