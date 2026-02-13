Счета за отопление стали бедствием для Прибалтики

Сотни евро – десятки тысяч рублей – теперь ежемесячно платят жители Прибалтики за отопление своих скромных квартир. Но даже при этом холодно даже в государственных учреждениях – например, один из депутатов эстонского парламента жалуется, что «чувствует себя, как француз под Москвой». Такой стала цена, которую прибалтийские страны платят за отказ от российского топлива.

Из всех трех республик Прибалтики поступают однотипные новости с паническими нотками. Литовские СМИ жалуются, что «январь стал бичом для малоимущих жителей Литвы». 18% населения страны не могут позволить себе надлежащее отопление дома.

Так, Delfi.lt рассказывает о жительнице Тракайского района, которая получила счет за отопление своей двухкомнатной квартиры (площадью 52 кв. м) в размере более 500 евро (около 46 тыс. рублей). Благодаря госпрограмме компенсации сумма снизилась до 228 евро (около 21 тыс. рублей), но все равно она получилась немаленькой. Сын этой женщины рассказал: «Соседям за трехкомнатную квартиру пришел счет 700 евро (около 64 тыс. рублей) – без компенсации. Можете себе представить?».

Аудроне, которая живет в Вильнюсе, на улице Руднинку, 13, рассказала: «Я даже не знаю, как на это реагировать: сумма за отопление – без горячей воды и платы за полотенцесушитель! – составила 605 евро (около 55 тыс. рублей)». По словам Аудроне, площадь ее квартиры составляет 90 кв. м, причем там есть бойлер. В Государственном совете регулирования энергетики объясняют: «Рост сумм обусловлен холодной погодой в январе и отменой льготного НДС – с января он составляет 21% (прежде был 9% – прим. ВЗГЛЯД)». В свою очередь в отопительной компании Gjos сообщают, что в январе стоимость отопления для вильнюсцев выросла на 60%.

На рынке отопления в Литве сложился настоящий ценовой хаос. Люди жалуются, что стоимость дров и гранул меняется по несколько раз в сутки, а с наступлением морозов топливо для многих семей становится недоступным. Покупатели все чаще говорят о возможном сговоре продавцов: слишком уж синхронно растут цены. Даже обычные дрова резко подорожали: связка за короткое время взлетела с 5 до 8 евро.

Такое же положение сложилось и в Латвии. В соцсетях люди рассказывают о том, что услуги ЖКХ, и особенно отопление стали для них главной статьей расходов. «За трешку сына заплатила 298. В прошлом месяце было 197», – пишет, например, рижанка Татьяна Ильина. «Только газ за январь почти 500 евро, + 150 евро электричество. Частный дом 297 м2. Притом, что батареи работали на полную, все равно было холодновато», – сообщает Ольга Эминова. «Квартира 72,3 м2 общий счет 384,43; отопление 153,78», – делится Снежана Тихоненко. Обитательница рижского района Пурвциемс Вера Браславская проинформировала, что если в декабре за отопление своей крохотной квартирки в 33,4 кв. м. она отдала 56, то в январе – уже 123,40 евро.

Ольга Липска поведала, что за одно только отопление квартиры в 80 кв. м вынуждена была отдать 240 евро (около 22 тысяч рублей).

«В Риге у вас еще нормальные расценки. Вот у нас в Вангажи (небольшой город в центре Латвии – прим. ВЗГЛЯД) прошлый счет за декабрь отопление был: 150 за 53,5 метра. Страшно представить каким будет счет за январь», – жалуется Карина Зеленкова.

«У меня за 32 квадрата (одна комната) только за отопление 160», – ужасается рижанка Инита Тене.

А рижанка Юлия Эниня рассказала, что они суммарно отдали за коммунальные услуги для своей четырехкомнатной квартиры в январе 583 евро (около 53 тысяч рублей). Вообще, суммой выше 500 евро, которую пришлось отдать коммунальным службам за услуги в январе, никого в Латвии уже не удивить.

В среднем потребление теплоэнергии в Риге выросло на 60% – что и повлекло за собой рост тарифов. И это превращается в настоящее социальное бедствие. Как отмечают местные СМИ, общая сумма счета в 300 евро за небольшую двухкомнатную квартиру в серийном проекте может поставить одинокого пенсионера (более латвийских 10% пенсионеров получают пенсию до 300 евро, чуть более 20% – в размере 300-500 евро) перед выбором: или заплатить за квартиру и перейти на хлеб и воду или накапливать сумму долгов. Подобный же выбор встает и перед другими категориями малообеспеченных и нуждающихся жителей.

Холодно не только в квартирах, но и в общественных местах. Жители Латвии в соцсетях жалуются на то, что здания железнодорожных станций в такой холод из экономии часто стоят закрытыми, и людям, ожидающим поезд, который в морозы нередко опаздывает или вообще не приходит, негде погреться.

В Латвии существует специальное жилищное пособие, выплачиваемое тем, кому приходится особенно трудно. Однако формула его расчета чрезвычайно сложна и потому однозначно ответить на вопрос, кому оно полагается, могут только в социальных службах самоуправлений – причем каждый случай рассматривается индивидуально. Государство погашает самоуправлениям 30% затрат на выплату такого пособия, а остальные 70% местные власти изыскивают в муниципальных бюджетах. Но латвийские муниципалитеты крайне небогаты и мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш считает, что расходы на них надо поделить хотя бы поровну. Впрочем, у государства другие приоритеты – огромные средства, невзирая на экономический спад, уходят на перевооружение армии и на строительство приграничной «Балтийской линии обороны».

