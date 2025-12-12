Новогодние праздники могут перейти в эпидемию

В транспорте и общественных местах все больше людей в масках, детские сады, классы и даже школы закрываются на карантин, отменяются массовые мероприятия. Сезонный подъём заболеваемости ОРВИ и гриппом в России в этом году начался рано, что характерно для штамма A(H3N2).

За последнюю неделю зарегистрировано более 23 тыс. случаев заболевания. По информации Роспотребнадзора, превышение эпидпорогов зарегистрировано в 17 из 89 субъектов страны, хотя в большинстве случаев оно оценивается как умеренное.

По информации пресс-службы ведомства, критических мутаций не обнаружено, все изученные варианты сохранили чувствительность к противовирусным препаратам и распознаются тест-системами. Кроме того, защищает применяемая в текущем эпидсезоне вакцина от гриппа.

«Официальных данных, подтверждающих какую-либо циркуляцию «нового, сверхагрессивного, мутировавшего варианта, невосприимчивого к вакцинации», информацию о котором распространило электронное СМИ, на текущий момент нет», – утверждает Роспотребнадзор.

Волна гриппа, накрывающая Россию, активно обсуждается в соцсетях. Так, ТГ-канал Baza сообщает, что «с мощным мутировавшим вирусом не всегда справляется даже вакцинация» и подробно описывает симптомы.

«У всех заразившихся – не спадающая высокая температура в диапазоне 38-40°С и адские боли в теле, которые с большим трудом сбиваются лекарствами. Далее к этому может добавляться рвота, диарея, заложенность носа и кашель. … болезнь скашивает мгновенно – взрослых примерно за пару часов, а детей «накрывает» за 15–30 минут: резко появляется вялость, глаза краснеют, тело начинает ломить», – предупреждает ресурс и даже ссылается на очевидцев.

Честно говоря, как человек умудрившийся трижды в разные годы тяжело переболеть гриппом, ничего нового в этом не увидела. Вполне типичная картина. Пару лет назад он у меня вообще в жуткую ангину перерос. Ничего. Выдержала. И даже без больницы обошлось, хотя врачи и настаивали.

В Роспотребнадзоре, кстати, отрицают значительное увеличение госпитализаций с тяжелым течением гриппа.

В России оценили перспективы введения всеобщего карантина

А ТГ-канал INSIDER BLACK уверяет, что в Минздраве уже признали: «Гонконгский грипп официально стал опаснее коронавируса». По информации ресурса, якобы «в закрытых докладах для правительства вирус H3N2 теперь проходит как приоритетная эпидемиологическая угроза, опережающая COVID по совокупному риску для системы здравоохранения». Беспокойство автора вызывает и диагностика: «В большинстве регионов H3N2 на ранних стадиях продолжают оформлять как обычное ОРВИ».

«В Минздраве признают: официальные цифры заражённых не отражают реальную картину по тяжёлым формам», – говорится в сообщении канала.

По данным ведомства, на сегодня число заболевших привитых составляет 0,02% от общего числа вакцинировавшихся от гриппа, и тяжёлые формы среди них почти не регистрируются. Прививки от гриппа, кстати, сделали более 53% населения страны, что несколько ниже рекомендованных Роспотребнадзором 60 процентов.

Значительный подъем заболеваемости гриппом, в т.ч. гонконгским, ожидается в новогодние каникулы.

«Люди перед праздниками перестают своевременно обращаться за медицинской помощью – это наша такая психологическая реакция. И приходят тогда, когда бывает поздно, при тяжелом развитии», – посетовала глава ведомства Анна Попова.

Она также отметила, что болеют преимущественно школьники.

Впрочем, грипп пошел не только по России. В Великобритании, например, отмечается наихудший сезон по этому заболеванию за всю историю наблюдений.

Как заявил «СП» иммунолог, кандидат медицинских наук, эксперт по общественному здоровью Николай Крючков, ни о каких «закрытых» докладах он не знает, но, кроме гриппа, сейчас циркулируют разные ОРВИ, новая коронавирусная инфекция SARS-CoV-2. Как и предполагалось, циркулируют вирусы гриппа типа А и определенные штаммы вируса гриппа В.

