Дилемма Трампа: бить или не бить по Венесуэле

Венесуэла располагает крупнейшими в мире разведанными запасами нефти. По свежим данным журнала Oil & Gas Journal, они оцениваются примерно в 303,2 млрд баррелей против 267,2 млрд у Саудовской Аравии. Как сказал мне на днях коллега-латиноамериканист, "если у тебя Венесуэла в кармане, то не ты будешь стелить красные ковровые дорожки арабским шейхам, а они тебе".

В принципе, этого достаточно для понимания того, почему Вашингтон грозит Каракасу сменой режима. Ну, разве что надо еще вспомнить пресловутую доктрину Монро, провозгласившую два столетия назад все Западное полушарие, по сути, "задним двором дяди Сэма", закрытым для дальнейшей европейской колонизации.

Кстати, с легкой руки газеты The New York Post сегодня многие говорят уже скорее о "доктрине Донро", то есть действующего президента США Дональда Трампа. Хотя, как напомнил мне один опытнейший московский наблюдатель, исходная доктрина предполагала взаимные обязательства Нового и Старого Света по невмешательству в чужие дела ("вы к нам не лезьте, и мы к вам не будем"), а новый подход США однобок: "Вы к нам не суйтесь, а что мы станем делать, это мы сами будем решать". Судя по всему, именно он закреплен и в только что обнародованной новой редакции Стратегии национальной безопасности США.

Так или иначе, напряженность вокруг Венесуэлы нарастает. Нью-йоркский специалист по геополитическому прогнозированию и мой давний знакомый Иэн Бреммер в свежем видеокомментарии для своего ресурса GZero Media предупредил, что американские "удары по Венесуэле выглядят довольно неминуемыми (pretty imminent)". На его взгляд, это "по-настоящему плохая идея", но сей факт "не делает ее маловероятной".

Авианосная группировка…

Каковы факты? ВМС США разместили в Карибском море ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford и более 16 тыс. военнослужащих. С сентября ими потоплено там более 20 катеров и моторных лодок, в результате чего погибли свыше 80 человек. Трамп объявил также о "закрытии" воздушного пространства над Венесуэлой, а затем пригрозил и "очень скорым" началом операций на суше. Хотя венесуэльские власти заверяют, что продолжают полностью контролировать суверенную территорию страны, включая небо над нею.

Предлогом для силового нажима и угроз Вашингтону служит борьба с контрабандой наркотиков. Еще при первой администрации Трампа в 2020 году президент Венесуэлы Николас Мадуро был объявлен в США главой наркокартеля — так называемого Cartel de los Soles — и обвинен в "наркотерроризме".

За информацию, ведущую к его аресту, назначена награда $50 млн. По свидетельству газеты The Miami Herald, это "крупнейшая сумма, когда-либо предлагавшаяся за действующего главу государства".

Впрочем, США Мадуро таковым не признают, а считают узурпатором власти. После выборов 2024 года в Венесуэле они признали "избранным президентом" латиноамериканской страны лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса. В январе 2025 года того принимал в Белом доме тогдашний хозяин этой резиденции демократ Джозеф Байден. Вот уж были, что называется, два сапога пара...

…против "картеля солнц"

И еще одно пояснение насчет Cartel de los Soles. Британская Би-би-си сообщает, что данное название родилось "в начале 1990-х годов; оно было предложено венесуэльскими СМИ на фоне подозрений (allegations) в причастности к контрабанде наркотиков одного из генералов Нацгвардии Венесуэлы, а продиктовано было "солнцеподобными" знаками различия воинских званий на генеральских погонах". И далее: "Майк Ласуса, эксперт по оргпреступности из организации Insight Crime, говорит, что данное прозвище вскоре стало употребляться по отношению ко всем венесуэльским чиновникам, подозреваемым в причастности к наркотрафику, вне зависимости от принадлежности к той или иной структуре".

Иными словами, "картель" на самом деле — всего лишь журналистский штамп, которым в самой Венесуэле в свое время стали клеймить предполагаемых коррупционеров со звездами (то есть "солнышками") на погонах. А США его просто подхватили и раскрутили, выдавая за чуть ли не смертельную "угрозу" для своего населения. И даже официально признали псевдокартель "зарубежной террористической организацией". Неудивительно, что многие — и не только в Каракасе — видят в этом лишь ширму, под прикрытием которой Вашингтон хочет сменить режим в Венесуэле и прибрать к рукам ее природные богатства.

Ультиматумы и "майданы"

Насколько известно из публикаций в СМИ, Трамп 21 ноября лично говорил с Мадуро по телефону и в ультимативном тоне предложил ему в недельный срок покинуть страну. По тем же данным, Мадуро выдвинул встречные требования, которые Трамп отклонил. Хотя позже венесуэльский лидер публично отмечал, что "разговор прошел в уважительном тоне, даже был дружелюбным".

