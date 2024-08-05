«Красное знамя мести» и часы Судного дня: почему атака Ирана на Израиль опасна для мира

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил странам G7, что атака Ирана и ливанского движения «Хезболлах» по Израилю может начаться в ближайшие 24–48 часов. С чем связана эта угроза и какие могут быть последствия, выясняла «Вечерняя Москва».

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Возможные причины удара по Израилю

По словам политолога Юрия Светова, у Ирана нет прямых доказательств, что Израиль причастен к убийству лидера ХАМАС Исмаила Хании.

— В этой возможной атаке есть очень важное обстоятельство. Когда убили лидера ХАМАС Исмаила Ханию, Иран заявил, что смертельный удар был совершен ракетой, которая прилетела из Израиля. Но сейчас выяснилось, что все совершенно не так. В резиденции Хании заложили бомбу еще два месяца назад. Поэтому непонятно, кому хочет мстить Иран. У них нет доказательств причастности Израиля к этому убийству. Его вполне могли совершить граждане Ирана, которым не нравится поддержка Палестины. В этой ситуации сложный клубок разных обстоятельств, поэтому Иран взвешивает, кому и как они будут мстить и атаковать, — объяснил эксперт.



Политолог отметил, что делать точные прогнозы о возможной атаке Ирана на Израиль очень сложно. У руководства этой страны своя внутренняя логика.

— Верховный правитель Ирана говорит, что они отомстят, на мечети поднимают красное знамя мести, а как и когда это произойдет, никому не известно. Сейчас Иран готовится к удару, — сообщил Светов.



Американцы подтянули в Израиль четыре авианосных группы. США заявили, что «не поддерживают то, как он действует в отношении этих атак, но защитят страну», добавил политолог.

— Именно поэтому Блинкен обратился к G7, он ожидает их участия в отражении возможного удара Ирана. Также важно понимать, что от Ирана до Израиля две тысячи километров. У этих стран отсутствуют общие границы. Они могут атаковать с моря или через территорию других стран, как в прошлый раз. Тогда их ракеты помогали сбивать Англия, Франция, Иордания и даже Саудовская Аравия, — напомнил Светов.



Эксперт считает, что Иран не будет спешить с серьезным ударом по Израилю, потому что опасается получить серьезный ответ от США.

— Сегодня уже не стоит ждать удара от Ирана. «Хезболла» произвела какую-то атаку на Израиль, а Иран — нет. Теперь называют следующую дату — 12 или 13 августа, когда в Израиле будет день траура по падению первого и второго иерусалимских храмов. Но никто точно не скажет, ударит ли Иран в этот день. США регулярно предупреждают иранцев, что в случае атаки по Израилю они ударят по нефтепроводу Ирана или по их центру по разработке ядерного оружия. У Соединенных Штатов есть такие возможности. Это непростая драка, Тегеран должен взвешивать все сопутствующие обстоятельства, — подчеркнул Светов.



Близка ли ядерная война на Ближнем Востоке

По мнению специалиста, заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что стрелки часов Судного дня, которые символизируют напряженность ситуации в мире, связанную с ядерной угрозой, показывают «без двух минут» до катастрофы, вполне может быть связано с ситуацией на Ближнем Востоке.