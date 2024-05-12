Что известно о Сергее Шойгу

12 мая 2024 года президент России Владимир Путин предложил кандидатуру Андрея Белоусова на пост министра обороны, который прежде занимал Сергей Шойгу. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Совета Федерации.

Сергей Кужугетович Шойгу родился 21 мая 1955 года в городе Чадане Тувинской АССР (ныне Республика Тыва, РФ).

В 1977 году окончил Красноярский политехнический институт (ныне в составе Сибирского федерального университета) по специальности "инженер-строитель".

Кандидат экономических наук. В 1996 году в Академии государственной службы при президенте РФ (ныне Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ) защитил диссертацию на тему "Организация государственного управления при прогнозировании чрезвычайных ситуаций в целях уменьшения социально-экономического ущерба: на примере землетрясений".

С 1977 по 1978 год работал мастером треста "Промхимстрой" в Красноярске, с 1978 по 1979 год - мастером, начальником участка треста "Тувинстрой" в городе Кызыле (Тувинская АССР).

В 1979-1984 годах - старший прораб, главный инженер, начальник строительного треста "Ачинскалюминийстрой" (город Ачинск, Красноярский край).

С 1984 по 1985 год - заместитель управляющего трестом "Саяналюминстрой" (город Саяногорск, Хакасская автономная область, АО, Красноярский край; ныне Республика Хакасия).

С 1985 по 1986 год - управляющий трестом "Саянтяжстрой" (город Абакан, Хакасская АО).

В 1986-1988 годах - управляющий трестом "Абаканвагонстрой".

С 1988 года находился на партийной работе, в 1988-1989 годы был вторым секретарем абаканского горкома КПСС.

В 1989-1990 годах - инспектор красноярского краевого комитета КПСС.

В 1990 году переехал в Москву. В 1990-1991 годы - заместитель председателя Государственного комитета РСФСР по архитектуре и строительству.

В апреле 1991 года возглавил Российский корпус спасателей, на базе которого был создан Государственный комитет РФ по чрезвычайным ситуациям. С августа по ноябрь 1991 года Сергей Шойгу занимал пост председателя Госкомитета по чрезвычайным ситуациям.

С ноября 1991 года по январь 1994 года возглавлял Госкомитет по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (ГКЧС).

В 1992-1993 годах участвовал в урегулировании грузино-южноосетинского, грузино-абхазского и осетино-ингушского конфликтов. Был сопредседателем смешанной контрольной комиссии по урегулированию грузино-югоосетинского конфликта (1992), заместителем главы временной администрации на территории Северной Осетии и Ингушетии (1992), руководителем российской части Объединенной комиссии по урегулированию в Абхазии (1993).

С 20 января 1994 года по 11 мая 2012 года - министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (министерство образовано на базе ГКЧС). Одновременно с 10 января по 7 мая 2000 года был заместителем председателя правительства РФ Владимира Путина. В целом Шойгу руководил федеральными ведомствами по борьбе с чрезвычайными ситуациями на протяжении 21 года - с 1991 по 2012 год, под его руководством была образована единая структура из разных спасательных формирований, действовавших в стране.

С 31 января 1994 года - член Совета безопасности РФ.

В 1997-2000 годах входил в политсовет всероссийского общественно-политического движения "Наш дом - Россия". В феврале 2000 года вышел из организации.

В 1999-2000 годах - глава межрегионального движения "Единство". В сентябре 1999 года возглавил движение. В декабре 1999 года баллотировался в депутаты Государственной думы III созыва по федеральному списку избирательного блока "Межрегиональное движение "Единство" ("Медведь"). Возглавлял список кандидатов от "Единства". После избрания в Госдуму (блок получил 23,32%, заняв второе место после КПРФ) Сергей Шойгу отказался от депутатского мандата.

В мае 2000 года на учредительном съезде он был избран лидером партии "Единство". Позднее, в декабре 2001 года, "Единство" вместе с движениями "Отечество" и "Вся Россия" образовали новую политическую структуру - партию "Единство и Отечество" - Единая Россия" (с 2003 года - "Единая Россия"). Сергей Шойгу стал сооснователем "Единой России", одним из трех сопредседателей высшего совета партии (в 2002 году главой высшего совета был избран Борис Грызлов).

В 2003, 2007, 2011 годах участвовал в выборах в Госдуму РФ IV, V и VI созывов по общефедеральному списку партии "Единая Россия". После избрания отказывался от депутатского мандата.

