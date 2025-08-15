Саммит с Трампом заранее назвали большой победой Путина

Пятничные переговоры на Аляске выводят российского президента из дипломатической изоляции от Запада, и украинские, и европейские лидеры опасаются, что это дает ему возможность повлиять на американского коллегу. Так начинает свой анализ предстоящего в пятницу саммита РФ-США американское либеральное издание The New York Times.

© Сергей Булкин/ТАСС

Президент Трамп потратил неделю на то, чтобы максимально снизить планку ожиданий от предстоящего в пятницу на Аляске американо-российского саммита с высокими ставками, пишет The New York Times. Вряд ли кто-то ожидает, что он добьется значительного прогресса в прекращении боевых действий между Россией и Украиной, учитывая, насколько различны их взгляды на конфликт.

Но эти две враждующие страны, похоже, согласны, по крайней мере, в одном. Сама по себе встреча с Трампом является большой победой для президента Владимира Путина, поскольку она выводит российского лидера из дипломатической тупиковой ситуации и дает ему шанс убедить американского президента лицом к лицу, констатирует The New York Times.

Владимир Зеленский, не участвовавший в переговорах на Аляске о будущем своей страны, пришел к такому же выводу, заявив журналистам во вторник: “Путин выиграет в этом”.

Помимо того, что Россия утратила статус изгоя на Западе, саммит посеял раздор внутри НАТО — извечную цель России — и отложил угрозу Трампа о введении новых жестких санкций, продолжает The New York Times. Немногим более двух недель назад он поклялся, что, если президент Путин не согласится на прекращение огня к прошлой пятнице, он накажет Москву и такие страны, как Китай и Индия, которые помогают России, покупая ее нефть и газ.

Крайний срок истек без перерыва в конфликте — боевые действия фактически усилились, поскольку Россия продолжает летнее наступление, — и без каких-либо новых экономических санкций в отношении России.

Почему Трампу выгодно завершение конфликта на Украине

До Аляски только два западных лидера — премьер-министры Словакии и Венгрии - встречались с Путиным с тех пор, как на Украине в феврале 2022 года начался военный конфликт, а в марте 2023 года был выдан ордер на арест от имени так называемого «международного уголовного суда» (чью юрисдикцию, напомним, ни Россия, ни США не признают).

Многие в Европе были ошеломлены решением Трампа провести саммит по Украине без участия Зеленского, и лидеры континента настаивали на том, чтобы американский президент не заключал сделку за спиной Украины.

Трамп попытался развеять эти опасения в ходе видеосвязи с европейскими лидерами, включая Зеленского, в среду. Европейцы заявили, что они с президентом Трампом выработали стратегию для его встречи с президентом Путиным, в том числе настаивали на том, что любой мирный план должен начинаться с прекращения огня и не должен обсуждаться без участия Украины.

Накануне саммита в четверг Кремль дал понять, что планирует затронуть на переговорах другие вопросы, помимо Украины, включая потенциальное восстановление экономических связей с Соединенными Штатами и обсуждение новой сделки по ядерному оружию.

Трамп назвал свою встречу с Путиным всего лишь “пробной встречей”, от которой он быстро откажется, если мирное соглашение покажется маловероятным.

Ни Белый дом, ни Кремль публично не заявляли, какого рода мирного соглашения они добиваются. Но Трамп сказал, что это может повлечь за собой “некоторый обмен земельными участками”, к чему, по его мнению, он хорошо подготовлен при ведении переговоров как бывший застройщик недвижимости в Нью-Йорке.

Зеленский отверг любой обмен землей, настаивая на том, что в соответствии с Конституцией Украины у него нет полномочий договариваться о разделе частей страны.

Передача Украиной восточных регионов также подорвет надежды Трампа на то, что Соединенные Штаты однажды воспользуются украинскими запасами редкоземельных минералов, большая часть которых находится на территории, которую Россия называет своей собственной, отмечает The New York Times.

“Наихудший сценарий для Украины и в более широком смысле заключается в том, что Путин сделает какое-то предложение, приемлемое для Соединенных Штатов, но которое Зеленский не сможет принять внутри страны”, - сказал Сэмюэл Чарап, политолог и соавтор книги об Украине и постсоветской Евразии.

Это, добавил он, может подтолкнуть Трампа вернуться к откровенно враждебной позиции, которую он занял в отношении Украины в феврале. Американский президент отругал Зеленского в Белом доме за то, что тот проявил недостаточную благодарность за помощь США и за продолжение конфликта, в котором, по его мнению, Украина не сможет победить.

“Мы не сомневаемся, что позиция России остается неизменной”, - заявила в интервью министр обороны Литвы Довиле Сакалиене.

Она добавила: “У них нет концепции прекращения огня, и любую уступку они воспринимают как стимул к эскПоследняя встреча Трампа на высшем уровне с его российским коллегой, состоявшаяся в 2018 году в Хельсинки во время его первого президентского срока, продемонстрировала его склонность принимать путинскую версию реальности, тревожится The New York Times.

В этом году Трамп предположил, что Украина несет ответственность за конфликт, и отказался присоединиться к традиционным западным союзникам Америки в голосовании за резолюцию ООН, осуждающую российские действия. В воскресенье Зеленский высказал вслух опасения, что Трампа можно легко “обмануть”.

В понедельник Трамп раздраженно отреагировал на заявление Зеленского о том, что он не может сдать территорию.