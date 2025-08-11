Европа пытается вмешаться в диалог России и США

Экстренное совещание глав МИД стран Евросоюза запланировано на понедельник. На нем будет обсуждаться главное внешнеполитическое событие предстоящей недели, на котором присутствие представителей Европы не предусмотрено – встреча президентов России и Соединенных Штатов Америки. Эксперты полагают, что лидеры ЕС разработали хитрый план по вмешательству в переговоры Вашингтона и Москвы.

Лидеры ЕС и Британии выпустили совместное заявление по поводу переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа. В подписанном Берлином, Парижем, Римом, Варшавой, Хельсинки и Лондоном документе заявляется, что страны Старого Света готовы поддержать дипломатические усилия США.

Однако это заявление резко контрастирует с тем, что намерены делать США на самом деле. В частности, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявляет, что Вашингтон намерен прекратить финансирование конфликта на Украине. А Европа же в соответствующем заявлении провозглашает желание действовать ровно наоборот, то есть продолжать оказание военной и финансовой поддержки киевскому режиму.

Кроме того, государства Старого Света выступают за введение новых ограничительных мер в отношении Москвы. Соответственно, ЕС также настаивает на предоставлении «прочных и надежных гарантий безопасности» для Киева.

По мнению представителей ЕС, конструктивные переговоры якобы «могут проходить только в условиях прекращения огня или сокращения боевых действий», а нынешняя линия соприкосновения «должна стать отправной точкой переговоров». В то же время изменение международных границ с применением силы называется «недопустимым».

На понедельник в Евросоюзе уже запланировано совещание глав МИД для обсуждения предстоящего саммита Вашингтона и Москвы. Как отмечает Reuters, инициатором мероприятия выступила Кая Каллас, глава внешнеполитического ведомства объединения. Анонсируя мероприятие, она также отметила, что любая сделка между Россией и США должна учитывать позиции Киева и Брюсселя.

Напомним, 15 августа на Аляске состоится саммит с участием Дональда Трампа и Владимира Путина. Встречу анонсировал лично глава США, отметив, что подробности о предстоящих переговорах будут опубликованы позже. В свою очередь помощник президента России Юрий Ушаков назвал данный штат логичным местом для организации беседы двух лидеров.

Известие о готовящейся встрече вызвало бурную реакцию среди европейских политиков. Так, издание The Washington Post сообщает, что лидеры ЕС оказались в растерянности из-за планов главы Белого дома встретиться с российским лидером. В частности, представителей Старого Света возмущает, что Трамп, несмотря на все заявления, до сих пор так и не оказал «ни малейшего давления на Путина».

При этом в экспертном сообществе Евросоюза позиция Брюсселя подвергается серьезной критике. Так, польский политолог Адам Виломский в соцсети Х (ранее Twitter, заблокирован в России) отмечает, что из подготовленного странами ЕС документа следует убеждение, что «Украина, если не победит, то хотя бы сыграет вничью». «Это совершенно нереалистично, искажение реальности, утопия и мечтательность. Я считаю, что Трампу следует игнорировать западных лидеров и заключить мир с Путиным, игнорируя нереалистичную европейскую гостиную», – подчеркнул Виломский.

В свою очередь лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал усилия ЕС «выходом евроястребов из тени». По его мнению, «европсихи в истерике при виде приближающегося мира». Он также добавил, что брюссельской бюрократии необходима война для сохранения личной повестки и создания общеевропейской армии.

«Конфликт на Украине выходит из тупика: именно встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске может привести к перемирию, началу конкретного переговорного процесса, к признанию новых территориальных реалий на Украине, а также к приостановке расширения НАТО на восток», – сказал германский политолог Александр Рар.

«Глава Белого дома не желает геополитического поражения России в Европе. Ему необходимо экономическое сотрудничество с Москвой, а также исключение ее возможного военного союза с Пекином в будущем. Однако коллективное руководство Европы имеет совершенно противоположные мечты», – добавил он.

«Лондон, Париж, Берлин, Рим, Мадрид, Варшава – все они стоят на позиции, что Россию нельзя поощрять приобретением новых территорий за счет Украины. Старый Свет выступает за продолжение западной помощи Киеву. Поэтому ЕС косвенно призывает Трампа не идти ни на какие сделки с Москвой», – акцентирует собеседник.

«Европейцы отчего-то думают, видимо, по странной инерции мышления, что Россия вот-вот проиграет. Соответственно, они планируют уговорить Владимира Зеленского не соглашаться на уступки в пользу РФ. При этом союз, скорее всего, откажет ВСУ в прямом вовлечении в конфликт. Столкновения с Москвой Брюссель хочет избежать», – считает эксперт. «В конечном счете встреча Путина и Трампа на Аляске может столкнуться с противодействием со стороны ЕС и Киева, что может разгневать главу Белого дома. Однако европейцы пытаются всеми силами избежать подобного исхода. К сожалению, нас ожидает неделя больших неопределенностей», – рассуждает Рар.

Европа озабочена тем, что начинающийся переговорный процесс по вопросу урегулирования конфликта на Украине проходит без ее участия, продолжает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.