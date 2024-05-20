Раиси, Фицо, Эрдоган, Вучич. Кто открыл охоту на друзей России?

20 мая стало известно, что президент Ирана Ибрахим Раиси погиб в результате крушения вертолета. Ранее было совершено покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, также сообщалось об угрозах в адрес политиков, поддерживающих деловые или доброжелательные отношения с Россией. Кто может стоять за этим?

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На друзей России открыли охоту?

Актриса и общественный деятель Яна Поплавская на фоне крушения вертолета с президентом Ирана вспомнила, что за последнее время сообщалось о ряде угроз в адрес политиков, которые поддерживают деловые или доброжелательные отношения с Россией. При этом на Фицо было совершено настоящее покушение, словацкий премьер до сих пор находится в больнице.

7 мая в СМИ появились сообщения о покушении на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда. Впоследствии эту информацию опровергли, а саудовский журналист Хусейн аль-Гави заявил, что недостоверные данные о покушении изначально появились в аккаунте хуситов.

Спустя две недели президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное заседание после поступившего ему от лидера партии националистического движения Девлета Бахчели предупреждения о возможной попытке госпереворота, готовящегося в рядах правоохранительных органов, писало издание Türkiye.

15 мая было совершено покушение на Фицо. Инцидент произошел в городе Гандлова, который располагается в 190 км от Братиславы. В премьер-министра стрелял 71-летний Юрай Цинтула, который, как сообщали СМИ, поддерживает словацкую оппозицию. В настоящее время жизни Фицо ничего не угрожает, прогноз по его выздоровлению позитивный, заявлял вице-премьер Словакии. В то же время МВД страны проверяет версию, что стрелявший в Фицо действовал не один, сообщил глава ведомства. Полиция проверяет его супругу, гражданку Украины.

16 мая вице-премьер и министр внутренних дел Сербии Дачич заявил, что человек из города Сомбор арестован за угрозу в адрес президента страны Александра Вучича. Угрожавший заявил, что Вучич станет «следующей целью» после Фицо.

19 мая потерпел крушение вертолет иранского лидера Ибрахима Раиси. По официальной информации, погибли все, кто находился на борту воздушного судна, в том числе глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

В связи с этим Поплавская в своем Telegram-канале выразила сомнения, что такие события могут быть случайностью.

«Как принято писать — череда загадочных событий. Кто стоит за всем этим? Одна фигура или целая „ложа“?» — написала актриса.

Кто может стоять за возможными покушениями на друзей России?

Главред RT Маргарита Симоньян считает, что инциденты с Фицо и Раиси могли быть не трагичным стечением обстоятельств, а стали результатом действий третьих сил.

«И вертолет Раиси упал случайно из-за тумана, и в Фицо стрелял полоумный дед, и в Улофа Пальме, и в Кеннеди. Случается. Но надежнее всего случается при тщательной профессиональной подготовке», — написала она в своем Telegram-канале.

Военкор Дмитрий Стешин выразил мнение, что инциденты с лояльными России политиками могут быть связаны с ситуацией в зоне СВО и на Украине.

«Очень плохой знак: перед нами серийное покушение на политиков, имеющих деловые/доброжелательные отношения с Россией. Все это прямо проецируется из ситуации на фронтах и на самой Украине. Возможно, это признак подготовки прямого вмешательства Запада в оборону Харькова или вообще Киева», — предположил журналист в своем Telegram-канале.

Сенатор Алексей Пушков не исключает, что Раиси мог стать целью покушения. Своими рассуждениями он поделился в Telegram-канале.

«После покушения на Фицо и ареста подозреваемого в подготовке покушения на президента Вучича в Сербии — возможное покушение на президента Ирана Раиси», — констатировал парламентарий.

Иностранные источники также заметили определенную закономерность в этих событиях. Так, пакистанский блогер Шехрияр Хан указал на возможные следы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США и Национальной разведывательной службы Израиля (МОССАД) в инцидентах с Фицо и Раиси.

«Сначала они напали на словацкого премьер-министра Фицо, который выступает против Украины и против поддержки Зеленского США и Европой, а теперь разбился вертолет иранского президента Раиси, который выступает против Израиля. ЦРУ и МОССАД действуют для дестабилизации стран», — написал он.

В то же время израильский чиновник заявил, что Иерусалим не причастен к смерти Раиси.

«Это были не мы», — приводит издание Reuters слова неназванного должностного лица.

Американский журнал Time опубликовал материал, авторы которого составили список потенциальных подозреваемых в гибели Раиси. В статье не исключается, что к смерти президента Ирана может быть причастен Израиль.