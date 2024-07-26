Что известно об аресте бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова

Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношении бывшего замминистра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова, с ним проводятся следственные действия, по решению суда он заключен под стражу. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

ТАСС собрал основное о деле.

Предъявленные обвинения

Бывшего заместителя министра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова задержали по делу о коррупции, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Булгакова подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере).Уголовное дело расследует главное следственное управление СК.

Булгаков помещен в СИЗО-2 ФСИН России ("Лефортово").

В случае признания виновным ему грозит до 10 лет лишения свободы.По делу проходят еще три человека - Александр Михаленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова. Как следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц, они входят в совет директоров АО "Грязинский пищевой комбинат".

Троих фигурантов также арестовали.

Как рассказали в правоохранительных органах, при Булгакове была создана система поставки в войска некачественных сухих пайков по завышенной стоимости. Говядина в них заменялась свининой и курятиной, а энергетическая ценность пайков занижалась. При этом военнослужащие не получали качественные продукты питания даже в условиях проведения специальной военной операции.Следователи провели обыски по месту проживания бывшего заместителя министра обороны РФ.

Что известно о Дмитрии Булгакове

Дмитрию Булгакову 69 лет.С 2008 года по 24 сентября 2022 года он был заместителем министра обороны.На этой должности Булгаков курировал вопросы материально-технического обеспечения ВС РФ.В 2016 году ему было присвоено звание Героя России.