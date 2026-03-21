Названы 5 «кошмарных сценариев» Ирана против США

На Ближнем Востоке полыхает настоящая война, спровоцированная американо-израильской агрессией против Ирана. Обладающая ядерным оружием богатая супердержава отделена от театров военных действий океанами, но вряд ли может чувствовать себя в безопасности.

Британское издание Daily Mail приводит пять “кошмарных сценариев”, которые Иран может развернуть против Америки, включая "спящие ячейки ада", в то время как исламский режим готовится к длительной борьбе.

“В одном углу: самая мощная военная машина на земле, поддерживаемая государством Израиль, обладающим ядерным оружием, – пишет старший репортер Daily Mail по США Джеймс Рейнл. – В другом: потрепанная теократия среднего размера, потерявшая своего верховного лидера, большинство своих военных кораблей и значительную часть военной техники за три недели безжалостных бомбардировок. Вы можете подумать, что с муллами покончено. Но вы ошибаетесь”.

Несмотря на то, что американские и израильские военные самолеты продолжают круглосуточно наносить удары по иранским объектам, Тегеран в ответ бьет баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по всему Персидскому заливу, нанося удары по энергетической инфраструктуре, из–за чего цены на нефть подскочили выше 100 долларов за баррель, и закрыв Ормузский пролив для большинства коммерческих перевозок.

По меньшей мере 2000 человек погибли, и конца этому не видно, констатирует Daily Mail. Эксперты предупреждают, что Иран только начал демонстрировать, на что он способен, и что его самые страшные шаги, возможно, еще впереди.

"Они не могут победить США в военном отношении, но они могут победить США политически, - сказал Джонатан Кристол, профессор ближневосточной политики в женском колледже Стерна в Нью-Йорке. – Иран все еще может многое сделать, чего мы еще не видели".

Кристол считает, что Тегеран начал "хрестоматийную кампанию асимметричной войны", одновременно предусмотрительно сохранив запасы баллистических ракет, противокорабельных комплексов и морских мин для длительной борьбы.

Стратегия Ирана, пояснил он, заключается в "последовательных атаках на американские объекты, чтобы усилить общественное недовольство жертвами, подорвать региональную экономику, подорвать имидж безопасности в арабских государствах Персидского залива и сделать движение танкеров через Ормузский пролив небезопасным".

Возможно, этот план уже работает, отмечает Daily Mail. Союзники США публично отвергли призывы президента Трампа помочь вновь открыть Ормузский пролив – узкий водный путь, через который проходит примерно пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.

Высокопоставленный иранский чиновник сообщил посредникам, что новый верховный лидер, аятолла Моджтаба Хаменеи, категорически отверг любую деэскалацию, требуя, чтобы США и Израиль были "поставлены на колени", прежде чем начнутся какие-либо переговоры.

Раскрыта цель ударов Израиля по Тегерану

Итак, Daily Mail рассматривает пугающие варианты эскалации, которые все еще доступны Исламской Республике, и то, что каждый из них может означать для Америки.

ТЕРРОР НА АМЕРИКАНСКОЙ ЗЕМЛЕ

Страх, не дающий американским сотрудникам по борьбе с терроризмом спать по ночам, объясняется просто: Ирану не нужны ракеты, чтобы поразить Америку. Здесь уже есть люди, пишет Daily Mail.

Американские силовики перешли на режим повышенной готовности: перехваченные разведывательные данные указывают на потенциальные полеты иранских беспилотников вдоль побережья Калифорнии, а также на закодированные "триггерные" сообщения, которые могут активировать спящих агентов, уже внедренных в США.

Крис Суэкер, занимавший пост помощника директора ФБР в середине 2000-х годов, сказал, что проиранские прокси–сети – прежде всего "Хезболла" - долгое время сохраняли скрытое, но смертоносное присутствие на американской земле.

"Мы имеем дело с загнанным в угол зверем", - сказал Суэкер в интервью Daily Mail. "Если когда-нибудь мы станем свидетелями нападений на США, это станет катализатором".

