Что известно о Кирилле Буданове

2 января 2026 г. Владимир Зеленский предложил начальнику Главного управления разведки (ГРУ) Минобороны Украины Кириллу Буданову (в РФ внесен в перечень террористов и экстремистов, 2024) стать главой своего офиса. Андрей Ермак, ранее возглавлявший офис Зеленского, ушел в отставку 28 ноября 2025 г. на фоне громкого коррупционного скандала.

Происхождение и образование

Кирилл Алексеевич Буданов родился 4 января 1986 года в Киеве Украинской ССР.

В 2007 года окончил Одесский институт сухопутных войск (ныне Военная академия, г. Одесса).

По окончании института служил в подразделениях специального назначения Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, где занимал различные должности.

После госпереворота

С весны 2014 года, после государственного переворота на Украине, участвовал в т. н. антитеррористической операции, которую Киев развернул в Донбассе. По информации российских СМИ, в августе 2016 года входил в одну из диверсионно-террористических групп, планировавших теракты на территории РФ, в том числе в Крыму, которые были предотвращены Федеральной службой безопасности (ФСБ) России.

Информация о деятельности Буданова в период 2018-2020 годов засекречена.

В 2020 году он был заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины.

5 августа 2020 года Владимир Зеленский назначил 34-летнего Кирилла Буданова начальником Главного управления разведки министерства обороны. На этом посту Буданов сменил Василия Бурбу, который возглавлял ГУР с 2016 года.

24 августа 2021 года Буданову было присвоено воинское звание бригадного генерала, 3 апреля 2022 года - генерал-майора, 7 сентября 2023 года- генерал-лейтенанта.

Руководитель Комитета по вопросам разведки при президенте Украины. Возглавляет координационный штаб по вопросам содержания и обмена пленными.

Обвинения от СК РФ

21 апреля 2023 года Следственный комитет (СК) России заочно предъявил Кириллу Буданову обвинение в причастности к теракту на Крымском мосту (2022 год) по четырем статьям УК РФ: ч. 1 ст. 205.4 (создание террористического сообщества), ч. 1 ст. 30 и п. "а" ч. 2 ст. 205 (попытка осуществления теракта группой лиц по предварительному сговору), ч. 3 ст. 222 (незаконное приобретение оружие группой лиц), ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение взрывчатых устройств группой лиц). Лефортовский районный суд Москвы вынес постановление о заочном аресте Буданова, его срок будет исчисляться с момента экстрадиции на территорию РФ или задержания на российской территории.

3 октября 2023 года СК РФ предъявил Буданову и нескольким другим украинским военачальникам заочное обвинение в организации в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года атак беспилотников по территории России. 25 декабря 2023 года Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Буданова по обвинению в совершении 104 преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц и повлекший тяжкие последствия).

С 14 декабря 2023 года Кирилл Буданов находится в розыске по линии МВД РФ.

7 февраля 2024 года внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга