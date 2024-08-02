Сенатор Дмитрий Савельев: что известно о его карьере, личной жизни и уголовном деле

2 августа был задержан сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев: Совет Федерации согласился лишить политика неприкосновенности по просьбе генпрокурора России Игоря Краснова. Политика подозревают в организации расправы над бизнесменом. Подробнее о жизни Савельева, его карьере и уголовном деле — в материале «Ленты.ру».

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Детство и образование

Дмитрий Владимирович Савельев родился 3 августа 1968 года в городе Горьком — нынешнем Нижнем Новгороде.

В 1997 году он окончил Академию народного хозяйства при правительстве РФ (сейчас — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, РАНХиГС), получив экономическое и управленческое образование, а в 2000 году выпустился с юридического факультета Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского (ННГУ).

Савельев — кандидат юридических наук.

Карьера

Работа в нефтяных компаниях

Дмитрий Савельев начинал карьеру с рабочей должности на заводе «Двигатель революции» в Нижнем Новгороде. На предприятии производили двигатели для судов. Будущий сенатор трудился рабочим и контролером третьего разряда.

В 1986-1988 годах Савельев служил в Афганистане в составе 345-го отдельного парашютно-десантного полка, был заместителем командира взвода



Уже в 1994 году Савельев стал генеральным директором нижегородского филиала компании «Лукойл-Уфа», правда, занимал эту должность всего год, после чего перешел на пост гендиректора «Лукойл-Нижний Новгород».

В 1996 году будущий сенатор стал вице-президентом по коммерческим вопросам компании «Норси-Ойл» в городе Кстово Нижегородской области, а на следующий год — президентом этой же нефтяной компании. В том же 1997 году Савельев возглавил совет директоров «Нефтехима».

Карьера политика

С 1998 года Дмитрий Савельев попробовал свои силы в политике. В марте его избрали депутатом Законодательного собрания Нижегородской области II созыва по избирательному округу №35, к которому относится Кстовский район. При этом Савельев не бросил свою управленческую деятельность в нефтяных компаниях: в 1998-1999 годах он возглавлял «Транснефть».

Кроме того, в 1998 и 1999 годах Савельев входил в состав коллегии Министерства топлива и энергетики России, а еще его включили в совет директоров Союза нефтеэкспортеров РФ. Тогда же будущий сенатор решил избираться в Государственную Думу.

В 1999 году Савельев стал депутатом нижней палаты парламента III созыва: он баллотировался как самовыдвиженец от Сергачского одномандатного округа №122, который тоже относится к Нижегородской области. В результате Дмитрий Савельев набрал более 29 процентов голосов, обогнав ближайшего конкурента почти на 18 процентов. В Госдуме Савельева назначили на должность заместителя председателя комитета по энергетике, транспорту и связи. Кроме того, политик состоял во фракции «Союз правых сил», был членом объединения «Деловая Россия» и депутатской группы «Волга-Урал».

В 2001 году участвовал в выборах губернатора Нижегородской области, но занял четвертое место с результатом в 19,07 процента голосов



С 2003 по 2016 год Савельев снова избирался в Государственную Думу (IV, V и VI созывов). Причем все три раза он представлял не Нижегородскую, а Тульскую область. В 2003-м его выдвинул блок «Родина (народно-патриотический союз)», а в 2007 и 2011 годах Савельев избирался от партии «Единая Россия». В VI созыве Госдумы он был первым замом руководителя фракции в нижней палате парламента, членом комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии.

Работа в сенате

Савельев занял должность сенатора от Тульской области в октябре 2016 года. Полномочиями его Алексей Дюмин. Спустя пять лет Савельева назначили в Совфед снова.

С 2016 по 2023 годы он входил в комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, также в прошлом году стал членом Комитета по экономической политике.

В отчете о деятельности Дмитрия Савельева за 2023 год указаны:

активное участие в обсуждении и принятии Федерального закона «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»; прием и рассмотрение обращений граждан, в том числе помощь с жилищным вопросом и «борьба с системной преступностью в сфере ЖКХ»; финансовая помощь Тульскому суворовскому училищу, фондам «Союз десантников России», АНО «Общее дело» и «Сила поколений ветеранов»; исполнение желания мальчика Миши из города Новомосковск в рамках акции «Елка желаний»: ребенок мечтал покататься на снегоходе.

Кроме того, согласно документу, Савельев представлял поправки в Федеральный закон «О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О недрах"», спонсировал Тульский художественный музей, поручил обустроить домовой больничный храм в честь иконы Божьей Матери «Всецарица» при новом областном онкоцентре.

Личная жизнь

Дмитрий Савельев женат, у него пятеро детей. Жена сенатора Ольга в 2019 году широко Москве, из-за чего семья привлекла внимание СМИ и общественности. Выяснилось, что на торжество было потрачено более десяти миллионов рублей. Тогда в социальных сетях появились кадры с праздника, на которых мелькали в том числе знаменитости, например, Дима Билан и Светлана Лобода.

По информации Shot, жена Савельева называет себе трэвел-блогером: в своих соцсетях женщина рассказывает, что побывала уже в 60 странах, а ее дети учатся в трех разных государствах.

Про детей сенатора информации в Сети почти нет. Известно лишь, что на них записана почти вся основная недвижимость политика, например, дом площадью более 1,3 тысячи квадратных метров, земельные участки, гараж, квартира. Все эти объекты находятся в пользовании Савельева и его жены.

Кроме того, с 2016 года в пользовании семьи Великобритании площадью почти 500 квадратных метров.

Уголовное дело

2 августа Дмитрия Савельева задержали на выходе из зала заседаний сената — сразу же после того, как Совфед постановил снять с политика неприкосновенность.

В Следственном комитете России сообщили, что против Савельева возбуждено уголовное дело по факту приготовления к убийству (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По данным следствия, в августе 2023 года в Москве Дмитрий Савельев, руководствуясь личной неприязнью к предпринимателю, поручил организовать его убийство за денежное вознаграждение своему знакомому, который попытался найти исполнителя убийства Следственный комитет



По данным Telegram-канала «112», дело сенатора связано с подготовкой расправы над Сергеем Ионовым. Он был бизнес-партнером Дмитрия Савельева и предпринимателя Андрея Андриановского в компании «Оптомониторинг». Фирма производила инструменты и приборы для измерения, тестирования и навигации.

Сообщается, что Савельев из личных сбережений передал Ионову деньги на развитие бизнеса, но со временем выяснилось, что не все средства тот использовал по назначению — в бухгалтерии недосчитались 1,6 миллиона рублей. Из-за этой суммы Андриановский полтора года судился с Ионовым, тот в итоге получил 2,5 года общего режима. Савельев счел наказание несправедливым и решил расправиться с бывшим партнером.

Пока шло следствие, Ионов вернул часть средств, пишет Mash. Но Савельев, который проходил свидетелем по его делу, свои деньги назад не получил.

Тогда политик решил нанять киллера — обратился к бывшему сотруднику ФСИН и пообещал тому 100 тысяч долларов. Исполнитель обратился в ФСБ. Оперативники инсценировали преступление и подделали доказательства, включая протокол осмотра тела. Убедившись, что расправа исполнена, Дмитрий Савельев рассчитался с киллером. По предварительным данным, в деле есть документы, которые подтверждают, что личный помощник сенатора обменял на американскую валюту 10 миллионов рублей.