Названы ежедневные потери ВСУ

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте составляют порядка 1,6 тысячи человек в день, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, их пытаются компенсировать, в том числе, за счет иностранных военных.

«Потери сейчас — не меньше 1,6 тысячи человек в день на всех участках боевых действий. Бои идут очень активные и жесткие, почти каждый день российские военные берут контроль над новыми населенными пунктами. Конечно, потери есть и у нас, но у противника они намного серьезнее», — подчеркнул Дандыкин.

Дефицит военнослужащих, как рассказал военный, пытаются компенсировать и за счет непрекращающейся мобилизации, и за счет иностранных военнослужащих. Но, как отметил собеседник «Ленты.ру» желающих вступить в ряды ВСУ становится все меньше.

«В основном потери восполняют за счет самих украинцев, которых отлавливают на улицах. Иностранцы же уже почувствовали, что денег у Украины особо нет, больших сумм они не получат, и поэтому пытаются сбежать. По отношению к основной массе в рядах ВСУ их не так много. Это, наверное, порядка 18-20 тысяч человек», — предположил военный эксперт.

Ранее сообщалось, что в связи с утратой способности контратаковать ВСУ начали использовать сверхмалые диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), которые просачиваются на занятые территории. Это связывают с большими потерями противника.