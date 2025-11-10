Трамп собрался выдать американцам по 2000 долларов

Трамп рассматривает возможность выделения американцам 2000 долларов из тарифных поступлений в качестве поддержки. Для вступления плана в силу, вероятно, потребуется одобрение Конгресса.

© Московский Комсомолец

Дональд Трамп в воскресенье размышлял о том, чтобы выделить большинству американцев 2000 долларов за счет поступлений от тарифов, собранных администрацией президента. Как пишет The Guardian, это очевидная попытка заручиться общественной поддержкой в этом вопросе.

“Дивиденды в размере не менее 2000 долларов на человека (не включая людей с высоким доходом!) будет выплачено всем”, - написал Трамп на своей социальной платформе Truth в воскресенье.

В посте также содержался выпад в адрес людей, выступающих против тарифов: “ДУРАКИ!”

Чтобы такой план вступил в силу, скорее всего, потребуется одобрение Конгресса, пишет The Guardian. Ранее в этом году сенатор-республиканец Джош Хоули из Миссури представил законопроект, предлагающий тарифные скидки в размере 600 долларов почти для всех американцев и их детей, находящихся на иждивении.

“Американцы заслуживают налоговых льгот после четырех лет политики Джо Байдена, которая опустошила сбережения семей и средства к существованию”, - сказал тогда Хоули.

Он сказал, что законодательство “позволит трудолюбивым американцам извлечь выгоду из богатства, которое тарифы Трампа возвращают в эту страну”.

Однако в августе министр финансов США Скотт Бессент заявил, что главной задачей администрации остается сокращение государственного долга, который составляет 38,12 трлн долларов, за счет использования средств от взимания тарифов. Он сказал, что эти деньги пойдут в первую очередь на погашение федерального долга, а не на выдачу американцам чеков на скидку.

Согласно сентябрьскому отчету Министерства финансов, за первые три квартала текущего года было собрано таможенных пошлин на сумму 195 миллиардов долларов.

Хотя, похоже, что стоимость выдачи чеков на 2000 долларов может легко превысить сумму, фактически полученную от тарифов, пишет The Guardian. Согласно расчетам, эти платежи обойдутся почти в два раза дороже суммы, которая, как сообщается, была получена на данный момент.

“Если ограничение составит 100 000 долларов, то на это будут претендовать 150 миллионов взрослых, что обойдется примерно в 300 миллиардов долларов”, - написала Эрика Йорк, вице-президент по федеральной налоговой политике в Tax Foundation, в социальных сетях. “Если дети проходят квалификацию, это растет”. “Расчеты становятся еще хуже, учитывая полное влияние тарифов на бюджет”, - добавил Йорк. “С учетом этого, тарифы увеличили чистую прибыль на 90 миллиардов долларов по сравнению с предложенной Трампом скидкой на 300 миллиардов долларов”.

Джон Арнольд, сопредседатель Arnold Ventures, подсчитал, что выплаты дивидендов могут обойтись в сумму до 513 миллиардов долларов.

По подсчетам, по состоянию на октябрь средняя эффективная тарифная ставка для потребителей составляла почти 18%, что является самым высоким показателем с 1934 года. С тех пор как в апреле президент ввел повсеместные тарифы для глобальных торговых партнеров, компании переложили часть этих расходов на потребителей.

Это не первый случай, когда Трамп выдвигает идею о выдаче американцам стимулирующих чеков, основанных на доходах от его тарифов, напоминает The Guardian. В октябре он сказал, что рассматривает возможность предоставления американцам чеков из выручки на сумму от 1000 до 2000 долларов. В июле президент вновь предложил правительству рассмотреть возможность проверки тарифных скидок.

В феврале он и технический магнат Илон Маск, который в то время все еще консультировал Белый дом, заявили, что рассматривают идею выплаты “дивидендов” в размере 5000 долларов, основанных на сбережениях, полученных от так называемого департамента эффективности правительства (Doge). Эти выплаты так и не были произведены, поскольку при этом департаменте государственный дефицит фактически увеличился, а сумма, урезанная из федеральных расходов, была значительно преувеличена.

Верховный суд США заслушал в среду аргументы по поводу масштабных глобальных тарифов Трампа и, похоже, скептически отнесся к их законности.