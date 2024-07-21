Что известно о президенте США Джо Байдене

21 июля 2024 года президент США Джо Байден сообщил, что не намерен добиваться переизбрания на выборах главы государства, которые пройдут в ноябре 2024 года.

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ТАСС подготовил его биографию.

Происхождение, образование, профессиональная деятельность

Джо Байден (полное имя Джозеф Робинетт Байден - младший; Joseph Robinette Biden, Jr.) родился 20 ноября 1942 года в городе Скрантон (штат Пенсильвания, США). В 1965 году окончил Университет в городе Ньюарк (штат Нью-Джерси), получив степень бакалавра истории и политологии, в 1968 году - юридический факультет Сиракузского университета (штат Нью-Йорк).

В 1969-1972 годах работал адвокатом в управлении государственных защитников в Уилмингтоне (шт. Делавэр), затем основал собственную юридическую фирму. В 1970-1972 годах был членом местного совета округа Нью-Касл.

Сенатор

В 1972 году Джо Байден был избран в Сенат Конгресса от Демократической партии (ДП), став одним из самых молодых сенаторов в истории страны (30 лет). В 1974 году журнал Time включил его в число "200 лиц будущего, которые будут делать историю". Занимал кресло сенатора на протяжении 36 лет - по январь 2009 года. В этот период он несколько лет входил в состав комитета по иностранным делам, где руководил работой подкомитета по европейским делам, возглавлял юридический комитет (1987-1995) и комитет по иностранным делам (2001-2003 и 2007-2008). По его предложению было принято несколько законопроектов, в том числе об усилении ответственности за насилие в отношении женщин и обязательной проверке данных покупателя при приобретении огнестрельного оружия.

Поддерживал международные инициативы по контролю за углеродными выбросами и парниковыми газами. В 2001 году выступил против выхода США из Договора по ПРО, подписанного СССР и США в 1972 году. В 2003 году голосовал за начало военной операции в Ираке.

Участие в президентских выборах, вице-президент

В 1988 и 2008 годах Джо Байден участвовал в президентской гонке. В первый раз его избирательную кампанию подорвало обвинение в плагиате речи тогдашнего лидера британских лейбористов Нила Киннока. Во второй раз он снял свою кандидатуру после того, как набрал менее 1% на начальном этапе праймериз Демократической партии.

В 2008 году он баллотировался на пост вице-президента в паре с кандидатом в президенты Бараком Обамой. В ноябре 2008 года они были избраны и вступили в должность 20 января 2009 году, в 2012 годах были переизбраны на второй срок. Байден фактически определял внешнеполитический курс администрации Обамы. Он был активным участником процесса подготовки и заключения в 2010 года договора с Россией по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), поддержал военное вмешательство сил коалиции под эгидой НАТО в Ливию и вооружение сирийской оппозиции в 2011 году, особое внимание уделял Ираку, Сирии и бывшим республикам СССР. Некоторые сенаторы называли его куратором смены власти на Украине в 2014 году и требовали расследовать его связи с новым украинским руководством.

На посту президента США

В ноябре 2020 году Джо Байден был избран президентом страны, получив поддержку 81,2 млн избирателей (самое большое число голосов в истории США). 14 декабря коллегия выборщиков подтвердила его победу над действовавшим президентом республиканцем Дональдом Трампом (306 голосов против 232). 20 января 2021 года 78-летний Джо Байден вступил в должность, став самым пожилым президентом США, избранным на первый срок.

Его первые указы были направлены на отмену ряда решений администрации Трампа. Так, им было прекращено возведение стены на границе с Мексикой, предназначенной для сдерживания потока нелегальных иммигрантов, и остановлено бурение нефтяных и газовых скважин на Аляске (однако позже строительство стены, а также добыча нефти и газа были продолжены). США возобновили членство во Всемирной организации здравоохранения, Совете ООН по правам человека, ЮНЕСКО, Парижском соглашении по климату. Администрацией Байдена был принят ряд мер по сдерживанию пандемии COVID-19 и восстановлению экономики (в 2020 году падение ВВП на 2,2%).