Он добавил: "Сейчас все как в тумане. Руководство Ирана находится в состоянии отчаяния".

История показывает ужасный пример, напоминает Daily Mail. В 1990-х годах проиранские террористы взорвали посольство Израиля и еврейский общинный центр в Буэнос-Айресе, в результате чего погибло более 100 человек. Нападения на еврейские центры, израильские дипломатические представительства или высокопоставленные американские объекты могут осуществляться по тому же плану, который будет обновлен к 2026 году, отмечает Daily Mail.

Одна дата становится особенно важной: Чемпионат мира по футболу, который этим летом соберет сотни тысяч посетителей на площадках по всей территории США. Турнир уже объявлен национальным мероприятием по обеспечению особой безопасности. Это именно то громкое событие, которое транслируется по всему миру по телевидению и которое экстремистские группировки исторически пытались использовать. Власти подчеркивают, что конкретной или достоверной непосредственной угрозы нет. Некоторые аналитики также утверждают, что эффектное нападение на гражданское население Америки может привести к обратным результатам, усилив общественную поддержку войны. Но теперь, когда руководство Ирана загнано в угол и его выживание под вопросом, расчет, возможно, изменился.

СЕМЬ ДОЛЛАРОВ ЗА ГАЛЛОН НА ЗАПРАВКАХ

Американцы уже ощущают войну в своих кошельках, констатирует Daily Mail. Удары Ирана по нефтяной инфраструктуре Персидского залива и фактическое закрытие Ормузского пролива привели к тому, что цены на нефть превысили 100 долларов за баррель, и один высокопоставленный иранский военный чиновник не скрывал, что будет дальше.

"Будьте готовы к цене на нефть в 200 долларов за баррель", - заявил Эбрахим Золфакари, давая понять, что Иран рассматривает энергетические рынки как законное поле битвы.

Это не пустая угроза, полагает Daily Mail. Ормузский пролив - это яремная вена мировой энергетической системы. По оценкам аналитиков RealClearEnergy и Wood Mackenzie, полное и устойчивое закрытие может привести к удалению с мирового рынка примерно 20 миллионов баррелей в день, что приведет к росту цен до 180-200 долларов за баррель. При таком уровне цен американские автомобилисты могут рассчитывать на заправку по 7 долларов за галлон.

Президент Трамп изо всех сил пытается смягчить удар, наращивая внутреннюю добычу нефти, координируя высвобождение 400 миллионов баррелей из стратегических резервов с союзными странами и изучая возможность ослабления санкций в отношении российской нефти.

Но у Ирана все еще есть возможность нанести удар по нефтяным месторождениям Саудовской Аравии, экспортным терминалам ОАЭ и другим энергетическим объектам Персидского залива. Даже частичного прекращения добычи может оказаться достаточно, чтобы ввергнуть мировую экономику в рецессию. Это стало бы политической катастрофой для Трампа, которому в ноябре предстоят промежуточные выборы и популярность которого в значительной степени зависит от экономических проблем. Иран это знает.

ЯДЕРНЫЙ КОШМАР

Северная Корея наблюдает за войной в Иране со спокойным удовлетворением, а новое руководство Ирана почти наверняка наблюдает за Северной Кореей. Урок очевиден: Пхеньян обзавелся ядерным оружием в середине 2000-х годов и с тех пор фактически неприкосновенен. Ни один американский президент не осмеливался нанести удар по стране, обладающей средствами ядерного сдерживания, полагает Daily Mail.

Тегеран так и не переступил этот порог – и теперь расплачивается за это ежедневным шквалом американо-израильских авиаударов. Теперь аятолла Хаменеи может прийти к выводу, что выживание Ирана зависит от создания ядерного оружия.