В Эстонии жалуются, что от непомерных счетов страдают не только рядовые граждане, но и государственные учреждения. Так, по словам сотрудницы пресс-службы зоопарка в Таллине Аниты Тамм, общий счет за электроэнергию за январь составил 97 524 евро (около 9 млн рублей). В январе прошлого года эта сумма была почти вдвое меньше – 53 920 евро.

Стоит отметить, что Эстония и прочие страны Прибалтики уже тринадцать лет покупает электричество на бирже Nord Pool, а там часто бывают огромные ценовые скачки. Зимой цены на электричество традиционно растут. В прошлом году в Эстонии уже имел место ряд случаев остановок крупных предприятий, из-за невозможности оплачивать электроэнергию.

В музее Нарвы приходится в отдельные дни понижать температуру до 14 градусов – в противном случае учреждение не сможет оплачивать счета. Дошло до того, что от холода теперь страдают и депутаты эстонского парламента (Рийгикогу).

«У нас в Рийгикогу нынешней зимой чертовски холодно: на заседаниях чувствуешь себя, как француз под Москвой. Особенно холодно по понедельникам: на выходных отопление отключают (из экономии – прим. ВЗГЛЯД), и за два дня камни успевают промерзнуть до минусовой температуры. Хожу за заседания, не снимая термобелья, и все равно мерзну. Две недели назад, когда были сильные морозы, это закончилось простудой и температурой под 40», – свидетельствует парламентарий от оппозиционной Центристской партии Александр Чаплыгин.

В особенности на непомерные счета жалуются жители Нарвы. Нужно помнить, что большинство населения этого города составляют русские – а они в Эстонии, как правило, живут гораздо хуже, чем жители «титульной» нации, ибо в силу установленного в этом государстве дискриминационного режима лишены многих возможностей. 42% нарвитян прозябают в бедности – это почти вдвое выше среднего показателя по Эстонии. За декабрьское отопление трехкомнатной квартиры горожане в среднем платили более 200 евро, двухкомнатной – более 150 евро. Затем эти цифры выросли еще больше. Нарвское городское собрание подготовило требование к правительству Эстонии – признать систему теплоснабжения города «исключительным государственным случаем». Городские власти подчеркивают, что за последние годы стоимость отопления в Нарве выросла до трех раз и сегодня является одной из самых высоких в стране.

Во многих нарвских домохозяйствах коммунальные платежи уже составляют четверть дохода и более. В обращении отмечается, что рост цен напрямую связан с отказом государства от сланцевой энергетики. Именно сланцевые электростанции долгое время обеспечивали Нарве сравнительно дешевое тепло. Однако потом правительство, поддавшись требованиям Брюсселя о переходе на «зеленый курс», приступило к сворачиванию «грязной» энергетики.

«Весь "зеленый поворот" – результат лоббистской деятельности отдельных предпринимателей. Кая Каллас (бывший премьер-министр Эстонии – прим. ВЗГЛЯД) до прихода в политику входила в правления или советы директоров пары десятков фирм, связанных с производством "зеленой" энергии», – свидетельствует Александр Чаплыгин. Однако оказалось, что и «зеленая энергетика» страну не спасает. Главной альтернативой оказался дорогой газ. В результате цена тепла в той же Нарве достигла 105 евро за мегаватт-час.

«Эстония сидит на запасах горючего сланца, а половину электроэнергии закупает за границей. Это правительство нужно судить за государственную измену и нанесение особо крупного ущерба», – возмущается Чаплыгин.

Зоной бедствия оказалась не только Нарва. Опросы показывают, что своевременная оплата счетов за отопление вызывает финансовые затруднения у 37% эстонцев. На фоне низких пенсий и зарплат коммуналка превращается в неподъемное бремя.

Эстонцы жалуются, что правительство не испытывает особого желания помочь. Премьер-министр Кристен Михал высказался по поводу высоких тарифов на электроэнергию следующим образом:

«Если хотите, чтобы цена снизилась, то она снижается тогда, когда больше солнца и ветра». Между тем, солнце в Эстонии появляется в основном летом, и то не часто. С ветрами получше, однако и здесь имеется прямая зависимость: нет ветра, не работают ветропарки. Парадокс нынешней ситуации заключается в том, большие счета за электричество и отопление, опустошая кошельки граждан, одновременно помогают правительству пополнять его бюджет. «Все очень просто: чем больше сумма в счете, тем больше сумма налога, который уплачивается государству. Со 100 евро – всего 24 евро налога, с 1000 евро – уже 240. Народ нищает, государство богатеет», – объясняет Чаплыгин.

Еще недавно в странах Прибалтики громко отмечали достижение «экономической независимости» от России. Отказ от российских нефти и газа, выход из энергокольца БРЭЛЛ были объявлены огромными победами, которыми следует гордиться. Сейчас прибалты вынуждены оплачивать эти «победы» из своего кармана.