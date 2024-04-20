Замороженные активы России отдадут Украине? Какое решение приняли в США

Палата представителей США приняла законопроект о конфискации замороженных активов РФ в пользу Украины. Что это значит, отдадут ли российские деньги Киеву, чем ответит Россия?

Российские активы отдадут Украине?

19 апреля палата представителей Конгресса США приступила к рассмотрению перечня законопроектов, в число которых входит выделение дополнительной помощи Украине, поддержка Израиля, Тайваня, а также ужесточение санкций против России и Ирана.

В данном законопроекте содержатся положения о конфискации российских активов, включая «запрет на разморозку» суверенных активов РФ, «полномочия по обеспечению компенсации Украине с использованием захваченных российских активов», а также их применение «для восстановления Украины».

Как сообщает ряд источников, палата представителей США на внеплановой субботней сессии приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины.

Кроме того, в палате представителей США одобрен законопроект о выделении нового пакета помощи Украине. Согласно документу, президенту Штатов предписывается предоставить Киеву ракеты ATACMS. Также подразумевается выделение $61 млрд, в том числе $23 млрд на восполнение арсеналов США.

На настоящий момент данные законопроекты не вступили в силу — они отправятся на голосование в сенат, после чего, в случае принятия, будут подписаны президентом США Джо Байденом.

Как ответит Россия

В случае конфискации активов Москва будет руководствоваться принципом взаимности в международных отношениях, предусматривающим неотъемлемое право на ответные меры, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 18 апреля.

«Располагаем значительным объемом западных средств и имущества в российской юрисдикции, на которые могут распространяться наши действия. Не собираемся раскрывать их характер, однако арсенал политических и экономических контрмер в отношении недружественных стран широк. Не станем церемониться и в случае попыток использовать обездвиженные российские резервы в качестве залога по облигациям, которые якобы могут быть эмитированы Западом в целях привлечения частного капитала для финансирования киевского режима. Любые лица и фонды, которые решатся на приобретение таких финансовых инструментов, станут первыми кандидатами на подпадание под „контрсанкции“ с далеко идущими последствиями для перспектив своей международной деятельности», — подчеркнула Захарова.

Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, решение палаты представителей США о конфискации российских активов нанесет ущерб имиджу Вашингтона и сделает Штаты непривлекательной страной для инвесторов. Также он анонсировал решительный ответ Москвы.

«Что касается закона о конфискации российских активов, нужно еще разобраться с деталями. В любом случае, если речь о конфискации наших активов, это нанесет непоправимый ущерб имиджу США. Вынудит многих инвесторов в эту страну спасать свои средства, ибо непоколебимость частной собственности будет нарушена, тем более госсобственности. Если это действительно так, то Америке придется за это ответить, и здесь вряд ли будут временные ограничения, и делать мы будем это так, как будет наилучшим образом соответствовать нашим интересам», — сказал Песков в беседе с SHOT.

Ранее в Кремле заявляли, что принятие решение о конфискации активов РФ «будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права». В МИД называли заморозку российских активов в Европе «воровством», отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы Москвы.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в разговоре с NEWS.ru сказал, что решение о передаче российских средств «очень плохо закончится» для США.

«Если они такое решение приняли и они вступит в силу, то это будет продолжением гибели этой финансовой системы, которую фактически создали США. Это усугубит и без того огромное недоверие к американской финансовой системе. Они столкнутся с ответом со стороны Российской Федерации, у нас тоже есть активы , которые принадлежат США и их гражданам. Они запустили таким образом очень плохой процесс для всех стран мира, который приведёт к разбалансировке финансовой системы, которую они сами и создали. В принципе, все к этому и шло, но была надежда, что у них хватит ума такие вещи не принимать, но, честно говоря, с умом у американцев большие проблемы», — заявил сенатор.

Сколько денег России «заморозили» за границей

После начала специальной военной операции западные страны заблокировали как активы российских госструктур, так и частных лиц, оказавшихся под санкциями. В июне 2022 года Минфин США оценивал стоимость замороженных активов РФ по всему миру примерно в $330 млрд, из них около $300 млрд — это активы Центробанка.

В сентябре 2023 года состоялось заседание Рабочей группы по российским элитам, доверенным лицам и олигархам (REPO). По итогам встречи Минфин США опубликовал сообщение, согласно которому общая стоимость замороженных российских активов за рубежом оценивается примерно в $280 млрд, большая часть находится в Евросоюзе. В той встрече участвовали члены группы из Австралии, Канады, Европейской комиссии, Франции, Германии, Японии, Италии, Великобритании и США.

Тогда члены объединения «обязались предпринять шаги» для того, чтобы суверенные активы России, находящиеся в их юрисдикциях, оставались заблокированными до того, как Москва «не заплатит за ущерб, который она причинила Украине».