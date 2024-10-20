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Молдова выбирает будущее: в какую сторону пойдет республика – на Восток или на Запад?

20 октября Молдова выбирает свой путь. В стране проходит референдум, на котором граждане республики проголосуют за или против вступления в Евросоюз. И сегодня же страна выберет нового президента, сообщает корреспондент «МИР 24» Елена Виговская.

Молдавия выбирает будущее: в какую сторону пойдет республика?
© ТАСС

Утро съемочной группы началось с посещения пяти избирательных участков в Кишиневе. Абсолютно все пункты для голосования в стране открылись без опоздания, в семь утра. На каждом из них ждут избирателей до девяти вечера. За правопорядком и нарушениями на местах следят наблюдатели и сотрудники полиции. В этом году их количество решили удвоить.

Голосование на президентских выборах и республиканском референдуме в Молдове активное. К этому часу порог явки уже преодолен избирательным правом воспользовались почти 40% граждан. При пороге в 33%. Ближе ко второй половине дня на избирательных участках образовались очереди. Голосование проходит спокойно, но без нарушений не обошлось.

«К обеду на голосовании в Молдове зарегистрировано 34 инцидентов – ЦИК. Среди них: фотографирование бюллетеней, агитация за конкурентов, организованный подвоз избирателей и подозрение в подкупе избирателей. Каждый из случаев будет рассмотрен отдельно», – подчеркнула председатель ЦИК Молдовы Анжелика Караман.

Решение совместить референдум с президентскими выборами принято правящей партией вместе с Майей Санду.

«По сути, она и ее партия использовали свое большинство в парламенте, чтобы провести референдум и президентские выборы в одно и то же время. И это грубое злоупотребление властью. И хотя они говорят, что Конституционный суд разрешил это, я подозреваю, что другие Конституционные суды в других странах, другие избирательные комиссии полностью не согласны с этим», – отметил политолог Энтони Веббер.

На идее о вступлении в ЕС и выстроена вся агитация действующего президента. Баннеры, палатки, агитационные материалы: рядом с фото кандидата – призыв идти на референдум. Так парламентское большинство хочет добиться изменения в Конституции и переизбрать «своего» президента.

«То, что они вливают в избирательную кампанию большие суммы денег, чтобы люди пришли на выборы, является настолько явным случаем манипуляции, насколько это вообще можно себе представить», – подчеркнул политолог Дон де Бар.

В последние два месяца перед выборами все время властей уходит на встречи с иностранными гостями. Кишинев посетили канцлер Германии, премьеры Греции и Люксембурга, Польши, Румынии и даже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. За 10 дней до выборов она сообщила о самом большом пакете финансовой помощи в один миллиард 800 млн евро, которую ЕС выделит Молдове в ближайшие три года.

«Эти инвестируем в области, которые благоприятно отразятся на экономике страны. В Бельцах и Кагуле будут построены 2 новые больницы, мы наведем мосты через Прут, построим линии электропередач, чтобы наладить связи с соседями и соединить вас с европейской сетью», – отмечала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Сейчас в списке кандидатов в президенты Молдовы 11 человек. В лидерах – Майя Санду, Ренато Усатый и Александр Стояногло. Он и Ирина Влах – гагаузы, представители автономной республики в составе Молдовы. В этом же списке Василий Тарлев и Ион Кику. Оба экс-премьеры страны. Еще пятеро кандидатов, по данным опросов, барьер в 6% пока не преодолевают. Это Андрей Нэстасе, Октавиан Цыку, Виктория Фуртунэ, Тудор Ульяновский и Наталья Морарь.

«Серьезно борются за победу на этих выборах, по сути дела, два, с натяжкой три кандидата. Остальные участвуют в забеге по разным причинам. Многие принимают участие для того, чтобы сделать себе пиар», – отметил политолог Зураб Тодуа.

Главным соперником Майи Санду называют Александра Стояногло – бывшего генпрокурора республики. Три года назад его обвинили в коррупции и отправили под домашний арест. Спустя два года разбирательств судебного решения так и не последовало. А Европейский суд по правам человека и вовсе постановил: Молдова нарушила «право на справедливое судебное разбирательство». Молдавский экс-генпрокурор был оправдан.

«Именно Александр Стояногло для них очень неудобный кандидат», – отметил Зураб Тодуа.

