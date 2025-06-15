«Сгорит дотла»: Израиль захватил контроль над небом Тегерана

Война между Израилем и Ираном в самом разгаре, и еврейское государство утверждает, что контролирует воздушное пространство над Тегераном. А израильский министр обороны Исраэль Кац грозит, что иранская столица "сгорит дотла", если по его стране будут выпущены новые ракеты.

Израиль заявил, что получил контроль над небом над иранской столицей, и предупредил, что “Тегеран сгорит”, если по его территории будет выпущено еще больше ракет, но иранское руководство продолжало вести себя вызывающе, пообещав “более жесткий и мощный ответ” и пригрозив расширить войну, нанеся удары по кораблям и базам израильских союзников, пишет The Guardian.

Озвучена возможная продолжительность ирано-израильского конфликта

Взаимные угрозы отражают риски резкой эскалации конфликта, а американо-иранские переговоры, запланированные до войны в Омане, были отменены после того, как Тегеран заявил, что они будут “бессмысленными”, Израиль же, похоже, нацелился на газовую промышленность Ирана. Риторика Израиля отражает растущую уверенность его лидеров в том, что они одержали верх, и вызвала вопросы о том, могут ли военные цели Израиля выходить за рамки заявленной цели - нанести ущерб ядерной программе Ирана.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил уничтожить Тегеран после того, как Иран ответил на неожиданную израильскую атаку в пятницу утром шквалом из нескольких сотен баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов, небольшой части из которых удалось преодолеть израильскую оборону и убить нескольких человек в Тель-Авиве и Ришон-ле-Ционе.

Министр обороны еврейского государства Кац, чьи войска уже стерли с лица земли значительную часть Газы, возложил ответственность за судьбу Тегерана на верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи. “Иранский диктатор берет в заложники граждан Ирана, создавая реальность, в которой они, и особенно жители Тегерана, заплатят высокую цену за вопиющий вред, причиненный гражданам Израиля, - грозит Кац. – Если Хаменеи продолжит обстреливать ракетами израильский тыл, Тегеран сгорит”.

В субботу утром Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по объектам противовоздушной обороны вокруг иранской столицы и стала все более уверенной в том, что достигла полного превосходства в воздухе и свободы действий.

“Воздушное сообщение с Тегераном фактически открыто”, - заявил представитель ЦАХАЛа.

Позже в тот же день Биньямин Нетаньяху пообещал: “В самом ближайшем будущем вы увидите самолеты израильских ВВС в небе над Тегераном”.

Военные самолеты ВВС, по словам премьер-министра Израиля, нанесут удар по “любому объекту и любой цели режима аятолл”, нанеся “реальный удар” по ядерной программе Ирана.

Несколько часов спустя иранские СМИ сообщили о “мощном взрыве” на нефтеперерабатывающем заводе в портовом городе Канган, связанном с крупнейшим в мире газовым месторождением Южный Парс. В сообщениях СМИ говорилось, что он был атакован израильским беспилотником, что станет первой атакой на нефтегазовую промышленность Ирана, что может привести к огромным экономическим и экологическим последствиям. Армия обороны Израиля не сразу прокомментировала это нападение, а министерство нефти Ирана заявило, что возникший в результате пожар был потушен к позднему вечеру.

Рано утром в воскресенье обе стороны предприняли новую волну атак, причем Израиль заявил, что он атакует военные объекты в Тегеране, в то время как взрывы были слышны над Иерусалимом и Тель-Авивом, отмечает The Guardian.

Иран заявил, что целью израильского нападения стала нефтебаза Шахран в Тегеране, но ситуация находится под контролем, и что пожар возник после нападения Израиля на нефтеперерабатывающий завод недалеко от столицы. Израильские удары также были нанесены по зданию министерства обороны Ирана в Тегеране, причинив незначительный ущерб, сообщило в воскресенье иранское информационное агентство Tasnim.

В Израиле четыре человека погибли в результате ракетного удара по жилому дому в Тамре, населенном преимущественно палестинцами городе на севере Израиля. Израильские СМИ сообщили о гибели еще трех человек в центральном городе Бат-Ям. Сообщается, что десятки людей получили ранения в результате ударов.

Иранские лидеры сохраняли вызывающий вид, констатирует The Guardian. Президент Масуд Пезешкиан пообещал, что продолжающиеся израильские атаки приведут к “более жесткому и мощному ответу”, новый командующий Корпусом стражей Исламской революции пригрозил, что его войска “откроют врата ада” для Израиля, а иранские государственные СМИ со ссылкой на официальных лиц предупредили США, Великобританию и Францию о том, что их военные базы и корабли станут мишенями, если они помогут сбивать иранские ракеты и беспилотники.

США и Франция уже заявили о своей готовности защищать Израиль, и в сообщениях американских СМИ высказывается предположение, что американские войска уже вступили в действие. Правительство Великобритании заявило, что его вооруженные силы не оказывали никакой военной помощи Израилю, а премьер-министр Кир Стармер подчеркнул необходимость деэскалации.

Выполнение этой угрозы стало бы для Ирана огромной авантюрой, еще больше втянувшей западные силы в конфликт, когда он и так пошатнулся от непрекращающихся израильских бомбардировок, отмечает The Guardian.

