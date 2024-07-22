"Харрис в президенты". Что последует за выходом Байдена из гонки

Действующий президент США Джо Байден сообщил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства, поддержав при этом выдвижение вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата от демократов.

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Кандидат от республиканцев Дональд Трамп уже призвал Байдена также уйти в отставку и заявил, что одержать победу над Харрис ему будет проще.

ТАСС собрал основную информацию о ситуации после отказа Байдена от политической борьбы.

Байден вышел из президентской гонки

Действующий президент США Джо Байден в воскресенье объявил о выходе из предвыборной гонки. Он также выступил в поддержку выдвижения вице-президента Камалы Харрис кандидатом от демократов. При этом Байден подчеркнул, что не намерен досрочно уходить в отставку.По данным газеты Politico, Байдена убедили отказаться от дальнейшей борьбы два ближайших советника - Майк Донилон и Стив Рикетти. Они довели до сведения собеседника опасения однопартийцев касательно его способности добиться переизбрания, доложили о сокращении пожертвований на избирательную кампанию, а также представили результаты опросов общественного мнения, из которых следовало, что "у него не осталось шансов на победу в ноябре".В свою очередь телекомпания CNN со ссылкой на американского чиновника сообщила, что такой шаг главы Белого дома не был связан с какими-либо проблемами со здоровьем.

"Харрис в президенты"

Предвыборный штаб Байдена переименовали после его отказа от борьбы за переизбрание, теперь он называется "Харрис в президенты".Politico отмечает, что к вечеру воскресенья выдвижение Харрис кандидатом на президентских выборах поддержали по меньшей мере 26 американских сенаторов-демократов и 72 члена Палаты представителей Конгресса США. Кроме того, в поддержку Харрис высказались несколько губернаторов штатов, в том числе Нью-Джерси, Нью-Йорка, Калифорнии, Мичигана, Пенсильвании.Избирательный штаб Харрис собрал уже более $55 млн пожертвований, пишет газета Politico со ссылкой на данные платформы ActBlue, занимающейся сбором средств для демократов.За первые пять часов после выхода Байдена из гонки на предвыборную кампанию Харрис удалось собрать $27,5 млн. Politico ранее сообщила, что пожертвования на предвыборную кампанию Байдена, общий объем которых по состоянию на конец июня достиг около $95 млн, после выхода действующего лидера из гонки будут направлены на ведение предвыборной кампании Харрис. В свою очередь газета The Washington Examiner отмечала, что средства должны быть возмещены донорам, если кандидатом от партии станет не Харрис, а какой-либо другой политик.Голосование по вопросу выдвижения вице-президента США Камалы Харрис кандидатом от Демократической партии на выборах главы государства ожидается 1 августа, сообщил журналист телекомпании CBS Эд О'Киф. Так, кандидатура Харрис может быть утверждена не на общенациональном съезде партии в Чикаго (штат Иллинойс) 19-22 августа, а досрочно. Соответственно, у тех, кто выступает против ее выдвижения, остается всего 10 дней на то, чтобы сказать "нет", пояснил О'Киф.Politico отмечает, что часть американских чиновников и спонсоров демократов призывают независимого сенатора Джо Манчина (от штата Западная Вирджиния), который до мая 2024 года состоял в рядах Демократической партии, вернуться в партию и добиваться выдвижения кандидатом на президентских выборах. В то же время агентство Reuters пишет со ссылкой на источники, что "главы региональных штабов" Демократической партии США во всех 50 штатах поддержали выдвижение кандидатом на выборах Харрис.

Реакция в США

Комментируя выход Байдена из гонки, бывший президент США Дональд Трамп заявил, что считает его худшим президентом и добавил, что победить Камалу Харрис будет намного легче. Также Трамп высказал мнение, что Байден не в состоянии управлять страной, если не может баллотироваться на пост главы государства.Национальный комитет Республиканской партии США выпустил заявление, в котором подчеркнул, что Харрис "рука об руку" вместе с американским лидером Джо Байденом разрушала страну: "Харрис не только стала бы катастрофой в Белом доме, но и помогала Байдену скрыть его ухудшающееся здоровье во время пребывания в должности, что подрывает ее авторитет".

Член Палаты представителей Конгресса США Нэнси Мейс (республиканка, от штата Южная Каролина) намерена внести на рассмотрение коллег резолюцию с требованием передачи президентских полномочий вице-президенту страны Камале Харрис.

Реакция Москвы

Байден на протяжении трех с половиной лет "непонятно каким образом подмахивал" решения, которые привели к мировому кризису в связи с ситуацией вокруг Украины, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что до выборов в США остается четыре месяца, еще "многое может поменяться".