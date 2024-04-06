Полиция Эквадора штурмом взяла посольство Мексики. Что известно о конфликте

Полиция Эквадора арестовала запросившего убежище в Мексике бывшего вице-президента Хорхе Гласа, взяв штурмом посольство страны в Кито. Мексиканские дипломаты получили ранения, страны разорвали отношения.

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Инцидент произошел на фоне обострения отношений между Мехико и Кито, вызвавшего высылку мексиканского посла.

ТАСС собрал основное о произошедшем.

Что стало причиной конфликта

9 августа 2023 года в столице Эквадора Кито во время предвыборной встречи был убит кандидат в президенты Фернандо Вильявисенсио. Задержанные преступники впоследствии были убиты во время бунта в тюрьме.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор на пресс-конференции 3 апреля вспомнил об этом случае и заявил, что накануне выборов в Эквадоре в прошлом году "внезапно убили кандидата, плохо отзывавшегося о лидирующем конкуренте".

Двумя днями позже мексиканский лидер повторил свои высказывания. Эквадор объявил персоной нон грата посла Мексики Ракель Серур Смеке. В Мехико заявили, что не будут поступать зеркально.

Убежище для политика

На этом фоне Лопес Обрадор объявил о планах предоставить убежище обратившемуся в посольство Гласу, затем о таком решении официально сообщил МИД Мексики. Конкретные сроки вывоза должны были определиться после разрешения эквадорской стороны.

Глас проходит обвиняемым по делу о коррупции, в 2017-2022 годах он находился в тюрьме, а убежище в Мексике запросил в декабре 2023 года. С тех пор он находился в мексиканском посольстве, а Мехико отказывался позволить эквадорским полицейским арестовать политика.Кито требовал от Мексики выдачи бывшего вице-президента, обвиняя эту страну в том, что она помогает Гласу "избежать правосудия".

Штурм посольства

В итоге полиция Эквадора силой вошла в мексиканское посольство, где арестовала Гласа. Полицейские въехали на территорию диппредставительства на бронемашинах, несколько сотрудников перелезли через забор.Гласа посадили в один из автомобилей и увезли в неизвестном направлении, рассказал временный поверенный в делах Мексики в Кито Роберто Кансеко.

Во время штурма посольства Мексики в Эквадоре пострадали дипломаты

Власти Эквадора подтвердили арест и проинформировали граждан республики о передаче Гласа "в распоряжение компетентных властей".МИД Мексики сообщил, что в ходе штурма несколько дипломатов получили ранения, и охарактеризовал произошедшее как "вопиющее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях".Президент Мексики объявил о разрыве дипломатических отношений с Эквадором и дал указание МИД страны "действовать в рамках закона".