Выступая в пятницу на заседании Совета безопасности ООН, американский дипломат Маккой Питт предупредил: “Ни один представитель правительства или независимый субъект не должен наносить удары по американским гражданам, американским базам или другой американской инфраструктуре в регионе. Последствия для Ирана будут ужасными”.

В то же время средства ПВО Израиля показали себя способными свести к минимуму опасность, исходящую от иранских ракет и беспилотных летательных аппаратов. Армия обороны Израиля заявила, что к настоящему времени Иран выпустил по Израилю около 200 баллистических ракет и запустил еще большее количество беспилотных летательных аппаратов, но подавляющее большинство из них было перехвачено.

Реакция Ирана также оказалась еще более ослаблена целенаправленным убийством Израилем высокопоставленных генералов Тегерана, почти полностью уничтожившим высшие эшелоны командования. В субботу Армия обороны Израиля заявила, что были убиты еще двое: глава разведки вооруженных сил Голам-Реза Мархаби и командир подразделения баллистических ракет Корпуса стражей Исламской революции Мохаммад Хоссейн Багери.

По данным ЦАХАЛА, в общей сложности с начала войны израильские военные самолеты атаковали 150 целей на территории Ирана, применив сотни боеприпасов.

Иранские государственные СМИ сообщили, что нападению также подвергся ангар для реактивных истребителей в тегеранском аэропорту Мехрабад. Государственное телевидение Ирана сообщило, что около 60 человек, в том числе 20 детей, были убиты в результате нападения на жилой комплекс в Тегеране.

Представитель Ирана в Совете безопасности ООН Амир Саид Иравани заявил в пятницу, что в результате израильских нападений погибли 78 человек и более 320 получили ранения, большинство из которых - гражданские лица. Наряду с высшими иранскими генералами среди погибших было девять ученых-ядерщиков, поскольку нападение Израиля застало Тегеран врасплох.

Представитель Армии обороны Израиля охарактеризовал ученых, ставших мишенями, как “людей, которые были основными источниками знаний, главными силами, продвигавшими ядерную программу”.

Иранское правительство также заявило, что на его заводе по обогащению урана в Фордо, втором объекте по обогащению, был нанесен ограниченный ущерб, но Израиль отрицал факт бомбардировки. В пятницу Армия обороны Израиля заявила, что нанесла “значительный ущерб” АЭС в Натанзе. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило, что наземная часть АЭС в Натанзе была разрушена, но не отметило видимых повреждений ее подземных помещений.

В докладе МАГАТЭ говорилось, что атаки привели к радиологическому и химическому загрязнению объекта в Натанзе, но с этим можно было справиться, и в районе вокруг завода не было никаких признаков повышения уровня радиации. Иран также заявил, что были совершены нападения на его ядерный объект в Исфахане, где расположены завод по переработке урана, установка по производству топлива и другие объекты.

МАГАТЭ напомнило Израилю, что нападения на ядерные объекты являются незаконными и противоречат уставу ООН, что может привести к “выбросам радиоактивных веществ с серьезными последствиями”.

Израиль оправдывал свое нападение на Иран тем, что эта страна подошла недопустимо близко к созданию ядерного оружия, и, в частности, тем, что Тегеран работал над созданием оружия массового уничтожения, сборкой компонентов для боеголовки. Этого утверждения нет ни в оценках разведки США, ни в отчетах МАГАТЭ, констатируют западные СМИ.

Официальный представитель ЦАХАЛа в субботу сообщил более подробную информацию об утверждениях Израиля, заявив, что иранские техники работали над взрывным механизмом для ядерной бомбы и что часть этой работы проводилась в Исфахане.

“Мы получили четкие разведданные, указывающие на то, что они быстро предпринимают шаги вперед, которые нельзя истолковать иначе, как в отношении ядерной бомбы”, - сказал источник.

По данным Палестинского Красного Полумесяца, больше всего жертв в субботу от ракетных обстрелов было на Западном берегу, где пять палестинцев, в том числе трое детей, были убиты снарядом, выпущенным силами хуситов в Йемене, которые являются союзниками Ирана. За первые 24 часа конфликта также были убиты три израильтянина, двое в Ришон-ле-Ционе и один в близлежащем Тель-Авиве, десятки получили ранения и был нанесен значительный ущерб зданиям.

Из Газы поступали сообщения о том, что в субботу утром израильтяне расстреляли большое количество палестинцев, пытавшихся добраться до пунктов раздачи продовольствия, но детали было трудно подтвердить на третий день после отключения связи после того, как израильские войска перебили важный кабель.

Несколько ракет, которые пробили оборону Израиля, нанесли значительный ущерб, но число жертв было незначительным. В Тель-Авиве в пятницу вечером от одного из мест падения поднялся такой густой столб дыма, что он заслонил горизонт города. Служба скорой помощи Израиля сообщила, что в пятницу вечером в районе Тель-Авива пострадали 34 человека, большинство из них получили незначительные травмы. Позже полиция сообщила, что один человек погиб. Еще два человека были убиты в результате прямого ракетного удара по центральной части Израиля в субботу утром.

Израильское руководство и Армия обороны Израиля настаивают на том, что их наступление против Ирана под названием "Восходящий лев" будет продолжаться до тех пор, пока ядерная программа Тегерана, которая, по словам Нетаньяху, находится на грани производства оружия, не будет полностью уничтожена. Выступая в Совете безопасности ООН, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предупредил о потенциально катастрофических последствиях подобных атак.