Что известно о смерти и последних днях жизни вице-президента ЮКОСа Рогачева

Бывший вице-президент «ЮКОС ЭП» по корпоративному менеджменту Михаил Рогачев 19 октября был найден мертвым в Москве. Какие известны подробности его смерти, что за сообщение он отправил сестре незадолго до кончины?

Что известно о последних днях жизни и смерти Рогачева

Тело 64-летнего Михаила Рогачева обнаружили утром 19 октября во дворе дома в Протопоповском переулке, где он проживал. В правоохранительных органах уточнили, что причиной его гибели, предварительно, считают суицид.

Рогачев последние годы своей жизни боролся с онкологией и страдал от сильных болей, вызванных тяжелой формой заболевания, сообщает Telegram-канал SHOT.

Незадолго до своей смерти Рогачев был в хорошем настроении, уточнил Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По его данным, накануне кончины он общался с родственниками и делился планами по решению бытовых проблем, в частности, был обеспокоен необходимостью перевести вещи своего покойного брата из гаража.

В день смерти, 19 октября, у мужчины и его супруги гостила сестра жены, уточняет «ВЧК-ОГПУ». После завтрака они собирались проводить гостью, однако Рогачев не последовал за ними. Выйдя на улицу, супруга увидела машину скорой помощи, добавил канал.

Какое сообщение отправил Рогачев перед смертью

Михаил Рогачев оставил записку перед своей гибелью. По информации «ВЧК-ОГПУ», оставленные бумаги обнаружила супруга мужчины, часть из них были напечатаны, а часть — написаны от руки. Как пишет канал, одни листы содержали информацию об истории болезни нефтяника и его комментарии о якобы неправильном лечении, а на других он попрощался с женой.

Также незадолго до кончины Рогачев отправил сообщение своей сестре, а котором просил родственницу о помощи.

«Оля, напиши. Лене пожалуйста, я плохо соображаю», — приводит MK.RU текст сообщения, которое было отправлено в 15:12 мск (сохранены оригинальная орфография и пунктуация. — NEWS.ru).

Чем известен Рогачев

Михаил Рогачев в 1982 году окончил Московский институт стали и сплавов по специальности «инженер-металлург». С 1998 по 1999 год он был гендиректором инжинирингового центра «НК ЮКОС», затем на протяжении года занимал должность вице-президента по корпоративному менеджменту «ЮКОС-ЭП», после чего возглавил службу заказчика систем корпоративного управления «ЮКОС-Москва» и Центр исследований и разработок «НК ЮКОС», где инициировал и провел IT-реформу.

В 2003–2004 годах Рогачев получил дополнительное образование в Лондонской школе бизнеса. В 2007 году перешел на должность заместителя гендиректора компании «Норильский никель». В сентябре 2008 года он стал исполнительным директором в ОНЭКСИМе. С 2011 по 2015 год Рогачев возглавлял Российский фонд технологического развития.