Все кандидаты так или иначе поддерживают европейский путь Молдовы. Критиковать власть желающих нет. За последние два года в республике закрыли шесть русскоязычных телеканалов. С обвинением «в некорректном освещении событий на Украине», и в том, что «деятельность телеканалов угрожает информационной безопасности Молдовы».

«В то же время была заблокирована еще 31 веб-страница, более 20 из которых управлялись непосредственно людьми из Российской Федерации», – отметил глава Службы информации и безопасности Молдовы Александр Мустяца.

Избиратели вспоминают предвыборные обещания четырехлетней давности. В стране прошли досрочные парламентские выборы и началось сближение с ЕС. Но коммунальные платежи выросли в 2,5 раза, а повышение зарплат и пенсий съела инфляция. У русского языка больше нет статуса межнационального общения, хотя им пользуются даже на государственных телеканалах.

Жители Левобережья, которые де юре относятся к Молдове, проголосовать на референдуме не могут. Хотя официальный Тирасполь был готов открыть на территории непризнанной республики участки для голосования по вопросу изменений в Конституцию Молдовы.

«Речь о референдуме на территории Приднестровья, безусловно, нашем. Мы открыты, если наши граждане хотят высказать свое мнение, то, надо дать им возможность. Важно не допустить того, чтобы потом в наш адрес говорили, что мы как будто бы самоустранились от процессов или сами не хотим знать мнение населения или мы отказали кому-то в чем-то», – рассказал глава МИД непризнанной ПМР Виталий Игнатьев.

На это официальный Кишинев ответил, что проведение в непризнанной Приднестровской Молдавской республике референдума о вступлении в ЕС нарушает законодательство страны. Параллельно с этим молдавский Центризбирком впервые организовал голосование по почте. Так проголосовали граждане Молдовы в Канаде, США, Норвегии, Швеции, Финляндии и Испании. Из 1800 избирателей правом воспользовались чуть более 1300. Тем жителям Молдовы, кто по состоянию здоровья не сможет прийти на участок, будет доступна переносная урна.

По данным ЦИК, в Молдове около трех миллионов 300 тысяч избирателей с правом голоса. Молдавская диаспора за рубежом – это миллион двести тысяч избирателей. По словам политологов, именно европейские голоса принесли победу Майе Санду на прошлых выборах.

Надеясь на поддержу граждан Молдовы за рубежом, нынешняя власть во главе с Майей Санду обещает представителям диаспоры, проживающим в Италии, учитывать трудовой стаж при назначении пенсии и пособий на родине. В сентябре этого года профильные министры обеих сторон даже подписали «Декларацию о намерениях к расширению двустороннего соглашения о социальном обеспечении между двумя странами».

За пределами Молдовы открыли 231 избирательный участок. 60 – в Италии. Там живут примерно 300 тысяч граждан Молдовы. Во Франции и Германии с молдавскими диаспорами – по 100 тысяч человек, открылось по 40 участков. В Великобритании на 42 тысячи избирателей их открыто 17. Всего для диаспоры напечатали 852 200 бюллетеней. В это же время количество избирательных участков в России сократили. Во время прошлой кампании их было 17, сейчас – только два. Решение принято МИД Молдовы и утверждено Центризбирком. Причина в безопасности, говорят в ведомстве.

«ЦИК была вынуждена принять это непростое решение. Наш приоритет – обеспечение права голоса для всех граждан, а также их безопасности и безопасности должностных лиц на выборах», – отметил председатель ЦИК Молдовы Анжелика Караман.

В России проживает самая многочисленная молдавская диаспора – примерно 400 тысяч человек. Для них ЦИК приготовил 10 тысяч бюллетеней. В девять утра возле избирательных участков в Москве – огромные очереди. Места занимали еще ночью. Каждый хотел проголосовать, но боялся, что избирательного права на всех не хватит. К 14 часам, когда в очереди на Кузнецком мосту было уже больше тысячи человек, начали петь. Еще через час – танцевать. Москва. 19 часов вечера. До конца голосования два часа. И уже очевидно, что отдать свой голос успеют не все желающие. При том, что голосовать приехали не только жители Москвы. Георгий вместе с женой преодолел больше трёх тысяч километров. Прилетел из Радужного. Это город нефтяников в Ханты-Мансийском автономном округе. Опросы на выходе из избирательных участков в Молдове официально не проводят. Первые предварительные результаты голосования молдавский Центризбирком представит в понедельник, 21 октября.

Аналитика
Урсула фон дер Ляйен
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