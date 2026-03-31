Новый военно-испытательный полигон получила французская армия: Ближний Восток. Франция была вынуждена отправить на свою базу в ОАЭ дополнительные военные силы – и благодаря этому приобретает бесценный опыт по борьбе с иранскими беспилотниками. Какие именно системы вооружений и несколько эффективно она в итоге использует?

Каждый день можно слышать, как США и их союзник Израиль применяют в борьбе с Ираном те или иные новые виды вооружений, однако в регионе имеется еще один игрок. Не особенно выпячивая свое присутствие, он ищет решения для военных задач, которые вполне может использовать в будущем, и не исключено, что против России. Этим игроком является Франция.

Еще в начале марта Францию всполошило известие, что иранский беспилотник атаковал французскую базу в Абу-Даби на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Речь идет о военно-морской базе Camp de la Paix (Камп-де-ля-Пэ, в переводе это что-то вроде «Мирного лагеря» или «Лагеря мира») недалеко от Ормузского пролива.

Французский военный портал Zone Militaire уточняет: из 689 дронов, которые на тот момент запустил Иран, в ОАЭ удалось перехватить 645. Тем не менее 44 достигли цели и «как минимум один» ударил по французской базе.

Результатом атаки иранского дрона стали лишь «материальные» повреждения, и, по словам министра иностранных дел Жана-Ноэля Барро, «нельзя быть уверенным в том, что целью была именно Франция». Мол, летел себе беспилотник и просто залетел не туда.

В состав «мирной» французской базы, помимо собственно военно-морской компоненты в Порт-Зайеде, входит тренировочный комплекс для операций в городской застройке и пустыне, расположенный в 50 км от Абу-Даби, и база ВВС № 104 в Аль-Дафре. На последней находятся силы ВВС ОАЭ, а также США. Франция также может держать в своем сегменте базы ВВС до шести самолетов (половина эскадрильи).

При этом военно-воздушный сегмент базы в Аль-Дафре загружен под завязку – там находятся как раз шесть «Рафалей» из истребительной эскадрильи «Прованс». Как уточнил Барро, французские истребители «Рафаль» были отправлены проводить «операции по обеспечению безопасности воздушного пространства над нашими базами и, следовательно, над ОАЭ». Министр дал понять, что Франция будет защищать свои интересы в регионе, своих граждан (то есть тех французов, которые там находятся) и своих союзников.

Иными словами, иранские дроны и представляют непосредственную опасность для французской военной базы в регионе, и дают Франции возможность помочь своим ближневосточным союзникам. Франция, связанная с ОАЭ соглашением, имеет право помогать последним «в случае возникновения угрозы безопасности, суверенитету, территориальной целостности и независимости государства Объединенные Арабские Эмираты».

И вот теперь начальник штаба сухопутных войск, генерал Пьер Шилль, рассказал, что на Ближний Восток для выполнения соответствующих задач были дополнительно отправлены четыре вертолета «Тигр», и не только они. Более того, генерал заявил, что французские военные «находятся там либо в рамках нашего действующего развертывания… в Объединенных Арабских Эмиратах, либо они специально направлены туда для работ по обнаружению беспилотников и для защиты от них в сотрудничестве с нашими партнерами».

Вертолеты, похоже, стали одним из ключевых элементов противодронного ПВО, которое сегодня испытывает Франция на Ближнем Востоке. Еще осенью прошлого года генерал-майор Патрик Жюстель предполагал, что «вертолеты могут сыграть ключевую роль в борьбе с беспилотниками; это навык, который развивает французская легкая авиация, и необходимые для этого возможности уже существуют».

«Наш ударный вертолет Tigre («Тигр») с самого начала обладал возможностью использовать свою 30-мм пушку в режиме воздушного боя, и в настоящее время ведется подготовка пилотов для выполнения подобных задач», – добавлял генерал Давид Крюзий, командующий французской легкой авиацией. И вот теперь эта подготовка им пригодилась.

Как пишет Le Point, изначально «Тигр» был разработан «как истребитель танков для остановки российского бронетанкового наступления в Европе, но иногда использовался для охоты на беспилотники. Эта тактика широко применяется на Украине, где боевые вертолеты с гордостью демонстрируют десятки силуэтов беспилотников, нарисованных на фюзеляже, в честь каждой сбитой ими вражеской цели этого типа».

Тут стоит поправить: для остановки не российского, а советского наступления, ибо данные вертолеты – разработка еще 1980-х годов. Это не чисто французская, а общеевропейская машина. Но правдой является то, что российская армия действительно эффективно использует армейскую авиацию для борьбы с украинскими БПЛА, начиная с 2022 года. Теперь французы берут пример с российских Вооруженных сил.

Там же, где вертолетных пушек оказывается недостаточно, французские вертолеты на Ближнем Востоке применяют ракеты «воздух-воздух» средней дальности Mica. Они, однако, являются крайне дорогостоящими по сравнению с ценой дешевых иранских БПЛА. Поэтому, как говорит генерал Пьер Шилль, «мы также ускоряем интеграцию ракет с лазерным наведением на "Тигры"» – генерал имеет в виду, что эти ракеты существенно дешевле, чем Mica. Французские военные сообщают, что именно ракеты с лазерным наведением, первоначально разработанные для поражения наземных целей, благодаря своей низкой стоимости стали основным оружием ВВС США против беспилотников на Ближнем Востоке.

Таким образом, война с Ираном стала для Франции еще одним поводом проверить в реальных военных условиях, что именно лучше всего работает в современной войне против беспилотников. Уже упомянутый портал Zone Militaire сообщил, что французские истребители за две недели войны «сбили десятки дронов и ракет», но при этом пришлось вызывать подкрепление – еще шесть истребителей из 4-й эскадрильи, которая базируется в Сен-Дизье.

Экипажам пришлось постоянно держаться начеку, как заметил генерал Марк Ле Буиль, так как «иранская тактика постоянно меняется… В какой-то момент они могут сразу запускать 10 ракет, а через три часа вдвое больше или вдвое меньше».

Помимо самолетов и вертолетов, французы стали экспериментировать и с совершенно новым оружием – БПЛА-перехватчиками. «Некоторые модели кажутся эффективными, в то время как другие слишком сложны в управлении», – признается генерал Шилль. Беспилотные перехватчики – самое свежее изобретение систем ПВО по борьбе с беспилотниками, и именно их пытался не так давно продать Саудовской Аравии глава киевского режима Владимир Зеленский.

Франция уже признавалась, что – как и остальные страны Запада – извлекает бесценный военный опыт из конфликта на Украине. Несомненно, точно так же во Франции относятся и к войне на Ближнем Востоке: как к материалу, из которого можно извлечь для себя выводы, чтобы не быть застигнутыми врасплох в будущих столкновениях. Или как к опыту, который позволит в будущем напасть на кого-нибудь – под предлогом предотвращения некой угрозы. Например, той, которую Европа провозглашает самой серьезной – «российской агрессии».