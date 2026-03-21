Несколько судов прорвались через Ормузский пролив: Иран разрешил

С разрешения Ирана несколько судов прошли через Ормузский пролив. Ряд стран и компаний ведут переговоры с иранскими властями об обеспечении прохода через заблокированную водную артерию. Появляются некоторые закономерности, отмечает The New York Times.

Иран разрешил некоторым дружественным странам, включая Китай, Индию, Пакистан, Малайзию и Ирак, обеспечить безопасный проход их судов через Ормузский пролив, являющийся важнейшим морским маршрутом.

В настоящее время иранские законодатели обсуждают новые правила прохождения через пролив, включая потенциальную плату за транзит, сообщают иранские СМИ. Примерно пятая часть мировых поставок нефти и газа проходит через пролив. Иран поддерживает фактическую блокаду с момента начала войны три недели назад, что ограничивает его правительство в международных перевозках и приводит к росту мировых цен на нефть и газ, пишет The New York Times.

Заметное движение судов через Ормузский пролив сократилось с более чем 130 судов в день до примерно трех-четырех в среднем в день. Более 20 коммерческих судов пострадали на этом водном пути и вблизи него. По данным Международной морской организации, около 2000 судов и 20 000 моряков оказались в ловушке в этом районе. А новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в своем первом заявлении на прошлой неделе заявил, что “необходимо продолжать использовать рычаг закрытия Ормузского пролива”.

Тем не менее, некоторые суда прошли через него, отмечает The New York Times.

По меньшей мере девять судов покинули пролив через коридор, который ведет их через иранские воды вокруг острова Ларак, где Корпус стражей исламской революции и портовые власти могут наблюдать за судами, сообщила в среду служба морских новостей и данных Lloyd's List. Среди них были суда из Индии и Пакистана, а также корабли, на которые Соединенные Штаты наложили санкции как на часть теневого флота Ирана, которые ходят под флагами Арубы, Палау и Мадагаскара.

“Существует четкая и различимая схема прохождения некоторых судов”, - сказал в интервью Ричард Мид, главный редактор Lloyd's List.

Морское аналитическое агентство Windward также сообщило о судах, покидающих Персидский залив через территориальные воды Ирана, “идущих вдоль береговой линии, а не по стандартным международным навигационным каналам”. Это новый маршрут, отмечает The New York Times.

Как выяснил Lloyd's List, такое путешествие, которое, по крайней мере, в одном случае потребовало значительных выплат Ирану, не обязательно безопасно. Ричард Мид сказал, что судоходные компании вели переговоры с иранскими официальными лицами по косвенным каналам, иногда с представителями иранской диаспоры. Безопасность не гарантирована, предупредил он.

Министр энергетики Ирака Хайян Абдул Гани аль-Савад заявил во вторник, что его правительство находится в контакте с Ираном, чтобы разрешить иракским нефтяным танкерам проходить через пролив, предоставив названия судов, владельцев и принадлежность для одобрения. Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что прямые переговоры с Ираном оказались эффективными для обеспечения прохода двух танкеров-газовозов его страны и что переговоры продолжаются.

Даже если Иран создаст новую систему пропуска судов, это вряд ли удовлетворит мировые потребности в нефти и газе, констатирует The New York Times.

Цены на нефть резко выросли, почти удвоившись с начала войны 28 февраля. Администрация Трампа рассматривает возможность отмены санкций в отношении иранской нефти в попытке увеличить мировые поставки и уже разрешила иранским нефтяным танкерам проходить через Ормузский пролив, заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью CNBC на этой неделе. Белый дом также временно отменил санкции в отношении российской морской нефти.

По словам Бретта Эриксона, специалиста по санкциям и управляющего директора Obsidian Risk Advisors, эти шаги демонстрируют “уровень отчаяния” Вашингтона. “Трудно представить, как США могут оказать значимое давление”.

Совет Международной морской организации на специальном заседании на этой неделе призвал страны срочно найти способы эвакуации судов, оказавшихся в ловушке в регионе. Глава агентства Арсенио Домингес предупредил суда о необходимости избегать опасных переходов.