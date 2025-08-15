Союз России и Индии перепугал Запад

На фоне усиления санкционного давления США на Индию Москва видит возможность укрепить связи с Нью-Дели.

Однако, как отмечает немецкое издание Die Welt (статью перевели ИноСМИ), несмотря на исторически тесные отношения России и Индии, формирование полноценного антизападного альянса с участием Дели пока остается под вопросом.

Россия и Китай: стратегическое партнерство без границ

Китай и Россия за последние годы выстроили прочный альянс, основанный на взаимных экономических и военных интересах. Пекин, оставаясь экономическим лидером этого тандема, активно скупает российские энергоресурсы, предоставляя Москве доступ к критически важным технологиям. Россия, в свою очередь, поддерживает Китай на международной арене, включая вето в Совете Безопасности ООН.

Это сотрудничество выходит за рамки двусторонних отношений – обе страны активно продвигают альтернативные западным институты, такие как БРИКС и собственную платежную систему CIPS. Однако, как отмечают эксперты, в этом партнерстве Россия играет роль младшего партнера, что делает её зависимой от Пекина.

Индия: баланс между Востоком и Западом

Отношения Индии с Россией имеют глубокие исторические корни, особенно в сфере военно-технического сотрудничества. Ещё с советских времен Москва остаётся ключевым поставщиком оружия для Нью-Дели. Однако в последние годы Индия диверсифицирует свои оборонные закупки, наращивая сотрудничество с США, Францией и Израилем.

Несмотря на теплые личные отношения между Владимиром Путиным и Нарендрой Моди, Индия избегает однозначного выбора в пользу какого-либо блока. Дели продолжает участвовать в западных инициативах, таких как "Четырехсторонний диалог по безопасности" (QUAD), одновременно поддерживая проекты в рамках БРИКС.

Путин и Моди выступили с совместным заявлением

Санкции США: угроза или возможность для сближения?

Введение Вашингтоном дополнительных пошлин на индийские товары из-за закупок российской нефти создало напряженность в американо-индийских отношениях. Однако, по мнению экспертов, это вряд ли заставит Индию полностью переориентироваться на Москву и Пекин.

"Индия никогда не была и не будет антизападной страной", – заявила политолог Амрита Нарликар.

Она подчеркивает, что Нью-Дели придерживается политики стратегической автономии, избегая жёсткой привязки к какому-либо альянсу.

Будущее многополярного мира

Пока Россия и Китай активно формируют альтернативную западной систему международных отношений, Индия остаётся ключевым игроком, способным повлиять на баланс сил. Её сближение с БРИКС не означает разрыва с Западом, но демонстрирует стремление к большей самостоятельности.

Саммит на Аляске может стать поворотным моментом: если США пойдут на уступки России без учёта интересов Европы и Украины, это усилит позиции Китая и ослабит западные институты. Однако Индия, скорее всего, продолжит свою многовекторную политику, оставаясь вне жёстких блоков. Издание отмечает, что растущая напряжённость между Дели и Вашингтоном даёт Москве и Пекину шанс усилить своё влияние в стратегически важном регионе.