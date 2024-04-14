Россиянин оказался на борту захваченного Ираном судна. Что известно о моряке?

На борту захваченного спецназом Ирана в Ормузском проливе коммерческом судне MSC Aries находится гражданин России, дипломаты выясняют все обстоятельства.

© Lenta.ru

Контейнеровоз был перехвачен накануне, 13 апреля, спецназом подразделения «Сепах» (входит в состав ВМС Корпуса стражей исламской революции) в ходе проведенной с помощью вертолета операции. Судно шло под португальским флагом и следовало из эмиратского порта Халифа в индийский порт Нава-Шева. Сообщалось, что оно принадлежит компании Zodiac Group израильского бизнесмена Эяля Офера. Представитель компании-оператора судна MSC рассказал, что на борту находятся 25 членов экипажа. Позднее Telegram-канал Shot написал, что среди них — моряки из Приморского края.

Посольство выясняет детали

В заявлении диппредставительства говорится, что посольство России в Тегеране выясняет детали нахождения гражданина РФ на борту MSC Aries, которое было задержано Ираном в Ормузском проливе.

«Поддерживаем связь с родственниками российского моряка», — указали в посольстве.

Между тем в российском профсоюзе моряков рассказали РИА Новости, что члены экипажа контейнеровоза MSC Aries пока не обращались к объединению. Там отметили, что российские моряки действительно работают в компании MSC, однако информации по конкретному судну нет.

Telegram-канал Mash уточняет, что среди команды из 25 человек, помимо россиянина, 17 индийцев, четыре филиппинца, два пакистанца и эстонец.

Установлена личность захваченного российского моряка

Как установил Shot, на борту захваченного иранским спецназом контейнеровоза MSC Aries находится старший механик из России — 38-летний Тимофей Колчанов. Уточняется, что посольство РФ в Тегеране уже связалось с его семьей и сообщило, что с моряком все в порядке.

Известно, что Колчанов родом из города Фокино в Приморском крае, в последнее время жил в Тюмени. Он давно устроился работать в принадлежащую израильскому миллиардеру компанию, это уже его четвертый контракт. Российский моряк вышел в тот самый коммерческий рейс, на который с вертолета высадился иранский десант. Отмечается, что больше граждан России на борту контейнеровоза нет.

Израиль обвинил Иран в пиратстве, потребовал признать КСИР террористами

Глава МИД Израиля Исраэль Кац призвал Евросоюз признать КСИР террористической организацией. Он отметил, что КСИР захватил португальское гражданское грузовое судно, принадлежащее стране-члену ЕС, при этом заявляя, что оно принадлежит Израилю. «Преступный [иранский] режим, который поддерживает преступления ХАМАС, сейчас проводит пиратскую операцию в нарушение международного права», — высказался он.

Эскалация между двумя государствами произошла из-за удара ВВС Израиля по консульству Ирана в Сирии 1 апреля. Жертвой стал командующий подразделением иранского КСИР генерал Мохаммад Реза Захеди, который входил в так называемый черный список ООН вместе с 15 другими иранскими чиновниками и военными, которых всемирная организация подозревает в участии в ядерной программе Ирана. Еще одной жертвой атаки стал его заместитель и командующий подразделением КСИР генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.