С 11 мая по 6 ноября 2012 года - губернатор Московской области. 4 апреля 2012 года президент РФ Дмитрий Медведев внес в Мособлдуму кандидатуру Сергея Шойгу на пост губернатора Московской области. На следующий день, 5 апреля, областная дума единогласно поддержала это решение. 11 мая состоялась инаугурация избранного губернатора. На посту главы Московской области Сергей Шойгу сменил Бориса Громова.

6 ноября 2012 года указом президента РФ Владимира Путина Сергей Шойгу был назначен министром обороны. Прежний глава оборонного ведомства, Анатолий Сердюков, был отправлен в отставку после начала громкого коррупционного скандала о хищениях в подведомственных Минобороны структурах.

За время руководства Сергеем Шойгу Минобороны в организационную структуру армии были возвращены дивизии, ранее переформатированные в бригады. Была пересмотрена система привлечения сторонних организаций к материально-техническому обеспечению: коммерческие компании перестали привлекаться для ремонта военной техники и обеспечения питанием в полевых условиях. В 2012 году в составе ВС РФ были сформированы Силы специальных операций, в 2015 году - Воздушно-космические силы. В 2018 году было создано главное военно-политическое управление ВС РФ, которое занялось организацией воспитательной работы военнослужащих. ВС РФ отказались от покупки иностранной войной техники в пользу продукции российского ВПК. В 2019 году количество контрактников в ВС РФ впервые превысило количество солдат и матросов, проходивших срочную службу (400 тыс. и 267 тыс. соответственно). Для привлечения в армию молодых специалистов в войсках появились научные роты, в которых служат студенты и выпускники гражданских вузов. В 2016 году по инициативе Шойгу было создано Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение "Юнармия". За время руководства Сергеем Шойгу оборонным ведомством российские Вооруженные силы обеспечивали безопасность при воссоединении Крыма с Россией (2014), по просьбе сирийского правительства начали военную операцию в Сирии против террористических формирований (в 2015 году), а также начали проводить специальную военную операцию на Украине (с 2022 года).

С 6 ноября 2012 года - постоянный член Совета безопасности РФ.

19 сентября 2021 года на выборах в Госдуму РФ VIII созыва Сергей Шойгу возглавлял список кандидатов партии "Единая Россия" (после подведения итогов голосования отказался от депутатского мандата).

Член бюро высшего совета "Единой России" (с 2017 года). Руководит комиссией генсовета партии по развитию Восточной Сибири (с октября 2021 года), входит в президиум программной комиссии "Единой России" (с февраля 2022 года).

Президент Русского географического общества (с 2009 года).

Генерал армии (2003).

Герой Российской Федерации (1999). Награжден орденами Святого апостола Андрея Первозванного с мечами (2014), "За заслуги перед Отечеством" I (с мечами), II и III степеней (2020, 2010, 2005), Александра Невского (2014), Почета (2008), "За личное мужество" (1994), медалью "Защитнику свободной России" (1993) и др. Отмечен благодарностями президента РФ (1993, 1996, 1999 - дважды), Почетной грамотой (1999) и благодарностью правительства РФ (2005).

Распоряжением правительства РФ награжден именным боевым короткоствольным ручным стрелковым оружием - 9 мм пистолетом Ярыгина 6П35 (2008).

Имеет иностранные ордена "Данакер" (Киргизия, 2002), Сербского флага I степени (Республика Сербия, 2012), Pro Merito Melitensi (Мальтийский орден, 2012), "За заслуги в области обеспечения национальной безопасности" (Венесуэла, 2015), Красного Знамени (Монголия, 2018), "Уацамонга" (Южная Осетия, 2022) и др. Отмечен церковными наградами: орденами Святого Саввы Сербского (Сербская православная церковь, 2003), Преподобного Сергия Радонежского I степени (Русская православная церковь, 2014), Славы и чести I степени (РПЦ, 2021).

Заслуженный спасатель РФ (2000).

Почетный гражданин Республики Саха (Якутия, 2001), Республики Тыва (2015), Республики Хакасия (2015), Республики Северная Осетия-Алания (2020), Красноярского края (2014), Кемеровской (2005), Московской (2020) и Тульской (2021) областей.

Почетный доктор Университета обороны Сербии (2020), Академии Государственной противопожарной службы МЧС России.

Почетный художник Союза художников декоративно-прикладного искусства (2021).

Именем Сергея Шойгу названы улицы в городах Чадан и Шагонар (Республика Тыва).

Автор книги рассказов "Про вчера" (2020).