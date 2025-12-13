Америку предупредили о секретном военном плане Венесуэлы

Венесуэла может обрушить на Америку серию атак, если Дональд Трамп вторгнется в латиноамериканскую страну, предупредил западный эксперт. Правительство Николаса Мадуро может развязать цифровую войну против США и избрать прямой мишенью американских граждан, утверждает Джеймс Найт.

© Московский Комсомолец

На фоне нагнетаемой Соединенными Штатами напряженности вокруг Венесуэлы Джеймс Найт, имеющий более чем 25-летний опыт работы в сфере онлайн-безопасности, сообщил, что это, скорее всего, враждебные действия уже начались, и предупредил, что людям необходимо проявлять особую бдительность в связи с ростом напряженности, пишет Daily Mail.

Эксперт признал, что Америка имеет огромное преимущество перед Венесуэлой благодаря своим возможностям и, как считается, уже наносит удар по таким активам, как средства противовоздушной обороны и службы безопасности.

Но он предупредил, что хакеры могут запустить волну фишинговых ссылок, поддельных электронных писем и фальшивых профилей, чтобы повлиять на простых американцев. По его словам, это может быть сделано для того, чтобы выдать себя за крупные американские корпорации, такие как Amazon, или даже правительство, что снизит доверие людей к системе.

В последние месяцы при администрации Трампа отношения между Америкой и Венесуэлой ухудшились, и военные корабли США теперь находятся у ее береговой линии, напоминает Daily Mail.

Президент Трамп призвал к свержению Мадуро и пригрозил ударами, мотивируя агрессивные действия полумифической войной “наркотеррористов» против Соединенных Штатов посредством незаконного оборота наркотиков.

Найт сказал: "Их сильные стороны действительно проявляются в том, что они могут использовать фишинг, DDoS-атаки, распределенные атаки типа "отказ в обслуживании"".

Эксперт также предупредил, что Венесуэла может предпринять атаку "Радуйся, Мария" против американской инфраструктуры, такой как электросети, но назвал шансы на это "очень малыми".

Если США нанесут крупный удар, Найт предупреждает американцев о необходимости усилить свои обычные меры предосторожности в Интернете. Он сказал, что им следует избегать подозрительных электронных писем, использовать надежные пароли и двухфакторную аутентификацию.

Что касается способности Венесуэлы серьезно влиять на жизнь обычных американцев посредством кибератак, Найт сказал, что союзники и деловые партнеры этой страны в Азии и на Ближнем Востоке по-прежнему представляют гораздо более серьезную угрозу.

Белый дом заявил о планах США избежать войны с Венесуэлой

Эксперт по безопасности ранее сообщил Daily Mail, что подразделения по кибервойнам из России, Китая и Ирана уже получили доступ к компьютерным системам США, что дает им возможность нарушить работу ключевых отраслей промышленности в случае полномасштабной войны. Но он добавил, что индустрия кибербезопасности не верит, что эти страны рискнут вступить в потенциальный конфликт США с Венесуэлой, осуществив собственную кибератаку.

"Какая была бы выгода от китайцев, если бы они внезапно начали атаковать? Было бы еще хуже. Трамп очень быстро удвоил бы тарифы на них. Просто это не принесет им особой выгоды, - сказал Найт. – Возможно, им нравится быть занозой в заднице, возможно, им нравится иметь доступ в полушарие, но действительно ли это стоит того, чтобы они вмешивались? Определенно нет".

Между тем, эксперт сообщил, что американские кибернетические подразделения в течение многих лет определяли цели для нанесения цифровых ударов в Венесуэле и других враждебных странах. В ходе потенциального первого удара по правительству Мадуро Найт сообщил, что у подразделений кибервойны США будут три основные цели, начиная с военных сетей C2 Венесуэлы - систем связи для войск страны. По его словам, затем США попытаются нарушить работу внутренних систем контроля Венесуэлы, включая камеры, микрофоны, средства мониторинга Интернета, прослушивания телефонных разговоров и оборудование для распознавания лиц.

Наконец, кибератака США будет нацелена на компьютеры и системы управления нефтяной промышленностью Венесуэлы - цифровые "мозги", которые управляют насосами, трубопроводами и нефтеперерабатывающими заводами, - так что нефть внезапно перестанет поступать, а деньги государства почти мгновенно прекратят поступать.

Найт подозревал, что крупный удар США по Венесуэле, скорее всего, будет в значительной степени зависеть от кибератак, чтобы предотвратить вторжение американских войск в страну.

"Будет развернута огромная кибервойна", - сказал он, добавив, что "если они собираются атаковать физическим оружием, то это будут просто ракеты, бомбы, поражающие определенные точки - они не хотят использовать наземные силы".

Несмотря на то, что индустрия кибербезопасности ожидает продолжения кампании цифровой войны в Венесуэле, Найт сказал, что США идут по опасному канату, балансируя между атаками на правительство Мадуро и избегая нападений на гражданское население.

"Они должны быть очень осторожны с тем, что они разрушают, потому что разрушение определенной инфраструктуры может привести к разрушению критически важных объектов, таких как больницы, или критически важной инфраструктуры, которая может спасти жизни, - пояснил он. – Они не хотят, чтобы их обвиняли в том, что они плохие парни, потому что они разрушают больницы. Но если они отключат всю электроэнергию, это может повлиять на подобные вещи".

Трамп на днях заявил, что американские военные вскоре могут нанести удары по наземным целям в Венесуэле после продолжительного нападения на суда наркоторговцев, предположительно перевозящие наркотики в США.