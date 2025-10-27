Пять катастроф и потеря сертификата. История авиакомпании "Ангара"

Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании "Ангара" на выполнение коммерческих воздушных перевозок, компания не сможет выполнять рейсы с 5 ноября.

ТАСС подготовил материал об "Ангаре" и катастрофах ее воздушных судов.

Основные сведения

АО "Авиакомпания "Ангара" до лета 2025 года была одним из основных региональных перевозчиков Восточной Сибири. Базируется в Международном аэропорту Иркутска, а также в аэропортах Нижнеудинска и Новосибирска (Толмачево). Код IATA - 2G, код ICAO - AGU. Помимо коммерческих пассажирских и грузовых перевозок, осуществляет медицинские рейсы, мониторинг лесных пожаров, поисково-спасательные работы и др.

Основана в 2000 году на базе летного отряда Иркутского авиаремонтного завода №403. Сертификат эксплуатанта получила 29 июня 2000 года. В 2010 году в состав "Ангары" вошла еще одна местная авиакомпания - "Иркутскавиа".

До объявления об аннулировании сертификата эксплуатанта в октябре 2025 года авиакомпания выполняла рейсы по 11 направлениям в аэропорты Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

Парк воздушных судов

Согласно данным Росавиации, по состоянию на 4 сентября 2025 года (более поздние данные не публиковались) в парк "Ангары" входило 29 машин - 11 турбовинтовых пассажирских самолетов Ан-24РВ, 3 грузовых турбовинтовых самолета Ан-26-100, а также 15 вертолетов Ми-8 различных модификаций.

Показатели, собственники, руководство

Выручка компании по итогам 2024 года достигла 4,6 млрд руб. (рост на 3% по сравнению с 2023 года), чистая прибыль составила 300,1 млн руб. (на 43,6% меньше, чем по итогам 2023 года).

Среднесписочная численность работников в 2024 году составляла 555 человек.

"Ангара" входит в группу "Истлэнд", которой также принадлежат Восточно-Сибирское речное пароходство и ряд других компаний. Владелец группы - Сергей Ерощенко (занимал пост губернатора Иркутской области в 2012-2015 годах). Директор авиакомпании - Иван Катицын.

Сайт

Официальный сайт авиакомпании- https://angara.aero/.

Катастрофы воздушных судов "Ангары"

Всего за время работы авиакомпании было зафиксировано пять катастроф ее воздушных судов, в результате которых погибли люди.

11 июля 2011 года пассажирский самолет Ан-24РВ (регистрационный номер RA-47302), выполнявший рейс 9007 по заказу "Томск Авиа" из Томска в Сургут, из-за пожара двигателя совершил аварийную посадку на р. Обь. В результате удара о водную поверхность воздушное судно получило значительные повреждения. Всего на борту находились 33 пассажира и 4 члена экипажа. Семь пассажиров умерли от полученных травм.

6 мая 2013 года в Иркутской области взорвался в воздухе вертолет Ми-8Т (регистрационный номер RA-24410), выполнявший противопаводковые работы на реке Нижняя Тунгуска. Погибли все девять человек, находившихся на борту, - шесть сотрудников МЧС (среди них врио начальника регионального Главного управления МЧС Станислав Омельянчик) и трое членов экипажа. Вертолет перевозил около 2 тонн аммонита - взрывчатого вещества, которое планировалось использовать для подрыва ледяного затора. Предположительно, груз взорвался из-за неосторожного обращения одного из пассажиров с детонатором. Президент РФ Владимир Путин наградил посмертно орденами Мужества погибших при крушении вертолета. Государственной награды, в том числе, были удостоены три члена экипажа "Ангары": командир воздушного судна Игорь Марков, пилот-инструктор - руководитель отдельной авиационной группы Андрей Жижелев, бортмеханик воздушного судна Алексей Кулебякин.

2 сентября 2018 года на территории Казачинско-Ленского района Иркутской обл., в 290 км юго-восточнее Усть-Кута, разбился вертолет Ми-8МТ (регистрационный номер RA-25502), выполнявший аэрофотосъемку. Находившиеся на борту трое членов экипажа погибли. Расследовавшая ЧП комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) назвала в качестве наиболее вероятных причин катастрофы потерю пространственной ориентировки и ошибки пилотирования, допущенные командиром воздушного судна.

27 июня 2019 года пассажирский самолет Ан-24РВ (регистрационный номер RA-47366), следовавший рейсом из Улан-Удэ, потерпел крушение в аэропорту Нижнеангарска (Бурятия). Совершая аварийную посадку с одним отказавшим двигателем, он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в очистные сооружения и загорелся. В результате погибли 2 члена экипажа из находившихся на борту 47 человек, еще 9 были госпитализированы. По данным окончательного отчета МАК, к катастрофе привели ошибки экипажа: не был проведен расчет потребной посадочной дистанции, неправильно выбран вид и траектория захода на посадку, не приняты меры по уходу на второй круг и др.

24 июля 2025 года произошла самая крупная катастрофа "Ангары": потерпел крушение самолет Ан-24РВ (регистрационный номер RA-47315), следовавший по маршруту Хабаровск - Благовещенск - Тында. Обломки воздушного судна обнаружены на склоне горы в 16 км от Тынды. На борту находились 40 пассажиров (в т. ч. 2 ребенка) и 6 членов экипажа. Все они погибли. Согласно предварительному отчету МАК, до столкновения самолета с землей отказов систем воздушного судна не фиксировалось. 30 июля Росавиация аннулировала сертификат авиакомпании "Ангара", разрешавший выполнять обслуживание воздушных судов, 21 августа сертификат был отозван у учебного центра перевозчика.