– Далеко не первый-второй сезон, когда они циркулируют. Другое дело, если говорить про Н3N2 – серотип тот же, но штамм поменялся. Это как раз гонконгский вариант. Серотип хорошо знаком, он вызывает не пандемический, а сезонный грипп.

Обычно каждые 4-5 лет наблюдались эпидемии гриппа, которые вызываются сезонными штаммами. Считается, что это происходит, потому что изменяется сам возбудитель и происходит просадка в вакцинации, снижается коллективный иммунитет.

Если сравнивать неделю к неделе, то сейчас мы видим, что в конце ноября заболеваемость пошла на взлет и сильно опережает таковую за прошлый сезон. По всей видимости, мы увидим еще большие цифры. Это еще не пик, он будет в последние дни декабря или близко к этому. Потом произойдет кратковременный спад, а сразу после новогодних праздников начнется рост. Второй локальный пик будет где-то во второй половине февраля. Есть высокая вероятность, что ситуацию можно будет классифицировать как эпидемию, но мы это узнаем только по результатам сезона, т.е. в марте-апреле.

Насколько я знаю, ситуация в Москве, Петербурге, еще нескольких городах нехорошая: больницы действительно госпитализируют много людей, вплоть до того, что где-то даже не хватает мест, люди в коридорах лежат.

В первую очередь это касается групп риска – дети до 3 лет, пожилые – старше 55, люди с тяжелыми хроническими заболеваниями, беременные женщины. Если температура высокая, плохо сбивается, то, конечно, госпитализируют. В результате в некоторых городах есть переполненность больниц.

«СП»: А что с мутацией?

– На популяционных данных нельзя говорить, что всему виной исключительно мутация.

H3N2 сейчас практически вытеснил H1N1 (он, видимо, будет иметь большее значение во второй части сезона). Не забываем, что есть сочетанные инфекции: помимо H3N2 – коронавирусная. Человек может заразиться и болеть сразу несколькими, это не редкое событие. Ковид, например, прекрасно сочетается с другими инфекциями.

Даже в самые спокойные времена от гриппа умирали официально около 300 человек в год, а в эпидемические периоды – 900-1000.

«СП»: Так тестирование на грипп делают в реале?

– Невозможно по клиническим признакам, по симптомам уверенно с высокой точностью поставить диагноз грипп.

Тестирование обладает высокой чувствительностью, но важно провести его правильно и вовремя, т.к. у того же ковида очень кратковременное окно, когда можно выявить генетический материал. То же самое у гриппа. Появились симптомы – надо делать.

«СП»: Какие самые характерные для гриппа?

– Грипп характеризуется быстрым подъемом температуры и сразу возникает мышечная боль и слабость. Но это все равно не позволяет точно диагностировать именно грипп.

Если есть симптомы ОРВИ, советую купить экспресс-тесты, ограничить контакты, носить маски, обязательно проветривать помещение. Это все хорошо работает.

«СП»: Есть смысл делать прививку, если год-два назад болел?

– Обязательно! Меняется штаммовый состав. В этом году, кстати, полного попадания в штамм H3N2 не произошло. Серотип угадали, а штамм изменился довольно заметно. Эффективность вакцины, конечно, будет, но не настолько высокой, как могла бы быть.

Если болели 1-2 года назад, то, считайте, специфического иммунитета нет. Его продолжительность максимум полгода. Кроме того, грипп меняется – то, чем болели 1-2 года назад, не то, что сейчас циркулирует. Отличия заметны, ваш специфический иммунитет не готов, и можно легко заразиться повторно.

«СП»: Есть смысл сейчас прививаться?

– На активизацию иммунитета после вакцинации уходит 2-3 недели. Людям, которые не входят в группы риска, я не советую сейчас прививаться. Кто входит – рекомендую, потому что мы все-таки не знаем, что будет в следующие три месяца. Случится всплеск или нет.