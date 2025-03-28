Европа назвала семь путей своего самоубийства

После телефонного разговора президентов России и США наметились симптомы потепления в отношениях между нашими странами. А что же старушка Европа, какова ее реакция на эти позитивные сдвиги? На этот и другие вопросы «Свободной Прессе» ответил доктор политических наук, профессор Александр Гусев.

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«СП»: Александр Анатольевич, реакция Европы на потепление отношений между Россией и США отнюдь не самая благожелательная. Почему?

– Согласен, европейцы, точнее их наиболее одиозные политики, словно закусили удила и не желают что-либо слышать о перемирии на Украине, восстановлении добрососедских отношений на континенте. Так, извините, ведут себя совершенно невменяемые люди.

Недавно председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила четырехлетний план вооружения на 800 миллиардов евро, который поддержали 26 стран ЕС.

А президент Франции Макрон даже вознамерился направить своих военных на Украину, вспомнил о ядерном оружии, которым обладает страна.

Этот план направлен на создание европейской армии, способной якобы победить Россию. Но это априори невозможно, что прекрасно сознают в США. Как отмечает Reuters, европейские политики, видимо, забывают о генерал-фельдмаршале Кутузове, победившем Наполеона в XIX веке, и о маршале Жукове, который разбил Гитлера в 1945 году.

Все это лишь подтверждает опасения Владимира Путина и Дональда Трампа по поводу Третьей мировой войны, особенно если Франция решит предоставить свое ядерное оружие Евросоюзу.

Такой прогноз дает, например, испанский журналист Рамон Тамамес: «Если еще пять лет назад казалось, что мы, европейцы, наконец, способны жить по законам мира и прав человека в обществе, основанном на согласии и сотрудничестве, то сейчас мы заняли непримиримую позицию в остром, неизбежном и очень опасном противостоянии».

«СП»: Получается, Европа взяла явный курс на войну с нами вопреки мнению даже своего сюзерена в лице США и готова пойти чуть ли не на разрыв отношений с ним для создания собственной армии?

– Европолитики идут на обострение отношений с США, хотя мы знаем немало примеров, когда Европа, что называется, переобувалась в воздухе. Но сейчас, на фоне размолвки с Дональдом Трампом, лидеры ЕС начали считать, какую сумму следует потратить и как вложить, чтобы сформировать вооруженные силы Европы, боеспособные без США.

У этой задачи двойная подоплека. Одно – нарастить военные расходы, но совершенно иное – обойтись без американского ВПК. В обоих случаях понадобится кардинально увеличивать госдолг, милитаризировать сознание своего населения, как это делал Гитлер в конце 30-х годов ХХ века.

Но все идет к этому. С 2020 по 2024 год ЕС поднял расходы на закупку вооружений более чем вдвое – на 105%. В последние 12 месяцев Старый Свет и вовсе пошел на рывок.

Франция и Германия, долго откладывавшие повышение трат на вооруженные силы до 2% ВВП, объявили о полном достижении этого показателя. Новый горизонт для европейцев – уже 3-3,5% ВВП, при этом Париж и Берлин намерены поднять свои издержки на оборону почти вдвое – до 100 млрд евро в год.

«СП»: В Европе заговорили о так называемой Белой книге? Что это такое?

– В этом документе указаны приоритеты ЕС на ближайшие годы. К ним относятся поддержка европейской оборонной промышленности через агрегацию спроса и увеличения совместных закупок, поддержка Украины путем увеличения военной помощи и более глубокой интеграции европейской и украинской оборонной промышленности, углубление рынка вооружений ЕС, в том числе за счет упрощения его регулирования.

А также создание запасов и укрепления внешних границ (особенно сухопутной - с Россией и Белоруссией) и т.д.

В соответствии с «Белой книгой» теперь у стран ЕС есть шесть месяцев, чтобы представить проекты на рассмотрение еврокомиссии. Деньги на финансирование совместных оборонных инвестиций или на перезапуск оружейной промышленности будут поступать из специального кредитного фонда.

Определены семь приоритетных направлений для инвестиций: противовоздушная и противоракетная оборона, артиллерийские системы, ракеты и боеприпасы, беспилотники и системы защиты от дронов, стратегические факторы и защита критической инфраструктуры, в том числе в космосе, военная мобильность, кибербезопасность, искусственный интеллект и электронная война.

Эти направления признаны наиболее «срочными». Под предлогом противостояния выдуманной российской угрозе европейские элиты призывают ввести даже обязательную воинскую повинность для женщин, что равносильно групповому самоубийству.

«СП»: Что мы можем противопоставить этому сумасшествию?

– Альтернатива конфронтации – мир. Не зря Владимир Путин сказал, что предложенный Трампом план нас устраивает, хотя есть нюансы.

Президент США довольно здраво рассуждал в Брюсселе о различных вариантах соглашения с Россией, способного направить национализм в русло социального прогресса. В конечном счете, три сверхдержавы: Соединенные Штаты, Россия, Китай, а также Европейский союз, Индия и некоторые представители других макрорегионов – должны стремиться к истинному согласию в многополярном мире.

Вслед за США Европа должна решительно предложить России, о чем говорит здравый смысл, путь интеграции. Этот призыв может показаться некой фантазией, но актуальные проблемы имеют реальное решение, только если будут применены методы, которые приведут к всеобщему согласию.

«СП»: Какой должна быть позиция России?

– В Кремле отреагировали на планы милитаризации ЕС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва внимательно следит за протеканием данного процесса, и глубоко обеспокоена происходящим. Мы не будем сидеть сложа руки, если развернется полномасштабный процесс переформатирования европейских армий.

Многое, конечно, решается на поле боя в зоне СВО. Наши военные и представители ОПК учитывают этот опыт, постоянно совершенствуют технику, ракетное вооружение. Увеличивается дальность его применения и боевая нагрузка. Оттачиваются формы и способы ведения боевых действий.

Не удивительно, что Европа паникует, ведь противопоставить России в этой сфере нечего. Европейские страны долгое время полагались на системы предупреждения и ПВО от США, но теперь стоят перед суровой реальностью: их комплексы не способны эффективно перехватывать российские ракеты.