Вслед за назначением террориста Кирилла Буданова главой своего офиса узурпатор власти на Украине Зеленский продолжил в ней перестановки. Определены новые министры обороны и энергетики, заполняются стратегические вакансии при Буданове, найдена замена ему самому и даже экс-глава МИД Кулеба вызван обратно в "команду президента". Дошло и до отставки главы СБУ Малюка, который во всей этой кадровой мясорубке, похоже, единственный оказался крайним и пострадавшим.

Итак, военное ведомство предложено возглавить 35-летнему Михаилу Федорову, первому вице-премьеру и министру цифровой трансформации, который едва ли не с момента отставки львовского адвоката Резникова хотел занять эту хлебную должность. Федоров - фигура в украинской политике заметная, влиятельная и даже претендующая на независимость, под которой понимаются собственные контакты на Западе и группы поддержки в СМИ и социальных сетях. Поэтому Федорова опасался сам Андрей Ермак, а близкие к глобалистам социологические службы за молодость и смазливость вносили вице-премьера в опросные листы как кандидата в президенты.

Новый министр обороны действительно разбирается в цифровых технологиях, хотя о его знаниях математики и навыках программирования ничего не известно - по образованию он социолог и менеджер. После окончания Запорожского университета занимался маркетингом и рекламой, подвизался на региональных избирательных кампаниях и, как говорят злые языки, не брезговал мошенничеством в интернете. Собственно, его и сегодня называют одним из непосредственных получателей прибыли от печально известных украинских "кол-центров" и посредником для прочих украинских политиков и чиновников в деле конвертации украденного в криптовалюту.

С Зеленским Федоров сблизился во время президентской избирательной кампании 2019 года, когда курировал работу в социальных сетях. И сразу после победы получил должность советника президента и пост вице-премьера в кабинете подзабытого ныне Алексея Гончарука. С тех самых пор у него неплохие отношения и с украинскими "соросятами". Для широкой украинской публики Федоров - стараниями пиарщиков - в первую очередь разработчик приложения "Дiя" ("Действие", аналог российских Госуслуг), хотя следует повторить, что к программированию и кодированию он отношения не имеет.

Украинская патриотическая общественность ждет от Федорова "цифровизации войны", и сам он носится с дорогостоящей идеей "стены дронов". Таким образом, в украинском военном ведомстве действительно произошла смена поколений: вместо воров старой школы, Резникова и Умерова, с возмутительной наценкой закупавших для ВСУ яйца, бронежилеты и мины, пришел молодой управленец, способный изящно воровать на дронах, причем сразу в биткоинах.

Также некоторые ожидают, что Федоров сможет повлиять на отставку главкома ВСУ Сырского и омоложение генеральского корпуса. Но нужно помнить, что еще при Порошенко по настоянию "европейских партнеров" в закон о национальной безопасности были внесены поправки, которые ограничили полномочия министра обороны только хозяйственной деятельностью, а сама должность стала строго штатской. Поэтому судьба Сырского, как и главы генштаба Гнатова, находится исключительно в руках Зеленского как верховного главнокомандующего, а для него главное, чтобы у военных не было политических амбиций и перспектив. К слову, с переходом на новую должность этих амбиций и перспектив лишается сам Федоров.

Не пробывший на посту министра обороны и полгода, и только потому, вероятно, не успевший вляпаться в коррупционный скандал, Денис Шмыгаль переходит на пост министра энергетики, вакантный после обнародования "пленок НАБУ". Украинская патриотическая общественность ожидает и от него неких улучшений в энергетике, упирая на тот факт, что Шмыгаль выходец из энергетической компании-монополиста ДТЭК, недолго директорствовал на Бурштынской ТЭС и потому, мол, может считаться настоящим энергетиком. Между тем Шмыгаль по образованию и трудовой биографии - экономист, бухгалтер, и не в его силах и компетенциях вывести украинскую энергетику из-под оперативного управления ВКС РФ. Зато он хорошо разбирается в постоянно повышающихся коммунальных тарифах и способах их взимания, ценообразовании и движении денег от импорта и экспорта электроэнергии. С этой точки зрения для Шмыгаля новое назначение - почетная пенсия и синекура, если, конечно, в его новом кабинете не будет установлена прослушка.