С тех пор комментаторы хором пишут, что Трамп рассчитывает либо все же вынудить Мадуро уйти добровольно, либо спровоцировать силовиков в его окружении на дворцовый переворот. Но в реальность подобных сценариев мало кто верит. Мне мои знакомые в один голос говорят, что на латиноамериканцев попытки "грингос" ставить им ультиматумы действуют так же, как красная тряпка на быка.

Да и специалист по "авторитарным режимам" из британского Эссекского университета Наташа Линдстедт подтверждает, по сути, то же самое. "Шансы на то, что Мадуро добровольно отправится в изгнание, ничтожно малы", — пишет она на страницах американского делового журнала Forbes. Добавляя, что "на таких лидеров, как Мадуро, угрозы не действуют".

Что касается людей с "солнышками" на погонах, они, по мнению британки, "слишком сильно заинтересованы (invested) в сохранении статус-кво". "Всем, кто получает повышение до генерала, предлагаются региональные синекуры в приграничье, где они могут извлекать выгоду из наркоторговли, — утверждает она. — Чтобы расширить круг офицеров, которым есть что терять, Мадуро присвоил генеральские звания более чем 2 тыс. военнослужащих. Это вдвое больше, чем в вооруженных силах США".

Понятно, что эти оценки предвзяты. Но именно потому они и показательны, когда речь идет о прочности позиций действующей власти в Каракасе. Известно ведь, что при организации "цветных революций" повсюду в мире западные "демократизаторы" пускают в ход не только "кнут", но и "пряники". Помните пресловутые "печеньки" от Виктории Нуланд на "майдане", помогавшие привести к власти нынешний насквозь продажный киевский режим? Известен ведь даже их приблизительный ценник, достигавший $5 млрд…

Нет "рабскому миру"!

Пока же Мадуро ответил на попытки шантажа со стороны США своим выступлением на митинге в Каракасе. Обращаясь к массе своих сторонников, он подчеркнул, что выступает за мир, но только на условиях "суверенитета, равенства и свободы". "Нам не нужен рабский мир, колониальный мир!" — провозгласил президент. Демонстрируя, что его не запугать, он даже танцевал.

Кстати, еще в самом начале ноября Трамп позволил себе утвердительно ответить на провокационный вопрос телеканала CBS, считает ли он, "что дни Мадуро сочтены". "Я бы сказал, да. Думаю, да", — заявил он тогда. Но возможности для прямого использования силы в Венесуэле у него заведомо ограничены.

Известно, скажем, что он санкционировал "планы тайных операций ЦРУ" в Венесуэле. Но что за операции имеются в виду, не ясно; наблюдатели склонны полагать, что речь идет главным образом о поддержке оппозиции. Между тем, как отмечала упомянутая выше Линдстедт, Мадуро "может публично высмеивать" американские угрозы в свой адрес, но на самом деле относится к ним серьезно и уже "увеличил численность своей личной кубинской охраны". В местах массового скопления людей, где он появляется, по нему не ударить без крупных сопутствующих жертв, о чем упоминал Бреммер.

Наконец, о позициях венесуэльских силовиков было сказано выше, а без "пятой колонны" американцам в джунглях не обойтись. Это они должны помнить еще по опыту своей войны во Вьетнаме. А агентство Reuters со ссылкой на собственные источники в ноябре писало, что военные в Венесуэле в случае американского вторжения планируют использовать "партизанскую" тактику "упорного сопротивления".

В США семеро из десяти — против

В целом, даже если считать желание Трампа "разобраться" с Венесуэлой бесспорным, не факт, что оно подкреплено реальными возможностями. Причем как военными, так и политическими, и не только в мире, но даже и в собственной стране.

В Сенате США уже внесен на рассмотрение двухпартийный проект резолюции, запрещающей боевые действия против Венесуэлы без согласия Конгресса. В ходе недавнего опроса общественного мнения для телеканала CBS американцы в соотношении 70% к 30% выступили против военного удара по Венесуэле.

Газета Politico на днях вынесла в заголовок статьи вопрос о том, назрел ли "новый подъем (comeback) антивоенного движения" в США. В этом и других изданиях комментаторы наперебой напоминают, что агрессивная риторика Трампа прямо противоречит его же предвыборным обещаниям и тем миротворческим усилиям, которыми он неустанно похваляется в надежде получить Нобелевскую премию мира.

"Вразрез с правом"

Мало того. Генсек ООН Антониу Гутерриш на днях подчеркнул, что американские удары по лодкам предполагаемых контрабандистов "идут вразрез с международным правом". Группа друзей в защиту Устава ООН обратилась к США с призывом уважать суверенитет Венесуэлы, вывести вооруженные силы из Карибского бассейна и прекратить тайные операции по дестабилизации обстановки в Боливарианской Республике. Папа Римский Лев XIV — первый американец на Святом престоле, ранее служивший несколько лет в Перу, — предостерег Вашингтон от вторжения в Венесуэлу и призвал найти "другой путь".

