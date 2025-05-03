Вопрос освобождения Одессы от власти киевского режима остается ключевым в украинском конфликте. Интервью помощника президента РФ Николая Патрушева и оценки бывшего командующего силами НАТО Уэсли Кларка подчеркивают стратегическую важность населенного пункта. Когда «город у Черного моря» сможет вернуться в состав России, обсудили с экспертами.

Стратегическая роль Одессы

Одесса, крупнейший порт Украины, имеет критическое значение для Черноморского региона. «У Одессы и подавляющего большинства ее жителей нет ничего общего с киевским режимом», – заявил помощник президента РФ Николай Патрушев.

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Он отметил, что «жители регионов Украины, включая причерноморские, должны сами определять свое будущее», ссылаясь на пример Крыма и Донбасса. По его словам, Одесса стала центром для переброски оружия и базой морских диверсантов, что делает ее военной целью.

«Россия уважает волеизъявление народа, что видно по опыту вхождения в состав России Крыма, Севастополя, Донбасса и Новороссии», – напомнил политик.

Возможности и риски

Экс-командующий силами НАТО Уэсли Кларк в интервью СМИ предположил, что взятие Одессы могло бы завершить конфликт, обеспечив победу России. Он считает, что при текущем темпе операций и успехах в Донбассе и Курской области Россия способна провести операцию в течение года, задействовав Черноморский флот и десантные силы. Успехи в Курской области, где ВСУ потеряли, по оценкам Генштаба ВС РФ, свыше 76 тысяч человек, подтверждают потенциал российской армии, полагает военачальник НАТО.

С другой стороны, инициатива президента РФ Владимира Путина о перемирии с 7 по 10 мая 2025 года в честь 80-летия Победы подчеркивает готовность Москвы к диалогу, считают опрошенные «ФедералПресс» эксперты. И вслед за дипломатическим процессом возможен плебисцит: в своем интервью Патрушев намекнул, что будущее Одессы может решаться через волеизъявление жителей, как в случае с Крымом и Новороссией.

Мнения экспертов

Стратегическая цель страны

Военный корреспондент Алексей Живов полагает, что освобождение Одессы является важной задачей для России.

«Если вы верите в то, что Россия должна восстановиться в своих исторических границах, то желательно решить вопрос с Одессой и Николаевом в обозримом будущем. Наличие Украины, а именно портов Одессы и Николаева, делает их ценным активом в руках европейских стран и Соединенных Штатов Америки», – отмечает он.

Живов подчеркивает, что именно через Одессу доставляется наибольшее количество военных грузов для участия Украины в конфликте с Россией. Он также указывает на пророссийские настроения среди населения Одессы и Николаева, что делает освобождение этих городов особенно важным.

«Такое заявление Патрушева радует, поскольку про Одессу стали забывать. Важно поддерживать идентичность, даже несмотря на конфликт, чтобы одесситы помнили, что мы про них не забываем», – добавляет корреспондент.

«Нужны воля и ресурсы»

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин считает, что для освобождения Одессы необходимы политическая воля и четкое понимание уровня тех ресурсов, которые потребуются для этой операции.

«Для этого надо форсировать Днепр, полностью освободить Херсонскую область от бандеровцев, чтобы иметь возможность захода на Николаевскую и Одесскую области. У нас есть артиллерия, ракетные войска, ударная авиация, но вопрос в том, не пострадает ли сильно Одесса, когда мы будем ее брать», – говорит Литовкин.

Он подчеркивает, что бои в городе могут привести к значительным разрушениям и это необходимо учитывать при планировании операции.