Скорее жив, чем мертв: что ждет СНГ

Содружество Независимых Государств успешно развивается, несмотря на многие внешние вызовы. Так политологи прокомментировали URA.RU перспективы межгосударственного объединения по итогам заседания в Ашхабаде совета глав правительств СНГ, в котором участвовал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В пятницу, 24 мая, глава кабинета министров прибыл в Ашхабад на заседание Совета глав правительств СНГ, в ходе которого он заявил, что страны Содружества являются ключевыми партнерами России: на их долю приходится около 16% внешнеторгового оборота РФ.

«Несмотря на противодействие со стороны недоброжелателей, за 2023 год наш товарооборот с государствами содружества вырос на 5,8%. А в январе—марте прибавил еще свыше 6,5%», — сообщил премьер-министр.

Он подчеркнул, что в условиях глобальной турбулентности мировой экономики, формирования нового многополярной архитектуры международных отношений, взаимодействие в рамках СНГ необходимо укреплять «по всем направлениям». Этому призваны содействовать достигнутые в рамках заседания договоренности.

Несмотря на то, что межгосударственное объединение сегодня приобрело несколько иное качество, чем первоначально, СНГ «живо» и успешно развивается, прокомментировал URA.RU заместитель директора Института истории и политики Московского государственного педагогического университета Владимир Шаповалов.

«Изменения привели к большей консолидации внутри СНГ, поскольку те страны, которые сейчас не участвуют в работе Содружества, фактически играли в значительной степени деструктивную роль в организации, особенно в последний период ее деятельности», — подчеркнул эксперт.

Совместное Заседание Совета глав правительств государств – участников СНГ, с участием Михаила Мишустина. Москва

Шаповалов сказал URA.RU, что в рамках СНГ действуют десятки соглашений в самых разных областях, но потенциал развития раскрыт не до конца.

Шаповалов напомнил, что в рамках СНГ действуют десятки соглашений в самых разных областях. При этом потенциал развития не до конца раскрыт в экономической, социальной, гуманитарной и культурной сферах. Эксперт указал также на тот факт, что в состав СНГ входят страны, которые не являются членами других организаций, созданных на постсоветском пространстве: ЕАЭС, ШОС. Поэтому площадка СНГ представляет собой потенциал для развития сотрудничества между глубоко интегрированными экономическими и политическими организациями.

Важным инструментом сохранения и развития экономических связей на постсоветском пространстве является механизм зоны свободной торговли, отметил со своей стороны заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов. «Привилегиями такого механизма в настоящий момент пользуются все страны СНГ, за исключением Украины, которая формально является членом Содружества и не вышла из него», — отметил эксперт, добавив, что развитие торговых экономических связей в рамках СНГ представляется для России очень важным, поскольку в Центральной Азии находятся динамичные партнеры нашей страны.

Кроме того, как указал Семибратов, СНГ является одной из немногих межгосударственных организаций, в состав которой входит и Армения, и Азербайджан.

«Учитывая взятый курс на мирное урегулирование всех споров, процесс демаркации границы, который запущен между Арменией и Азербайджаном, СНГ может стать той площадкой, где Ереван и Баку могут выйти на путь выстраивания двусторонних отношений. Основным медиатором в этом вопросе на базе СНГ для них будет Россия», — сказал эксперт.

Он высказал уверенность, что СНГ распад не грозит с учетом постоянно растущего политического влияния России.

В свою очередь профессор кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Вадим Евсеев отметил, что в силу того, что СНГ является менее формализованным объединением, у него больше возможностей.

«Безусловно, сейчас стоит очень важный вопрос о коммуникациях и целевой функции всего этого объединения. Там очень много факторов, потому что, с одной стороны, сейчас идет поляризация западных стран. С другой — мы тоже должны показать, что мы тоже в процессе поляризации: у нас есть и страны, с которыми мы исторически сотрудничаем, и у нас есть общие цели, задачи», — пояснил эксперт.

Западная идеология, конечно, будет пробиваться, вносить элементы неустойчивости.

«Но ввиду того, что мы в единой системе СНГ, ЕАЭС, и есть исторические корни, мы будем бороться за нашу идентичность в плане устойчивости», — уверен Евсеев.

Сотрудничество стран СНГ распространяется не только на активизацию торгово-экономических связей. В рамках Содружества 30 лет назад создана объединенная система противовоздушной обороны, и она эффективно работает, сообщил военный эксперт, в прошлом заместитель главнокомандующего ВВС РФ по вопросам объединенной системы ПВО государств-участников СНГ Айтеч Бижев.