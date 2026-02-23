Мерц решил возглавить Европу военным путем

Канцлер Германии Фридрих Мерц сохранил пост председателя Христианско-демократического союза, получив более 90% голосов. В выступлении на съезде партии он говорил о России и констатировал наличие «глубокого разрыва» между Европой и США. Как считают эксперты, Мерц пытается оживить немецкую экономику путем милитаризации и прочит себя на роль военного и экономического лидера объединенной Европы, навязывая ей идею противостояния «имперской России».

Канцлер Германии Фридрих Мерц накануне был переизбран председателем Христианско-демократического союза (ХДС) в ходе федерального съезда партии в Штутгарте, получив 91,17% голосов делегатов. На этот раз других кандидатов на пост лидера партии не было. В 2024 году за Мерца проголосовали 89,8% делегатов, а в 2022 году – 95,3%.

Ранее Мерц объявил о намерении вновь баллотироваться на пост канцлера от блока ХДС/ХСС на следующих парламентских выборах, которые назначены на 2029 год. В ноябре прошлого года ему исполнилось 70 лет, и он стал самым возрастным канцлером после Конрада Аденауэра, который покинул должность главы правительства в 1963 году в возрасте 87 лет.

На съезде канцлер представил программу «полного обновления» курса Германии, сосредоточившись на экономическом развороте, ужесточении миграционной политики и укреплении обороноспособности. В своей речи он призывал к снижению налогов, контролю границ, увеличению расходов на бундесвер и отказу от «зеленого радикализма» в пользу индустриального развития.

Канцлер также поклялся не позволить крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) «разрушить» Германию и призвал коллег-консерваторов готовиться к новой, суровой атмосфере конкуренции великих держав. По его словам, «основанный на правилах порядок, который мы знали, больше не существует».

Мерц предупредил, что свобода Европы зависит от ее способности защитить себя. Он подчеркнул, что мир вступил в новую эру, где «важна сила – как военная, так и экономическая».

«В этом хрупком мире безопасность является предпосылкой свободы, и тот, кто пренебрегает своей безопасностью, может быть подвергнут политическому шантажу», – сказал Мерц.

Политик повторил тезис о том, что действия России на Украине стали концом старой эпохи безопасности. По его мнению, конфликт закончится только тогда, когда Россия будет «истощена экономически и, возможно, в военном отношении». При этом он подтвердил долгосрочную поддержку Киева.

Мерц констатировал наличие «глубокого разрыва» между Европой и США под руководством Дональда Трампа. Он жестко раскритиковал протекционизм Вашингтона, заявив, что Европа не будет следовать политике заградительных пошлин и готова дать отпор в случае торговой войны. По его словам, в эпоху соперничества великих держав даже Соединенные Штаты не будут достаточно сильны, чтобы действовать в одиночку.

«Если американцы верят, что пошлины важнее налогов внутри страны – их право. Но это не наша политика. Вы можете это делать, но мы в этом не участвуем. А если вы перегнете палку, мы – европейцы – сможем защитить себя», – заявил политик.

Канцлер анонсировал свой визит в Пекин на следующей неделе, назвав Китай важным партнером, но призвал избавиться от иллюзий, подчеркнув, что КНР стремится переписать мировой порядок под свои правила и использует экономическую зависимость других стран в своих целях.

Безальтернативный Мерц

«На самом деле на съезде не стоял вопрос о новом лидере партии. Высказывание недоверия Мерцу прямо на съезде разрушило бы его канцлерство. В ХДС, несмотря на неудовольствие «левизной» Мерца, нет политических самоубийц. Конец канцлера лишил бы всю партию власти и разрушил бы правительство. Поэтому интрига заключалась совсем в другом – сколько голосов Мерц получит при переизбрании. Он получил 91% голосов – и это как раз показывает, что партия полностью следует за ним», – отмечает германский политолог Александр Рар.

В свою очередь замдиректора Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин назвал переизбрание Мерца вынужденным шагом при отсутствии реальной альтернативы.

«Сильных конкурентов у него нет. Да, в партии есть противники, например, постоянно интригующий Йенс Шпан (глава фракции ХДС/ХСС), но он фигура достаточно спорная и токсичная. Внутри ХДС сочли, что до конца срока коалиции лучше избегать острых углов и внутренних войн. Мерц в этой ситуации – компромиссная фигура, даже несмотря на низкие личные рейтинги», – считает Камкин.

«Наблюдатели довольно скромно оценивают этот 91-процентный результат, понимая: реальные проблемы не решены. И как минимум во время или сразу после выборов в Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце весной эти проблемы проявятся», – добавил Виталий Волков, аналитик фонда «Наследие Евразии».

Явление Меркель

Самым большим удивлением стало появление на съезде бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая после отставки игнорировала партийные мероприятия. Как подчеркивает Рар, «она пришла на съезд сама, неожиданно для всех делегатов и самого Мерца».

«Ее встретили бурными аплодисментами, что лишний раз доказывает популярность Меркель внутри ХДС. Я предполагаю, что она имеет определенные амбиции вернуться в большую политику – ей просто скучно сидеть без дела», – говорит собеседник.

Камкин назвал присутствие Меркель негласной поддержкой курса Мерца.