В самих США либеральный журнал The Atlantic еще в сентябре напечатал статью "Страна-отщепенка (Rogue Nation) в открытом море". Ее автор правовед Том Николс подчеркивал, что не только "международное право и традиции", но и "американский закон не позволяет президенту называть людей террористами и после этого объявлять открытый сезон [охоты] на них".

Тем не менее такая охота идет, и Белому дому приходится за нее оправдываться. В том числе — за приказ добить выживших при одной из морских атак повторным ударом и за гибель рыбака-колумбийца.

Наконец, еще один скандал из той же оперы — беспардонный "пардон", то есть помилование Трампом экс-президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса, ранее приговоренного в США к 45 годам тюрьмы за наркоторговлю. После этого, как написала британская The Guardian, не осталось сомнений в том, что ссылки США на борьбу с наркотрафиком "основаны на лжи и лицемерии".

"Плечом к плечу"

Конечно, все в мире это прекрасно видят и понимают. Как отмечал Бреммер, действия Трампа не пользуются поддержкой в Европе и встречают прямую оппозицию в Латинской Америке, включая Мексику, Бразилию и соседнюю с Венесуэлой Колумбию.

Ну и конечно, англоязычные СМИ хором называют главными союзниками Каракаса Москву и Пекин. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на днях заявил, что его страна выступает против любых действий, нарушающих Устав ООН и суверенитет государств, а также осуждает вмешательство внешних сил во внутренние дела стран Латинской Америки.

Что касается нашей страны, замглавы МИД РФ Сергей Рябков сказал мне, что "мы воспринимаем происходящее с большой тревогой и обеспокоенностью", поскольку "напряженность не спадает", наоборот, "нагнетание продолжается".

"Связано это прежде всего со стремлением утвердить в регионе беспрекословное доминирование Соединенных Штатов, это "товарный знак" администрации Трампа", — пояснил собеседник.

"Мы проявляем солидарность с Венесуэлой, недавно заключен договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, — продолжал Рябков. — Мы поддерживаем Венесуэлу, как и она нас, на многих площадках. В этот час испытаний мы стоим с Каракасом, с руководством Венесуэлы плечом к плечу. Рассчитываем, что администрация Трампа все-таки удержится от дальнейшего сползания в направлении полноформатного конфликта. Мы ее к этому призываем".

Что ж, позиция понятная. Наш президент Владимир Путин тоже всегда говорит, что мы настроены на мир, но при этом готовы и к любому другому варианту развития событий.

Зачем оно им надо?

Из сказанного, по-моему, очевидно, что в противостоянии с Венесуэлой Америке сейчас практически не на кого и не на что опереться. Но тогда, как спросили бы в Одессе, "зачем оно им надо", то есть Трампу и трампистам?

Ну, про нефть я уже упоминал. Бреммер в своем комментарии выражал уверенность в том, что для США на кону "сделка о преференциальном доступе" к венесуэльским активам. Кстати, в этом контексте аналитик провел прямую параллель с Украиной, где в обмен на "военную поддержку" Киева и "деньги американских налогоплательщиков" США приобрели долю собственности в запасах "критически важных минералов".

Но с деньгами всегда соседствует и политика. Берясь за тему, я вспомнил, как еще в 2019 году Марко Рубио, на тот момент сенатор от штата Флорида, опубликовал в Twitter (современный X — прим. ТАСС) серию фотографий, напоминающих о расправах над Муамаром Каддафи в Ливии и Николае Чаушеску в Румынии, а также о суде в США над панамским руководителем генералом Мануэлем Норьегой. Газета The Washington Post расценила это тогда как "ясный сигнал" Николасу Мадуро "о том, что его дни сочтены и что США об этом позаботятся".

То было при первой администрации Трампа, в которой Рубио не служил. Теперь же он госсекретарь США, исполняющий обязанности еще и помощника президента по национальной безопасности. Если и не правая рука хозяина Белого дома (официально эту роль играет вице-президент страны Джей Ди Вэнс), то во всяком случае его ближайший внешнеполитический советник.

И теперь он, как только что написала британская The Daily Mail, сознательно самоустранился от дальнейшего участия в "проигрышной", на его взгляд, украинской истории (loser topic), чтобы полностью сосредоточиться на более важной для него и его политических спонсоров Венесуэле. Так что для него, отпрыска кубинских эмигрантов, это личное.

А его, между прочим, вместе с Вэнсом считают одним из наиболее вероятных будущих претендентов на президентское кресло в США. И все, что оба они сейчас говорят и делают, может еще многие годы аукаться на вашингтонской политической кухне. И это вполне сознают как они сами, так и все окружающие.

Но это, как говорится, уже другая история.