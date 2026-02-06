Хамство Трампа помогло властям Германии

«Альтернатива для Германии» перестала быть самой популярной партией ФРГ, где неожиданно стал расти рейтинг власти. Канцлер Фридрих Мерц ни за что не смог бы добиться такого самостоятельно. Но ему сильно помог президент США Дональд Трамп.

Еще недавно заявление, что самая популярная партия – это партия радикальной оппозиции, было бы справедливо для всех крупнейших стран Западной Европы: Великобритании, Германии и Франции. Большинство британцев отдавало предпочтение «Партии реформ» Найджела Фараджа, большинство французов - «Национальному объединению», ассоциированному с Марин Ле Пен, большинство немцев - «Альтернативе для Германии» (АдГ), а правительства всюду били рекорды по непопулярности.

В Британии и Франции в этом смысле все стабильно, и перспектив для власти как-либо улучшить свое положение не прослеживается. Однако в ФРГ картина несколько поменялась: в опросах общественного мнения (например, в последнем опросе издания Bild) партия власти и ведущая партия оппозиции идут вровень – по 26% поддержки, а среди молодежи разница в пользу АдГ составляет всего один процентный пункт – 20% против 19% у христианских демократов (ХДС) действующего канцлера Фридриха Мерца.

На практике это означает, что рейтинг АдГ перестал расти и даже несколько снизился, а у власти подрос и стабилизировался. А ведь никаких объективных предпосылок к этому тоже не было: ни громких скандалов вокруг оппозиции, ни заметных успехов у правительства.

Уровень жизни в Германии падает, количество преступлений растет, экономика стагнирует, а если все по-прежнему или даже хуже, что же сломало тренд в пользу канцлера Мерца – нелепого и невезучего политика, на фоне которого его предшественник Олаф Шольц кажется Бисмарком?

Вероятно, виноват Дональд Трамп. Это президент США паче чаянья подсобил немецким руководителям, поскольку заставил европейцев обратиться к своей европейской идентичности. Сами немецкие власти нипочем бы не справились.

У Трампа немецкое руководство не любят: вице-президент Джей Ди Вэнс и бывший кореш Илон Маск открыто играют на стороне «Альтернативы для Германии». В АдГ это ценят и с удовольствием перемигиваются с Вашингтоном, намекая, что речь идет о международном правоконсервативном интернационале, который в Америке уже победил, а в Германии победит позднее.

Но это все слова. На практике Трамп играет только за себя, а также за Америку, если это не противоречит его личным интересам. А Европе он хамит, более того, шантажирует ее и грубо навязывает новые правила торговли, которые, разумеется, будут в ущерб европейцам, если сравнивать их с прежними.

Личный интерес Трампа сейчас (и еще какое-то время) – Гренландия. Актив это для США перспективный, но интерес все же личный: до Трампа американцы на остров всерьез не покушались и даже не планировали, а он хочет войти в историю США так же, как его предшественник из XIX века Джеймс Нокс Полк, чей портрет распорядились повесить в Белом доме. Полк знаменит тем, что при нем Соединенные Штаты существенно расширили свои границы, а больше вообще ничем не знаменит.

На этом пути Трамп действует как может и как привык: вымогает у соседа и союзника Германии – Дании – территорию путем угроз и экономических рестрикций. Копенгаген просит европейцев о поддержке, Берлин его на словах поддерживает – и получает свою порцию претензий и торговых тарифов, которые Трамп сделал своим главным орудием – и которые в ЕС именно по Германии бьют больнее всего.

Немцы Трампа никогда не любили, а гренландская операция – и вовсе нечто исключительное, что требовало реакции, которую в АдГ не смогли предоставить. Поведение президента США вызвало в партии кризис, а в ее руководстве – смятение.

Через какое-то время (и явно позже, чем в их ситуации стоило бы) сопредседатели «Альтернативы» Алиса Вайдель и Тино Хруппала все-таки выступили с заявлениями, которые были, по сути, антитрамповскими и даже антиамериканскими, потому что иными и не могли быть – АдГ все-таки политическая сила национал-патриотического типа. Но по поведению других ее членов было видно, что единства по этому вопросу нет и кому-то дружба с Трампом дороже, чем датчане.

Мерц в той же ситуации смотрелся более выигрышно. Он часто нелеп, но кое в чем ему стоит отдать должное – приукрашивать не любит, розовые очки не продает, трудную правду рубит сплеча. Из его выступлений следует, что война и противостояние с Россией – это надолго, что эпоха процветания в экономике ФРГ закончена и что Европа больше не может полагаться на США (и это не изменится с уходом Трампа).

К тому же у Мерца есть собственное геополитическое видение, как дальше жить, он в нем уверен, он его продвигает. Раз денег на развитие больше нет, нужно взять большой займ и вложить его в военно-промышленный комплекс, поскольку оружие дорожает, а Германия умеет его производить и может использовать в своих интересах, например, поставлять ближневосточным шейхам в обмен на газ, чтобы не в полной мере зависеть от американского в условиях самозапрета ЕС на российский. Именно для этого канцлер на неделе летал на Ближний Восток, где его кортеж угодил в аварию.

Учитывая везение и изящество Мерца (авария в Эр-Рияде – это для него стандарт), что-то путное из этого получится вряд ли, но для немецкого уха это понятная и как бы даже успокаивающая установка, что-то вроде «есть план, работаем по нему дальше». План может быть неудобен и даже катастрофически плох, но он действительно есть, тогда как правительства других стран ЕС и немецкая оппозиция под напором Трампа растерялись, на этот случай у них вообще никакого плана не было.

Если отдачи от плана не будет, все быстро вернется на круги своя – рейтинг немецкой власти опять будет падать, а у оппозиции – расти. Но это ничуть не отменяет того, что «Альтернативе для Германии» нужно что-то делать со своей континентальной идентичностью, так как невозможно быть европоцентричной партией, одновременно ориентируясь на США, даже если Белый дом временно занял идеологически близкий персонаж.

Для американцев международная политика – всегда игра в одни ворота. Согласие немецкого руководства играть по таким правилам привело Германию к деиндустриализации, энергетическому кризису, потере российского рынка и участию в конфликте вокруг Украины на стороне проигрывающих. Если будет пытаться жить своим умом – это ей теоретически на пользу, пусть даже пока это ум Фридриха Мерца.