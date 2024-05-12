Что известно об Андрее Белоусове

12 мая 2024 года президент России Владимир Путин предложил кандидатуру Андрея Белоусова на пост министра обороны, который прежде занимал Сергей Шойгу. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Совета Федерации. В первом правительстве Михаила Мишустина Белоусов занимал пост первого вице-премьера.

Андрей Рэмович Белоусов родился 17 марта 1959 года в Москве в семье советского экономиста, участника разработки экономической реформы 1960-х годов Рэма Белоусова (1926-2008).

В 1981 году Андрей Белоусов с отличием окончил экономический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова по специальности "экономист-кибернетик".

Доктор экономических наук. В 1986 году в Центральном экономико-математическом институте Академии наук СССР защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук по теме "Имитационный подход к моделированию взаимосвязанных процессов формирования и использования оборотных средств". В 2006 году в Институте народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (РАН) защитил докторскую диссертацию по теме "Противоречия и перспективы развития системы воспроизводства российской экономики".

В 1981-1986 годах работал стажером-исследователем, младшим научным сотрудником Центрального экономико-математического института АН СССР.

С 1986 по 1990 года - младший научный сотрудник, научный сотрудник, старший научный сотрудник Института экономики и прогнозирования научно-технического прогресса АН СССР.

В 1990-2006 годах работал старшим научным сотрудником, заведующим лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.

С 2000 по 2006 год - генеральный директор Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования и одновременно внештатный советник председателей правительства РФ. Сотрудничал с Центром стратегических разработок при подготовке программы развития России до 2010 г.

С 6 февраля 2006 года по 17 июля 2008 года занимал пост заместителя министра экономического развития и торговли РФ (с 12 мая 2008 года - замминистра экономического развития РФ).

В 2008-2012 годах был директором департамента экономики и финансов Аппарата правительства РФ.

С 21 мая 2012 года по 24 июня 2013 года - министр экономического развития РФ в правительстве Дмитрия Медведева. Был управляющим от России в Европейском банке реконструкции и развития и заместителем управляющего от РФ в Международном банке реконструкции и развития.

24 июня 2013 года перешел на работу в Администрацию президента РФ, где до 21 января 2020 года занимал должность помощника главы государства Владимира Путина по экономическим вопросам.

С 17 июня 2015 года по 29 сентября 2018 года - председатель совета директоров нефтяной компании "Роснефть".

С 21 января 2020 года занимал пост первого заместителя председателя правительства РФ Мишустина. С 30 апреля по 19 мая 2020 года исполнял обязанности главы правительства. В первом правительстве Мишустина в сферу полномочий Андрея Белоусова входила разработка основных направлений социально-экономического развития страны, координация работ по достижению национальных целей развития РФ и реализации нацпроектов, вопросы единой финансовой, кредитной и денежной политики, регулирования финансовых рынков. Он курировал деятельность институтов развития, реализацию инвестиционных проектов, госрегулирование в сфере интеллектуальной собственности, внешнеэкономической деятельности, таможенное и тарифное регулирование, участие России в ВТО. Отвечал за госполитику в сферах деятельности естественных монополий, государственную статистику, транспорт, противодействие санкциям и другие. С 2022 года курировал также развитие технологий создания высокоскоростных транспортных средств и интеллектуальных систем управления, транспортной техники нового поколения. Координировал развитие перспективных космических систем и сервисов.

Член Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, заместитель председателя президиума совета (с июля 2018 года).

Руководит правительственными комиссиями по экономическому развитию и интеграции, по транспорту (с 2020 года), по вопросам развития авиационных беспилотных систем (с 2023 года), национальным советом по обеспечению финансовой стабильности (с 2020 г.).

Заместитель председателя Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации (с 14 марта 2020 года).

Председатель совета директоров РЖД (с апреля 2020 года).

Член ученого совета Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Входит в редакционные советы журналов "Проблемы прогнозирования" и "Форсайт".

Являлся заместителем председателя Экономического совета при президенте РФ (2012-2018). Входил в состав Военно-промышленной комиссии РФ (2014-2020).

Был членом наблюдательного совета госкорпорации "Росатом" (2007-2012).

Песков объяснил возможное назначение Белоусова министром обороны России

Действительный государственный советник РФ I класса (2011).

Награжден орденом Почета (2009). Имеет благодарность президента (2005) и правительства РФ (2009).

Заслуженный экономист РФ (2007).

Член-корреспондент Российской академии естественных наук (1997).

Автор книги "Эволюция системы воспроизводства российской экономики: от кризиса к развитию" (2006).