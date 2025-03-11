Составлен список стран, которые отказались ехать на парад 9 мая в Москве

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На фоне СВО на Украине и испортившихся отношений с рядом стран их представители отказались ехать на парад Победы в Москве, который пройдет 9 мая 2025 года. О ком идет речь и кто все-таки посетит торжественные мероприятия?

Составлен список стран, которые отказались ехать на парад 9 мая в Москве
© РИА Новости

Какие страны точно не приедут на парад Победы в Москву в 2025 году

В 2025 году 9 мая Россия отмечает 80 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В этом году Москва не стала направлять приглашения на парад Победы лидерам недружественных стран. В их числе, кроме Украины, Австрия, Бельгия, Дания, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Франция, Чехия и Эстония. Также не были приглашены представители Австралии, Андорры, Великобритании, Сан-Марино, Монако, Канады, Исландии, Норвегии, Швейцарии и Японии. В Токио еще в 2015 году обосновали свой отказ «отсутствием прогресса по решению проблемы Южных Курил».

Путин спас ветерана на параде Победы

Ранее Германия была постоянным участником парадов 9 мая, но на фоне ухудшения отношений Берлин не получил приглашения. Посол ФРГ в России Александер Ламбсдорф в январе 2025 года объявил, что Берлин не будет участвовать в праздновании 9 Мая до тех пор, «пока не закончится конфликт на Украине».

Кроме того, от присутствия на параде Победы отказались Польша, Молдавия, Болгария и Швеция.

На Красной площади 9 мая 2025 года также не будет представителей Венгрии, которая во время Второй мировой войны была на стороне нацистской Германии. Пресс-служба премьер-министра Венгрии уведомила Москву, что Виктор Орбан не сможет приехать и «для венгерского народа окончание Второй мировой войны имело иное значение».

Приглашение на 9 Мая получил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Российские СМИ назвали его визит «очень вероятным», однако по данным Hindustan Times, пока «нет никаких планов» по его присутствию. В прошлый раз на Дне Победы от Индии присутствовал премьер-министр Манмохан Сингх — это было 20 лет назад, в 2005 году, когда отмечалась 60-я годовщина победы над нацистской Германией.

В числе стран, чьи лидеры приняли приглашение, Словакия, Сербия, Китай, Бразилия, а также президент Палестины Махмуд Аббас. На Красной площади он может встретиться с представителями Израиля, который также принял приглашение.

«Исторические факты не меняются из-за геополитических или других обстоятельств. В 2017 году парламент Израиля постановил, что Днем Победы будет 9 мая», — объявила посол Израиля в России Симона Гальперин.

Приедет ли Дональд Трамп на парад Победы в Москву

21 февраля, вскоре после телефонных переговоров президентов России и США, французское издание Le Point заявило, что президент США Дональд Трамп якобы может приехать в Москву 9 мая и провести встречу с Владимиром Путиным. Якобы мирные переговоры по Украине должны завершиться к 9 мая, и тогда главы государств «смогут совместно отпраздновать эту победу».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин приветствовал бы появление Трампа на параде Победы. По словам Пескова, Путин пригласил Трампа в Москву в ходе телефонных переговоров.

Однако Трамп опроверг эту информацию.

«Нет, я не поеду», — ответил он пресс-пулу Белого дома.

США отказываются участвовать в мероприятиях, посвященных победе в Великой Отечественной войне, с 2015 года. Причиной в Вашингтоне называли Украину, конфликт в Донбассе и воссоединение Крыма с РФ.

Какие страны отказались осудить героизацию нацизма

Между тем Украина и США — это две страны, которые последовательно голосовали против резолюции ООН «О борьбе с героизацией нацизма», которая была предложена Россией в соавторстве с несколькими десятками других стран.

В 2017 году США не голосовали из-за «неприемлемого ограничения свободы слова». В 2019-м США и Украина голосовали против, за — 133 государства. В 2020-м против голосовали также Украина и США с формулировкой «Россия унижает соседние страны, цинично прикрываясь борьбой с прославлением нацизма».

В 2021 году Вашингтон все так же объяснял свою мотивацию «попыткой ограничить свободу слова».

В 2022 году против документа проголосовали почти все страны Европы, включая Италию, Испанию, Венгрию, Хорватию, Финляндию, которые были союзниками гитлеровской Германии. За — 105 государств, 15 воздержались.

«Штаты не могут осудить нацизм, потому что в странах, соседствующих с Россией, это не нацизм, а стремление освободиться от русской имперской тирании», — отмечает автор Telegram-канала «Война по обе стороны Земли».

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