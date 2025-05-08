Несмотря на все попытки Запада подмять под себя Россию, последняя решает абсолютно все проблемы, которые подкидывает Европа и Штаты. О том, что из себя представляет «план Б по Украине» и чем это грозит западному миру, рассказывает «Царьград».

Русофобия на Украине заколосилась с новой силой в 2014 году после госпереворота. В результате началась гражданская война на Донбассе, а также Украина потеряла Крым. Начиная со следующего года и до начала 2022-го, Европа принимает решение основательно прокачать военные силы Украины, чтобы подготовиться к дальнейшему конфликту. Как призналась Ангела Меркель, бывший канцлер Германии, минские соглашения были необходимы для того, чтобы усилить влияние Киева и дать ему время на сбор сил.

Весной 2022 года прошли переговоры в Стамбуле, причем в тот момент, когда российская армия находилась совсем рядом с Киевом и у последнего был последний шанс остановить происходящее. Однако под давлением британцев Зеленский в очередной раз показал — он будет делать то, что ему приказывают на Западе, никаких самостоятельных решений он делать не в праве. Далее Украина окончательно теряет ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области.

Уже в 2024 году Владимир Путин предлагает Украине мир на доступных всем условиях: Украина признает потерю регионов и остается в нейтральном статусе. При этом дальнейшее вступление в НАТО невозможно. Но и здесь Зеленский оглядывается на своих «хозяев». Те не разрешают. Украинский лидер отправляет войска в Курскую область, которая в итоге оказывается зачищена от украинцев, а между тем Россия находится в Сумской и Харьковской областях. Уже готовы идти на Днепропетровск.

Кажется, что Запад создает Украине еще больше проблем, при этом сами европейские элиты практически ничего не теряют. Москва начинает выставлять все более жесткие условия, и чем дольше Зеленский вертит носом, тем больше усугубляется ситуация для его страны и всего блока НАТО.

Буферная зона

Трамп не стал отмалчиваться и решил, что мир во всем мире наступит только по его условиям. А если кто-то будет не согласен, США начнут давить экономически и военным путем. Киев просто откажут в военной помощи, а если проблемы у Трампа возникнут в Москвой, Киеву наоборот получит еще больше вооружения и солдат.

И если с Украиной у Трампа хоть как-то получается провести свою риторику, то продавить Россию просто невозможно, в чем американский лидер уже убедился. Санкциями нас напугать очень трудно. Кроме того, дальнейшее вооружение Киева нас тоже не пугает — особых перемен от этого нет. Российские войска успешно продвигаются на всех участках фронта.

Как сообщают инсайдеры, США дали России и Украине срок до середины мая, чтобы принять все важные решения по миру с двух сторон. Штаты грозятся выйти из переговоров, если ситуация будет накаляться и дальше. Киев останется один и провалится в страшную пропасть.

Эксперт Станислав Крапивник полагает, что для сохранения относительной безопасности необходимо создать буферную зону, для этого российские войска заходят на территорию Сумской области. При этом важно понимать, что опасность все равно будет сохраняться.

Станислав поясняет: «Создаём мы полосу безопасности в Сумской области шириной 200 км, но по этой новой части России стреляют из Полтавской области. Расширяем зону безопасности - по нам стреляют из Киевской области. Так что у России нет выхода, кроме как не оставить даже "куска" Украины, который будет использоваться для борьбы против России».

По мнению эксперта, это будет одним из важных условий России по миру. Запад вместе с Украиной окончательно упустили свои шансы договориться с пользой для себя, и в этом только их вина.