Американо-израильские удары в июне прошлого года привели к разрушению ядерной программы Ирана, в результате чего, по сообщениям, сотни килограммов высокообогащенного урана оказались погребены под обломками разрушенных объектов в Исфахане и Натанзе. Агентство ООН по ядерному надзору подтвердило, что материалы в основном остаются на этих двух объектах. Но завалы могут быть расчищены. Центрифуги могут быть перезапущены. Иран может официально выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия - обязательного мирового ядерного соглашения – и начать так называемый "бомбовый спринт", быстро переходя от гражданского обогащения урана к оружейному материалу и, в конечном счете, к развертываемому устройству.

Трамп недвусмысленно назвал предотвращение появления у Ирана ядерного оружия в качестве главной цели войны и даже предложил направить наземные войска для захвата иранских запасов обогащенного урана.

Но, как продемонстрировала КНДР, страна, достаточно решительная для создания бомбы и готовая принять на себя последствия, в конечном итоге может ее получить. Одна эта возможность меняет стратегическое соотношение сил для каждого игрока в регионе, отмечает Daily Mail.

ВСЕ, ВЕЗДЕ И СРАЗУ

Военные планировщики называют это "горизонтальной эскалацией", и Иран уже делает это. В то время как американо-израильские авиаудары подорвали способность Ирана производить крупные ракетные залпы со своей собственной территории, атаки, которые все же достигают цели, становятся все более изощренными.

Вместо того чтобы вести огонь изолированно, Иран и его прокси–сети все чаще координируют одновременные пуски с нескольких направлений - тактика, направленная на насыщение и подавление дорогостоящих батарей ракет-перехватчиков.

"Ось сопротивления" охватывает весь регион: "Хезболла" в Ливане, шиитские ополчения в Ираке и хуситы в Йемене. Когда залпы раздаются с трех или четырех направлений одновременно, даже самым передовым системам противовоздушной обороны в мире трудно за ними угнаться, пишет Daily Mail.

Некоторые аналитики выдвигают еще более тревожную версию: Иран намеренно сначала использует дешевые беспилотники и устаревшие ракеты, истощая запасы ракет–перехватчиков своих противников, в то же время придерживая свое самое мощное оружие, включая гиперзвуковые ракеты, для нанесения более разрушительных ударов позже.

Майкл Найтс, региональный эксперт Horizon Engage, выделил активизирующуюся кампанию хуситов против морского судоходства в Красном море как ключевой компонент многовекторной стратегии Ирана по дальнейшему подрыву глобальных энергетических и транспортных рынков.

НЕВИДИМАЯ ВОЙНА – И ОНА НАДВИГАЕТСЯ НА ВАШУ ЭНЕРГОСИСТЕМУ

Иран, возможно, проигрывает в небе, но в тени цифровых технологий он упорно сопротивляется. И цели не только военные, констатирует Daily Mail. С момента начала операции "Эпическая ярость" иранские государственные СМИ опубликовали список крупнейших технологических компаний США, попавших под удар. Проиранская хакерская группа уже взяла на себя ответственность за разрушительную кибератаку на медицинского гиганта Stryker, уничтожив данные почти с 80 000 устройств за три часа, используя собственное программное обеспечение Microsoft для управления. Возможно, это только первый шаг.

"Мы ожидаем, что Иран предпримет разрушительные кибератаки против США, Израиля и стран Персидского залива, сосредоточившись на перспективных объектах и критически важной инфраструктуре", - предупредил Джон Халтквист, главный аналитик Google Threat Intelligence Group.

CrowdStrike обнаружила хакеров, связанных с Ираном, которые проводят цифровую разведку в сетях США - исследуют системы, выявляют уязвимости, незаметно готовятся.

Польша заявила, что уже предотвратила связанную с Ираном кибератаку на ядерный исследовательский объект. А еще Запад обеспокоен тем, что Тегеран может действовать не в одиночку: хакерские группы, связанные с Россией, по сообщениям, координируют свои действия с иранскими кибер-подразделениями, что значительно повышает уровень угрозы, указывает Daily Mail.