Вместо Буданова ГУР возглавил генерал-лейтенант Олег Иващенко, до этого с марта 2024 года руководивший службой внешней разведки Украины. Как о разведчике про него мало что известно, зато наблюдатели смакуют их дружбу с Ермаком и провидят здесь интригу - якобы назначением Иващенко Зеленский отсекает Буданова собственно от ГУР, его соратников и помощников. И действительно, можно поверить, что неиспользование ресурсов ГУР на новом посту или во вред самому Зеленскому было частью их джентльменского соглашения с Будановым. Также к Буданову на должность первого заместителя переведен из МИД еще один друг Ермака - яростный русофоб, бывший представитель Украины в ООН Сергей Кислица. Это значит, что в новом кадровом пазле будут и фрагменты от Ермака, зачищать любимого друга из власти полностью Зеленский не стал. Хотя и отправил в отставку верного им обоим главу погранслужбы Сергея Дейнеко, впрочем, недалеко - на перспективную должность советника министра внутренних дел.

В пользу того что нынешними ротациями Зеленский стремится удовлетворить все украинские центры политического влияния, говорит и возвращение в политику сибаритствовавшего и предававшегося геополитическим мечтаниям в отставке экс-главы МИД Дмитрия Кулебы. Этой крупной жемчужине из ожерелья украинских "соросят" обещана некая новая оправа, возможно, даже возвращение в правительство или уж по крайней мере в СНБО. "Важно, чтобы украинский взгляд на вещи в мире был представлен, и это было достаточно сильно", - намекнул Зеленский Кулебе во время встречи на возможное направление деятельности.

Но действительно тектоническим толчком, сравнимым с отставкой самого Ермака, можно считать уход из СБУ Василия Малюка. Украинская молва доносит, что Зеленскому пришлось уговаривать своего ручного неандертальца уйти по собственной воле и даже угрожать позорной отставкой президентским указом. Все потому, что Малюк слишком явно не хотел во второй раз атаковать НАБУ и САП, саботировал планы Ермака по нейтрализации "антикоррупционеров" и более того, после его отставки успел подружиться с ними. Логику Малюка можно понять: он уже проявил верность и инициативу, начав в июле войну с НАБУ и арестовав ведущих агентов бюро, но именно Зеленский его же и сделал на следующий день крайним и виноватым, когда, поддавшись на давление из Брюсселя и Лондона, дезавуировал свой закон о фактической ликвидации антикоррупционной вертикали. Кто здесь кого предал - предмет досужей дискуссии, очевидно только, что политическое доверие Зеленского Малюк потерял. К тому же в новой команде немало людей, кому он когда-либо наступал на ногу, а ну как тоже бросится извиняться и дружить, как с НАБУ, а значит, перестанет быть страшным? А если начнет дружить против самого Зеленского? Другими словами, не вписывается Малюк эстетически в помолодевшее и посвежевшее окружение.

Последней каплей, вероятно, стала кампания по защите Малюка, развернутая украинскими террористами со склонностью к блогерству после первых слухов о его отставке: в поддержку выступили конкурирующие главари двуликого "Азова" Денис "Редис" Прокопенко и Андрей "Белый вождь" Билецкий, военный преступник Роберт "Мадяр" Бровди, генерал-майор Михаил Драпатый, другие командиры и боевики ВСУ "с собственным мнением" и коллективно администраторы Telegram-канала Deepstate. Впрочем, официально, на публику Зеленский и Малюк расстались полюбовно, рассыпались в благодарностях друг другу и пообещали рука об руку готовить против России "ассиметричные операции мирового уровня".

Пост главы СБУ формально остается не занятым: временно исполняющим обязанности назначен начальник центра специальных операций "А" СБУ, непосредственный разработчик и исполнитель терактов генерал-майор Евгений Хмара. От того, кто в результате станет полноправным главой спецслужбы, будет зависеть и ее роль в украинской политике и общественной жизни. Останется СБУ монструозным институтом внутреннего террора и подавления инакомыслия, а также сопряженных с этим коррупции и коммерческого бандитизма или просто станет конкурентом ГРУ в диверсионной деятельности, покажет ближайшее время.

Невозможно поэтому не обратить внимание на встречу Зеленского с заместителем главы СБУ, генерал-майором Александром Покладом, с которым также были обговорены "целиком конкретные задания и операции" против России. Но, в отличие от нерядового диверсанта Хмары, Поклад, начинавший еще рядовым оперативником в украинской милиции, без сомнений может называться контрразведчиком, мастером по поиску внутренней скверны, и операции за границей - не его специализация. Зато он считается вторым человеком в СБУ, а бывает, что и первым. Как Сильвер из "Острова сокровищ", Поклад может с полным правом говорить, что его-то боялся сам Малюк.

