Новая провокация готовится против России: что задумала миссия ЕС в Армении

Размещенная на границе Армении миссия ЕС фактически занимается разведывательной деятельностью против России, Азербайджана и Ирана, заявили на днях в МИД РФ. Нецелесообразность дальнейшего пребывания миссии ЕС отметили и в Баку. Это связано с тем, что комиссии Азербайджана и Армении будут вместе работать над делимитацией и демаркацией общей границы, а миссия ЕС, которая за два года пребывания не отметилась ничем, может, по мнению азербайджанской стороны, только помешать мирному процессу. Зачем Ереван сохраняет на своей территории представителей западных сил и как долго они еще будут находиться на Южном Кавказе — в материале NEWS.ru.

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Почему европейские наблюдатели больше не нужны

В понедельник правительство Армении сообщило, что на этой неделе обсудит регламент совместной работы с азербайджанскими коллегами по делимитации и демаркации общей границы. Внешнеполитические ведомства двух стран подписали соответствующий документ в конце августа.

«Согласно законопроекту, армянские и азербайджанские комиссии во время процесса делимитации границ будут использовать все карты, а также документы, которые имеют юридическое обоснование. Положение составлено на армянском, азербайджанском и русском языках и должно быть ратифицировано также Азербайджаном», — говорится в тексте заявления.

В свою очередь помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев сообщил, что новый формат закладывает основу и рамки для проведения делимитации на двусторонней основе. По его словам, несмотря на сохраняющиеся спорные вопросы, сторонам удается работать сообща, в условиях мира и взаимопонимания. А это значит, что больше нет необходимости в нахождении на границе миссии наблюдателей Евросоюза.

«Поэтому считаем, что нет необходимости в том, чтобы пограничная миссия Европейского союза действовала вблизи границы Азербайджана со стороны Армении. Пришло время прекратить деятельность этой миссии», — заявил Гаджиев.

Почему европейских наблюдателей пустили в регион

Ереван, Париж и Брюссель отправили первую миссию наблюдателей ЕС на граничащие с Азербайджаном армянские территории по итогам переговоров в Праге в октябре 2022 года. Баку тогда согласился сотрудничать с европейскими наблюдателями лишь потому, что, как указывал президент Азербайджана Ильхам Алиев, посредничество Запада может помочь урегулировать противоречия с Ереваном, провести делимитацию и демаркацию границы и подписать мирный договор.

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Мандат новой миссии, согласно документам ЕС, предусматривал патрулирование армяно-азербайджанской границы и передачу собранных данных в Брюссель. На все это европейским наблюдателям отводилось два месяца, после чего они должны были покинуть Армению.

Но в итоге их пребывание с разрешения Еревана продлили на целых два года. Когда об этом стало известно, Алиев заявил, что европейцы, по сути, «обманули всех». Он напомнил: Брюссель уверял, что наблюдатели приедут в Армению ненадолго, а по факту срок новой миссии увеличился в разы.

Какие цели у миссии ЕС были на самом деле

В Москве к миссии ЕС в Армении с самого начала отнеслись скептически. В недавнем интервью посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов заявил, что фактически европейские наблюдатели ведут сбор разведданных против Азербайджана, Ирана и России.

«Миссия ЕС фактически превратилась в натовскую операцию с сомнительными целями. То, что миссия является инструментом гибридной войны Запада, подтверждает её скрытность и неподконтрольность ни Армении, ни Азербайджану. Фактически она ведет сбор разведданных против Азербайджана, Ирана и России», — сказал российский посол.

Наблюдатели ЕС не защищают, не охраняют границы и не решают никаких вопросов безопасности, а лишь заняты своими вопросами, заявил NEWS.ru лидер оппозиционного движения «Мать Армения» Андраник Теванян.

«Мы об этом говорили еще тогда, когда они пришли. Говорим об этом сегодня, когда они занимаются всем, но не безопасностью. Армяно-азербайджанские отношения должны регулироваться с помощью российского посредничества и российской гарантии. Остальное все — блеф. Запад решает свои вопросы здесь. Они подталкивают Армению против России, решая тем самым свои геополитические и экономические вопросы», — сказал Теванян.

По его словам, западных представителей совсем не интересует безопасность Армении и мир в регионе. Он выразил уверенность, что вместо этого европейцы готовят очередную провокацию против России и намерены открыть второй фронт на Южном Кавказе, такой же, как в Грузии.

Какой позиции придерживается Ереван

Армянские власти всячески поддерживают присутствие европейской миссии на своей территории. В начале этого года Совет ЕС принял решение увеличить численность гражданской наблюдательной миссии в Армении и расписал расходы на ее содержание до 2025 года.

До этого армянский премьер Никол Пашинян заявлял, что Армения готова быть ближе к ЕС настолько, «насколько это возможно». По его словам, расширение партнерства — один из столпов реформаторской программы укрепления демократии в Армении, которые поддерживает ЕС.

При этом Ереван ранее настоял на выводе российских пограничников из столичного аэропорта Звартноц. Хотя Пашинян просил «не политизировать» это решение, в России его сочли «предательством».

Политолог Сергей Марков напомнил, что российские пограничники в Звартноце были символом дружбы двух стран.

«Сейчас Армения уничтожает этот символ дружбы. Он реально не работает, потому что дружбы нет. А есть предательство России с армянской стороны. Пора и России делать выводы», — призвал он в своем Telegram-канале.

Как агенты ЕС мешают миру на Южном Кавказе

После второй войны в Карабахе баланс сил в регионе Южного Кавказа резко двинулся в пользу Баку, заявил NEWS.ru научный руководитель Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. По всей видимости, нынешнее руководство Армении стремится каким-то образом компенсировать это неравновесие внутри региона за счет привлечения внешних игроков, которые с симпатией относятся к Армении. По словам эксперта, эту "балансирующую" роль хотели бы играть страны ЕС, в частности Франция, в которой находится большая армянская диаспора.

«Но тут нужно понимать, что если начинаются какие-то двусторонние шаги по демаркации и делимитации границы, то не может быть так, что с одной стороны границы есть международные посредники, а с другой их нет. Посредничество должно предполагать согласие обеих сторон. Действительно непонятно, какую функцию будут выполнять европейские пограничники. Непонятно, как это будет выглядеть. Это вопрос, который должен обсуждаться и согласовываться в двусторонних переговорах с Азербайджаном», — пояснил Кортунов.

По его словам, в таких условиях европейские наблюдатели вряд ли надолго задержатся в Армении. Он указал, что ЕС — не та структура, которая могла бы гарантировать безопасность республики.