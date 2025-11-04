Президент США Дональд Трамп заявил, что может урегулировать украинский конфликт за несколько месяцев. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CBS. При этом глава РФПИ Кирилл Дмитриев уверен, что боевые действия будут прекращены в течение года, так как Россия уже находится на пути к миру.

Однако эти прогнозы расходятся с оценками западных изданий. Большинство из них считают, что Украина сможет продолжать конфликт до 2026 года. Эксперты также полагают, что перемирие в ближайшее время маловероятно, и боевые действия продолжатся минимум до конца 2025 года. Подробнее о прогнозах и сроках окончания СВО — в материале URA.RU.

«Мы находимся на пути к миру»: Дмитриев допустил завершение конфликта в течение года

Конфликт на Украине может завершиться в течение ближайшего года. Об этом заявил Кирилл Дмитриев. По его словам, Россия находится на пути к миру и не хочет, чтобы конфликт разрастался дальше.

"Мы находимся на пути к миру, и как миротворцы нуждаемся в том, чтобы это произошло. Мы на пути к лучшему понимаю друг друга, мы также на пути к реальному пониманию, что через инвестиции и кооперацию можно идти вперед и сделать мир безопасным", — заявил Дмитриев.

Отвечая на вопрос о возможности завершения боевых действий на Украине в течение года, он ответил утвердительно. Глава РФПИ также отметил, что мировое сообщество сосредоточено на конфликте с Россией, однако Москва не заинтересована в его эскалации.

ВСУ смогут максимум продержаться до 2026 года

Западные издания один за другим публикуют неутешительные для Киева прогнозы. Согласно их данным, у Украины сейчас серьезные финансовые проблемы, и денег на ведение боевых действий хватит лишь до начала 2026 года.

The Economist сообщает, что основные источники финансирования украинской армии иссякают. Чтобы продолжить боевые действия, Украине потребуется около 390 миллиардов долларов помощи. Это заставляет задуматься, что Запад не хочет быстрого завершения конфликта и намерен поддерживать его еще долгое время.

Британская газета The Times называет более точный срок. По ее данным, ВСУ продержатся максимум до весны 2026 года. После этого, по мнению издания, у страны просто закончатся все ресурсы для продолжения противостояния. Этому есть несколько причин: колоссальные траты на оружие и отопление, прекращение бесплатных поставок вооружения из США и постоянные удары по энергосистеме, передает «Общественная служба новостей».

Вывод западной прессы однозначен: когда деньги иссякнут, Киев не сможет ни воевать, ни содержать собственное государство. При этом готовность Запада безгранично помогать Украине постепенно угасает. The Times также прогнозирует, что этой зимой российские войска перейдут в наступление в Донбассе, что может открыть путь для дальнейшего продвижения.

Конфликт близится к завершению

В то же время Россия не намерена так долго затягивать конфликт. О скором завершении СВО говорят несколько факторов: успешная ситуация на фронте для ВС РФ, низкий моральный дух и нежелание воевать у многих украинских военных.

Эксперты также полагают, что конфликт приближается к концу. По их оценкам, учитывая сокращение численности украинских войск, СВО может завершиться в течение года. Бывший украинский депутат Игорь Луценко заявил, что если противостояние продолжится, то к 2027 году Украине будет просто некому воевать.

Окончание СВО в этом году маловероятно

Громкие заголовки о скором окончании специальной военной операции — всего лишь способ привлечь внимание читателей. Реальных оснований для завершения спецоперации или успеха мирных переговоров пока нет. Более того, обмен ударами по территориям только усиливается, что делает невозможным даже теоретическое перемирие.

Последние реалистичные ожидания завершения конфликта между Россией и Украиной относились к весне 2025 года. Тогда активно шли переговоры о мирном соглашении или временном перемирии. Однако стороны не смогли договориться по ключевым вопросам, и результата не последовало.

Трамп дал обещание по конфликту на Украине

Боевые действия вряд ли прекратятся даже с ухудшением погоды. Для беспилотников, артиллерии и авиации это не станет серьезной помехой. Стратегия на истощение противника, которую применяют обе стороны, пока не дает результатов. У России достаточно ресурсов для продолжения активной фазы СВО, а Украина продолжает получать помощь от союзников.

Попытки Дональда Трампа выступить посредником в переговорах также зашли в тупик. Однако он уверен, что сможет урегулировать конфликт на Украине в течение нескольких месяцев. Все это указывает на то, что СВО не завершится в ноябре и, скорее всего, продолжится до конца 2025 года.