"Страшный человек", как его характеризуют бывшие и действующие сотрудники СБУ, организатор и исполнитель политических убийств, строгий наблюдатель от Зеленского за украинскими делегациями на встречах с американцами, Поклад мог рассчитывать на повышение соответственно его заслугам и умениям. Но пока ему предложено оставаться на своем месте. Говорят, категорически против выступает Буданов, который не может забыть Покладу убийство в марте 2022 года представителя ГРУ на переговорах с Россией Дениса Киреева. Но, похоже, что и остальные члены "ставки" Зеленского не хотят ощущать могильный холод в присутствии главы СБУ Поклада. Наверное, и у Зеленского нет уверенности, что Поклад в случае повышения будет послушным бичом в его и только его руках.

Возвращаясь к Малюку - ему обещана некая новая должность. Гадать не будем, но такой объемной фигуре более всего подходит место секретаря СНБО. Достаточно высокое, но лишенное реального веса и исполнительных рычагов: орган-то координационный и консультативный. Тем более что и нынешний секретарь Рустем Умеров возглавляет его вынужденно, покуда Трамп еще строит мирные планы, и давно, с момента отставки из министерства обороны, мечтает отряхнуть украинский прах со своих ног и уехать в США - туда, где деньги и семья.

В блогосфере уже как пожар распространяется версия, что все эти перестановки - признак скорого мира и будто Трамп обкладывает Зеленского "своими" людьми, чтобы подвигнуть того к контролируемой передаче власти. Свежо предание, но ничто на это не указывает. Если кто-то в Белом доме и окрестностях является интересантом очередного кадрового шторма в Киеве, то это как раз влиятельные "старые" республиканцы и их ставленники, солидарные по "русскому вопросу" с демократами и глобалистами, то есть те, кто проводит линию на "мир с позиции силы". Они будут показывать Трампу взбодрившегося, сделавшего работу над ошибками, избавившегося от коррупционеров в своем окружении, перешедшего к коллегиальному управлению, буквально искупавшегося в трех котлах и вновь возлюбленного обществом Зеленского, готового к продолжению войны с Россией, которая на длинной дистанции Трампу выгодней, чем мир.

Вот и Зеленский грозит России новыми терактами, это лейтмотив его разговоров со всеми назначаемыми, отставляемыми и сохраняющими должности силовиками. Он обещает новую струю в дипломатии - Буданову, Кислице, Кулебе и прочим приказано охмурять украинской "потужностью" не только Марко Рубио, но также Пита Хегсета, Джея Ди Вэнса и даже Джареда Кушнера.

Зеленский действительно обновил не власть, но ее руководство, уйдя от ермаковского единоначалия и перейдя к коллективному управлению, где Буданов уравновешен ставленниками Ермака, Федоров - людьми Буданова и Ермака, и все они обременены "соросятами" и пока не назначенным главой СБУ. Теперь Зеленский может забыть о Залужном - ни о каких выборах уже речи не идет, даже намек о них в новом году исчез из публичной дискуссии, впрочем, вместе с воспоминаниями о по-прежнему официально обороняющихся Покровске и Мирнограде. Обезопасил он себя и по линии НАБУ: у пришедших микрофонов в кабинетах гарантированно не было, и можно быть уверенным - не будет.

Впрочем, у тех, кто эти микрофоны украинскими руками расставлял, больше нет в том надобности. Обновление, по большому счету, случилось в украинской "партии войны", перегруппировались люди, которые нагрешили так, что места на Украине в случае мира у них не будет. И значит, глобалистам не о чем волноваться - война продолжится. Здесь уже бесполезно обсуждать, кто из украинских чиновников ближе к Вашингтону, а кто - к Лондону.

Для завершенности картины следует сообщить, что первым мировым политиком, которому позвонил Зеленский в 2026 году, стал Кир Стармер. Узурпатор поблагодарил британца за лидерство его страны в укреплении "украинской стойкости", обговорил будущую личную встречу и высказал уверенность в передаче ему 2,5 миллиарда фунтов от продажи ФК "Челси". И как горошинка перца на сале - самая последняя новость: вчера Зеленский назначил экс-министра финансов и иностранных дел Канады, внучку нацистского преступника и русофобку с мировым именем Христю Фриланд своим советником "по экономическому развитию". Не иначе как к скорому миру.