Российские военные полностью взяли под контроль поселок Нью-Йорк в Донецкой народной республике (ДНР) и подняли там флаг России. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

По его словам, поступила оперативная информация об отступлении 46-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в сторону села Нелеповка.

Наши ребята выбили противника. Сейчас идет зачистка. Над поселком Нью-Йорк поднят флаг России, - Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета

Утром 19 августа о начале зачистки населенного пункта от украинских сил сообщал источник ТАСС в силовых структурах. Он отметил, что большая часть украинских сил выдавлена за пределы населенного пункта и пытается наносить ракетные удары из-за городской черты.

Ранее серьезное продвижение Вооруженных сил России на покровском и торецком направлениях признал украинский аналитический ресурс Deep State. Кроме того, подтверждается значительное продвижение Российской армии в Нью-Йорке и выход к селу Нелеповка.

Главком ВСУ доложил Зеленскому о ситуации на покровском направлении

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский накануне доложил президенту страны Владимиру Зеленскому о ситуации на покровском направлении.

Прежде всего фронтовая ситуация и наши меры контроля над ней. Продолжаются тяжелые бои на покровском направлении, защита Торецка, - Владимир Зеленский, президент Украины

15 августа Сырский заявил, что основные усилия ВСУ сосредоточены на том, чтобы не дать российским подразделениям продвинуться в направлении Торецка и Покровска. По его словам, ситуация на юге и востоке остается сложной для украинской армии.

В тот же день Deep State сообщил о взятии под контроль Российский армии населенных пунктов Желанное и Орловка и о продвижении на торецком направлении в населенном пункте Нью-Йорк. Кроме того, на ухудшение ситуации на покровском направлении в ДНР пожаловались солдаты ВСУ. По словам представителя 110-й механизированной бригады армии Украины Ивана Секача, солдаты получают еще меньше боеприпасов, чем раньше.

Ситуацию на покровском и торецком направлении называют катастрофической

Аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке назвал ситуацию ВСУ в Донбассе катастрофической. Журналист указал на продвижение российских военных на покровском и торецком направлениях и напомнил о том, что Киев распорядился эвакуировать город Покровск с 65 тысячами жителей в течение двух недель.

Ситуация на Донбассе катастрофическая. В этой ситуации я по-прежнему считаю крайне рискованным отправлять 5000 лучших солдат в соседнюю страну вместо проведения контрнаступления там, - Юлиан Репке, журналист

15 августа власти Покровска призвали жителей города к эвакуации, подчеркнув, что ситуация будет лишь ухудшаться.

Украинский военный Станислав Бунятов считает, что российские военные продвигаются на покровском и торецком направлениях из-за многочисленных ошибок командования украинской армии. Командиры батальонов ВСУ не передают действительную обстановку даже смежным подразделениям, чтобы потом снять с себя ответственность возмутился боец.

До этого депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая рассказала о катастрофическом для ВСУ положении на покровском направлении. Она заявила, что из Торецка Сырским была снята бригада десантно-штурмовых войск, которая стабилизировала оборону после необоснованной ротации другой бригады, и это привело к хаотичной обороне города неопытными подразделениями.

О тяжелой ситуации на этом участке фронта также высказался экс-депутат Верховной Рады страны Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). По его словам, подразделения ВСУ там находятся на грани катастрофы.

Бывший парламентарий также выразил мнение, что катастрофа в случае потери Покровска грозит всей Украине. По его словам, сдача города остановит работу металлургии в стране.