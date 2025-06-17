Трамп собрался запретить въезд в США гражданам еще 36 стран

Президент Дональд Трамп рассматривает возможность расширения своих чрезвычайных запретов на поездки в США еще на 36 стран. Ранее в этом месяце Трамп уже ввел полный запрет на въезд в Америку граждан из 12 стран и частичные ограничения для гостей из еще семи стран в рамках продолжающихся усилий по избавлению Соединенных Штатов от внешних угроз и обеспечению безопасности границ.

Теперь, как сообщает Daily Mail, появились сведения, что Госдепартамент США также указал во внутренней записке еще 36 стран, которые вот-вот будут добавлены в черный список. В число этих стран входили Ангола, Антигуа и Барбуда, Камбоджа, Камерун, Кабо-Верде, Демократическая Республика Конго, Доминика, Эфиопия, Египет, Гамбия, Гана, Кыргызстан, Либерия, Малави, Мавритания, Нигер, Нигерия, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сенегал, Южный Судан, Сирия, Танзания, Тонга, Тувалу, Уганда, Вануату, Замбия и Зимбабве.

Этим странам было дано 60 дней на то, чтобы улучшить ряд показателей, которые будут считаться безопасными при администрации Трампа. Каждой из включенной в список стран было приказано предоставить планы по устранению последствий к 8 часам вечера среды, в противном случае они рискуют быть внесенными в страшный перечень, отмечает Daily Mail

Согласно документам, с которыми ознакомилась газета The New York Times, каждая из вышеперечисленных стран должна "принять незамедлительные меры для устранения текущих проблем с проверкой и скринингом, разработать планы корректирующих действий для устранения недостатков и оценки прогресса".

Эти страны были добавлены в список по целому ряду причин, включая (но не ограничиваясь ими) высокий уровень просрочки виз или нежелание сотрудничать в возвращении граждан, которые были депортированы.

Трамп также отметил страны, в которых нет центрального правительства, выдающего надежные документы, удостоверяющие личность, или возможности надлежащим образом информировать правительство США о наличии судимостей. Страны, граждане которых были вовлечены в терроризм или "антисемитскую и антиамериканскую деятельность в Соединенных Штатах", также были отмечены.

Это стало особенно очевидным после включения в список Египта через несколько дней после того, как египетский гражданин, просрочивший свою визу в Соединенных Штатах, напал на группу произраильских демонстрантов в Боулдере, штат Колорадо. Трамп заявил, что трагедия в Боулдере "подчеркнула чрезвычайную опасность, которую представляет для нашей страны въезд иностранных граждан, не прошедших надлежащую проверку".

"Мы стали свидетелями одного теракта за другим, совершаемого иностранцами, просрочившими визу, – негодовал Трамп. – Благодаря политике открытых дверей Байдена, сегодня есть миллионы и миллионы нелегалов, которых не должно быть в нашей стране".

Затем американский президент дал указание нескольким своим высшим руководителям службы национальной безопасности изучить вопрос о том, следует ли также включить Египет в список стран, в отношении которых действуют ограничения.

"В свете недавних событий Государственный секретарь в консультации с Генеральным прокурором, министром внутренней безопасности и директором Национальной разведки должен представить мне обновленную информацию о практике и процедурах Египта", - написал он в своем первоначальном заявлении.

Страны также могут добиться исключения из списка или помочь смягчить обеспокоенность правительства, если они согласятчя принять граждан третьих стран из Соединенных Штатов, которых американские власти пытались депортировать, но не смогли вернуть в страну происхождения.

Аналогичным образом, если страны согласятся выступать в качестве "безопасной третьей страны", принимающей мигрантов, подавших прошение о предоставлении убежища в США, к ним будут относиться благосклонно, говорится в публикации.

Как напоминает Daily Mail, Сальвадор, Панама и Коста-Рика приняли депортированных из третьих стран, в то время как непризнанное Косово недавно согласилось временно принимать до 50 депортированных ежегодно в рамках нового соглашения с Трампом.

Гражданам Афганистана, Чада, Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Мьянмы, Сомали, Судана и Йемена был запрещен въезд в Соединенные Штаты с 9 июня. А гражданам Бурунди, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистана и Венесуэлы частично запрещено путешествовать в США в в соответствии с указом, что лишает их доступа ко всем иммиграционным визам и нескольким вариантам неиммиграционных поездок.

"Они нам не нужны, - прямо заявил Трамп в видеоролике, опубликованном вскоре после объявления о запрете. – Очень просто, у нас не может быть открытой миграции из любой страны, где мы не можем безопасно и надежно проверять".

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эбигейл Джексон отмечает в соцсети: "Президент Трамп выполняет свое обещание защитить американцев от опасных иностранных субъектов, которые хотят приехать в нашу страну и причинить нам вред. Эти ограничения, основанные на здравом смысле, зависят от конкретной страны и включают места, которые не проходят надлежащую проверку, имеют высокий уровень просрочки виз или не предоставляют информацию о личности и угрозах. Президент Трамп ВСЕГДА будет действовать в интересах американского народа и его безопасности”.

Несколько стран, на которые распространяются запреты, стали мишенями, потому что их возможности по проверке не соответствуют стандартам президента. Афганистан, Эритрея, Ливия, Судан и Йемен были включены в список запрещенных стран отчасти из-за ограниченных мер по проверке, отметил Трамп.

Трамп сказал, что список "подлежит пересмотру", если страны будут работать над улучшением системы проверки своих граждан. Аналогичным образом, другие страны могут быть добавлены в список, если Трамп позже сочтет, что они представляют угрозу для национальной безопасности.

Эта директива является частью иммиграционных мер, которые Трамп начал в начале своего второго президентского срока и которые включали депортацию сотен венесуэльцев, подозреваемых в принадлежности к бандитским группировкам. Он также решил запретить Гарварду принимать иностранных студентов.

Во время своего первого президентского срока Трамп объявил о запрете въезда туристов из семи стран с преобладающим мусульманским населением, и эта политика претерпела несколько изменений, прежде чем была поддержана Верховным судом в 2018 году. Бывший президент-демократ Джо Байден, сменивший Трампа, отменил этот запрет в 2021 году, назвав его "пятном на нашей национальной совести".

Но Трамп расхваливал успехи своих первоначальных запретов на поездки в 2017 году в своем заявлении ранее в этом месяце.