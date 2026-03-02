Украинское руководство придумало очередное гениальное решение: «дыры» в зоне боевых действий они хотят заткнуть иностранцами. Только вот последствия у этого шага могут оказаться прямо противоположными.

Киев намерен решать острейшие проблемы мобилизации и массового дезертирства в рядах ВСУ за счет активного привлечения иностранцев. С таким заявлением выступил министр обороны Украины Михаил Федоров на брифинге с главой оборонного ведомства Нидерландов, сообщив о разработке комплексного плана. По словам министра, уже в ближайшие месяцы начнется поэтапная реализация привлечения иностранцев в ряды ВСУ.

Как свидетельствуют данные рекрутинговых центров, процесс вербовки за рубежом уже идет достаточно активно: ежемесячно контракты с ВСУ подписывают порядка 600 наемников, а общая численность иностранцев в зоне боевых действий достигла примерно 20 тысяч человек. Самой многочисленной группой, по информации СМИ, стали колумбийцы, которых насчитывается около 7 тысяч — только за последние четыре месяца прибыли 1200 добровольцев из этой южноамериканской страны.

Однако ранее Министерство обороны создало достаточно непривлекательные для иностранцев условия. В конце 2025 года три из четырех «Интернациональных легионов», где с 2022 года служила основная масса иностранцев, были ликвидированы, а их личный состав передали в штурмовые полки. Четвертый легион переформатировали в учебный центр. В результате иностранные наемники столкнулись с языковым барьером: вместо англоговорящих командиров и переводчиков, как было раньше, теперь их окружили украинцы. Это вызвало недовольство среди наемников. Многие из них расторгли контракты и вернулись домой.

Иностранцами затыкают не только «дыры» в зоне боевых действий. Ими пытаются ликвидировать и нехватку рабочей силы, возникшей из-за конфликта. По словам народного депутата Богдана Кицака, крупные производственные и иностранные компании уже столкнулись с дефицитом кадров, что вынуждает их импортировать трудовых мигрантов, чтобы не срывать многомиллионные контракты. В стране открываются частные агентства, занимающиеся полным циклом привлечения иностранцев — от оформления документов до распределения по предприятиям.

Осенью 2025 года первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Михаил Непран оценил ближайшую потребность в мигрантах до миллиона человек, преимущественно из Бангладеш и Пакистана, готовых работать кладовщиками, строителями и таксистами за 10–15 долларов. Впрочем, некоторые прогнозы куда масштабнее: советник главы Офиса президента Тимофей Милованов призвал готовиться к «новой Украине», так как для восстановления экономики потребуется привлечь до 10 миллионов трудовых мигрантов.

Согласно статистике за 2024 год, украинские власти выдали иностранным гражданам 6 тысяч разрешений на трудоустройство. Наибольшее количество таких документов получили выходцы из Турции — около тысячи. В числе лидеров также оказались граждане Узбекистана (примерно 700 разрешений), Индии (500), Азербайджана (400) и Китая (350). Меньше всего квот пришлось на долю рабочих из Бангладеш, Пакистана и Непала — 319, 205 и 146 разрешений соответственно.

Руководство киевского режима понимает, что страна находится на грани огромного демографического кризиса, и вариантов его решения не так уж много. Только вот в итоге «борьба за мову» может обернуться тем, что по львовским улицам скоро будут ходить не «западенцы», а иностранные специалисты.