По итогам 2021 года ВВП вырос на 5,8%, в 2022 году - на 1,9%, в 2023 году - на 2,5%. Безработица в 2020-2023 годах снизилась с 8,5% до 3,6%, инфляция выросла с 1,2% до 4,1%, при этом в 2022 году она составляла 8% (максимальный показатель за последние 40 лет).

Внешнеполитическими приоритетами его администрации стали укрепление отношений с союзниками по НАТО, подорванными предыдущим президентом, и связей с Японией, Южной Кореей и Тайванем, а также усиление давления на КНДР и Китай.

Вашингтон поддержал военную операцию Израиля против радикального палестинского движения ХАМАС (после нападения ХАМАС в октябре 2023 году) и ветировал несколько резолюций СБ ООН по прекращению огня. В период президентства Байдена были ужесточены санкции в отношении России. В то же время США и РФ достигли договоренности о продлении Договора СНВ-3 до 2026 года (действие документа приостановлено в 2023 году). В январе 2022 года Вашингтон отверг подготовленный Россией проект договора о гарантиях безопасности, в котором предлагалось не рассматривать друг друга в качестве противников и гарантировать отказ от расширения НАТО на восток. После начала специальной военной операции РФ на Украине в феврале 2022 году США усилили санкционное давление на РФ, Киеву была оказана беспрецедентная многомиллиардная военная помощь.

В 2023 году Байден оказался в центре скандала о ненадлежащем хранении секретных документов. Расследование завершилось без предъявления обвинений, несмотря на доказательства того, что президент "умышленно хранил" секретные документы. В отчете спецпрокурора было указано, что в ходе дачи показаний Байден продемонстрировал проблемы с памятью и не мог вспомнить важные даты своей биографии.

Выдвижение на второй срок

25 апреля 2023 года Байден объявил о выдвижении на новый срок. В ходе праймериз в 2024 году еще до начала общенационального съезда Демократической партии он набрал достаточно голосов делегатов для выдвижения в президенты, одержав победу во всех штатах. В июне 2024 году он проиграл первый раунд теледебатов, где его соперником вновь оказался Дональд Трамп (согласно опросу, победу Трампу присудили 67% респондентов). После этого функционеры и спонсоры Демпартии заговорили о необходимости его замены другим кандидатом.

Рейтинг

По данным социологической службы Gallup, после инаугурации в январе 2021 года рейтинг одобрения Байдена составлял 57%, но к осени того же года на фоне миграционного кризиса на юге США и захвата власти талибами после двух десятилетий присутствия американских военных в Афганистане снизился до 43%. В целом в первый год пребывания Байдена на посту президента средний показатель одобрения его деятельности составлял 48,9%, во второй - 41%, а в третий - 39,8%, это один из худших результатов (ниже рейтинг третьего года у власти был только у Джимми Картера - 37,4%). Среди причин недовольства эксперты называли усталость общества от пандемии COVID-19, сбои в глобальных цепочках поставок после введения полномасштабных санкций против РФ, резкий рост цен на энергоносители и самую высокую за последние 40 лет инфляцию в стране.

Награды, личные сведения

Джо Байден награжден Президентской медалью свободы (одна из высших гражданских наград США, вручена 13 января 2017 года).

Женат вторым браком на Джилл Трейси Джекобс. Его первая жена и 13-месячная дочь в 1972 году погибли в автокатастрофе, сын от первого брака Джозеф (Бо) умер в 2015 году. Джо Байден, его жена, сын Роберт Хантер (от первого брака) и дочь Эшли (от второго) внесены в российский стоп-лист.

Джо Байден - католик (второй в истории США президент-католик после Джона Кеннеди).

В 2024 году журнал Forbes оценил состояние Байдена в $10 млн.