«Кроме того, поговаривают, что ей могут предложить пост федерального президента. Это, конечно, должность скорее представительская, но в качестве «свадебного генерала» Меркель на съезде была полезна», – полагает спикер. «Ожидалось, что Меркель может сказать много неприятного человеку, которого она в каком-то смысле презирает и которого несколько раз вытесняла из большой немецкой политики. Но этого не произошло. Почему? Основная причина – серьезнейшие проблемы и внутри страны, и внутри партии перед земельными выборами: сначала в марте в двух землях, затем осенью на Востоке Германии, плюс выборы в Берлине. Ввиду ослабления позиций произошла определенная консолидация», – отметил Волков.

Военная экономика

Мерц изначально обещал немцам введение жесткой экономии в госрасходах и спасение экономики. Но на деле произошло все наоборот – бюджетные правила были смягчены, а страна влезла в кредиты для возросших расходов на оборону. Милитаризация, по мнению экспертов, используется канцлером как ширма для провалов в экономике.

«Мерцу главное – сохранить власть. ХДС не может управлять страной в одиночку, ей нужен партнер. И этот партнер – левая партия СДПГ. С ней Мерцу нельзя разругаться, поэтому он пытается обо всем договориться, а по факту идет на большие уступки и сдает свои прежние политические принципы. Отсюда и стагнация», – говорит Рар.

По его прогнозу, Мерц и его правительство и дальше будут жертвовать экономикой ради милитаризации.

«Россия объявлена главным врагом Запада, молодежь начинают призывать в армию, состоятельным гражданам повышают налоги, в социальной сфере ожидаются сокращения», – напоминает политолог.

При этом, по его словам, немцы, в отличие от французов, не протестуют. Более того, у оппозиционной АдГ сейчас лишь 25% поддержки в народе, а у системных партий (ХДС, СДПГ, «Зеленые») вместе – больше половины.

Камкин тоже отметил, что обещания жесткой экономии остались лишь предвыборными лозунгами Мерца.

«Милитаризация сегодня – это отчаянная попытка оживить экономику, потому что других вариантов увеличения производства и занятости просто нет. За 2025 год сильно просел уровень производства в ключевых отраслях. Если смотреть в пятилетнем выражении, падение реальных доходов немцев ощутимо», – напомнил он.

По его словам, цифры говорят сами за себя: средняя зарплата с 2020 по 2025 год выросла всего на 5%, а потребительские цены – на 22-23%, а по отдельным позициям и вовсе до 40%.

«В этой ситуации Мерц пытается сделать Германию центром европейского ВПК, фактически милитаризируя не только экономику, но и политику», – считает спикер.

Мерц, по мнению Рара, хочет стать лидером объединенной Европы, этаким немецким Де Голлем.

«Он хочет выстроить Европу на новой идее – противостоянии «имперской России». Его план – милитаризировать Европу. Немцы, по задумке Мерца, должны обеспечить европейский ВПК, а бундесвер – стать сильнейшей армией в Европе. По сути, Мерц хочет заменить Америку Германией в качестве лидера и защитника Европы», – поясняет спикер.

Борьба с оппозицией

«Что касается «Альтернативы для Германии» – главного конкурента правящей партии – здесь все очевидно: готовится запрет. Но исключить популярную партию из политического процесса будет весьма нелегко, демократическими и правовыми методами это Мерцу не удастся. Однако он будет стараться, подключая немецкие силовые структуры. К этому все идет», – полагает Рар.

По мнению Камкина, борьба с оппозицией в лице АдГ ведется довольно жесткими методами.

«Оппозицию душат уже на федеральном уровне: в Нижней Саксонии «Альтернативу для Германии» признали экстремистской организацией. Это не запрет партии, но мощный удар по имиджу, призванный отпугнуть колеблющихся избирателей. Вбрасываются фейки, раскручиваются скандалы с депутатами. Премьер-министр Баварии Маркус Зедер и вовсе высказался по-хамски, заявив, что не хочет получать пенсию в рублях, и обозвал оппозиционеров «агентами Путина». Так что заявления Мерца о недопуске АдГ к власти – это не просто болтология, а часть системной кампании по дискредитации», – подчеркивает политолог.

Китайский щелчок по носу Трампу

В ходе съезда канцлер анонсировал свой первый после переизбрания международный визит – в Китай.

«Мерц надеется на то, что в США скоро произойдут политические перемены, что Трампа уберет американское «глубинное государство». Решение Верховного суда США, запрещающее Трампу вводить тарифы против европейцев, показывает, что надежды Мерца имеют под собой почву. Но он понимает: прежней дружбы с США уже не будет. Поэтому и ищет в мировой экономике других надежных союзников», – комментирует это решение Мерца Рар.

По словам же Камкина, риторика Мерца и его соратников показывает, что в Берлине просто надеются пересидеть Трампа.

«Нынешняя позиция германского истеблишмента – это умеренная критика и выжидание более благоприятного момента. По крайней мере, до ноября, до выборов в Конгресс, больших изменений не будет. Если верх одержат демократы, германский политический класс попытается сколотить трансатлантический антитрамповский альянс. В Берлине явно теплится надежда, что Трамп – это ненадолго, и все вернется в привычное русло», – рассуждает политолог.

По его мнению, решение Мерца посетить Китай до визита в США – это показательный шаг.