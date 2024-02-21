Зачем в Польше предложили создать силы реагирования Евросоюза

Европейским странам следует создать собственные силы реагирования в дополнение к национальным армиям, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. По его мнению, такие формирования нужно комплектовать из добровольцев, а не из армейских подразделений стран Европы. Эксперты отмечают, что государства ЕС хотят большей независимости от США в сфере обороны, однако на данном этапе реализовать такой проект невозможно.

Евросоюз нуждается в формировании объединённых сил реагирования, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире телеканала TVN24.

«Я считаю, что Европа должна дополнительно к национальным армиям создать собственные силы реагирования», — сказал глава польской дипломатии.

Сикорский, в прошлом занимавший пост главы Минобороны Польши и кресло в Европарламенте, также заявил, что поддерживает «создание соединённого командования — укреплённой бригады для вмешательства в конфликты, возникающие на рубежах ЕС, причём в её составе должны быть добровольцы из государств-членов, а не военные подразделения этих государств».

При этом политик считает, что единую европейскую армию сформировать не удастся. «Я предостерегаю от того, чтобы говорить о европейской армии, потому что это создаёт впечатление, что мы будем связывать национальную армию. Я полагаю, что на это шансов нет», — отметил Сикорский.

Опасные речи

В Европе на протяжении последнего десятилетия периодически поднимается идея создания единой армии, параллельной блоку НАТО и его военно-организационной структуре. В 2016 году к этому призывали Венгрия и Чехия, в 2017-м лидеры ЕС запустили программу постоянного структурированного сотрудничества в сфере безопасности и обороны, а в 2018 году с предложением создания армии ЕС выступил президент Франции Эммануэль Макрон.

В феврале 2024-го эта тема снова оказалась в центре внимания после заявлений кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Во время выступления на предвыборном митинге республиканец пересказал свой разговор с одним из мировых лидеров, произошедший в его бытность президентом. В этой беседе, по словам Трампа, он пригрозил бросить его страну на произвол судьбы в случае «нападения России», если тот не увеличит расходы на оборону в рамках НАТО. Кандидат в президенты США заверил своих сторонников, что после этого разговора в НАТО «потекли сотни миллиардов долларов».

Напомним, что Трамп, будучи президентом США (с 2017 по 2021 год), регулярно высказывал претензии к тем членам НАТО, которые, по его мнению, вкладывали в альянс слишком мало денег. Сразу после его последнего заявления европейские политики начали озвучивать идеи, каким образом ЕС может обеспечить собственную безопасность.

Депутат Европарламента из Чехии Микулаш Пекса предложил создать армию Евросоюза, так как на США нельзя будет положиться, если президентом в 2024 году станет Трамп.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что слова Трампа должны побудить членов союза к более активным вложениям средств в оборону.

«Я думаю, слова американского кандидата в президенты могут послужить будильником для некоторых членов ЕС, вклад которых не столь велик. Я надеюсь, что мы все начнём вкладываться больше и вместе станем сильнее», — приводит её слова ERR.

В свою очередь, глава Европарламента Роберта Метсола, комментируя слова Трампа, сказала, что ЕС должен усилить свой оборонный потенциал и быть готовым противостоять угрозам без поддержки Соединённых Штатов. По её словам, ЕС должен вкладывать больше средств, чтобы «укреплять оборонную промышленность и избрать практичный подход в отношении стратегической автономии» объединения.

«ЕС должен быть готов к тому, чтобы в случае необходимости взять на себя ответственность (в том, что касается обеспечения обороны. — RT), а также к любому варианту развития событий», — подчеркнула она.

При этом Метсола добавила, что европейский оборонительный союз должен дополнять НАТО, а не конкурировать с ним.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель раскритиковал слова Трампа и его отношение к европейским союзникам по НАТО.

«НАТО не может быть военным альянсом, работающим по принципу a la carte (ресторанного меню. — RT) в зависимости от настроения американского президента», — сказал Боррель.

Со своей стороны, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что слова Трампа не должны привести к развалу альянса и что его членам нужно укреплять блок, а не рассматривать варианты по его разделению. Он также напомнил, что в Европе действует основанная на тесном сотрудничестве с США система ядерного сдерживания.

Стоит отметить, что глава МИД России Сергей Лавров ещё в 2022 году, комментируя планы ЕС по обретению стратегической автономии, отметил, что Вашингтон не позволит Брюсселю самостоятельно решать, где и как применять свои вооружённые силы.

«Это едва ли принесёт пользу, потому что в любом случае военизированный ЕС уже рассматривается Североатлантическим альянсом как придаток НАТО, а не как самостоятельная величина, которая будет сама решать, где и как применять вооружённые силы. Уверен, что Евросоюзу это не будет позволено», — отметил глава российской дипломатии в интервью французскому телеканалу TF1.

Вопрос субъектности

Радослав Сикорский является давним сторонником идей милитаризации Евросоюза, однако реализовать его предложение по формированию неких сил быстрого реагирования на добровольческой основе у ЕС вряд ли получится, отметил профессор Дипломатической академии МИД РФ Владимир Винокуров в беседе с RT.

«Какие-то добровольческие формирования, соединения, оборонные союзы — всё это фантастика, учитывая, в какой ситуации сегодня находится Европа в целом и Европейский союз. У них так много политико-экономических проблем, что неизвестно, за решение каких из них надо браться в первую очередь. И создание каких-то добровольческих корпусов на их фоне далеко не так важно», — сказал политолог.

В Европе опасаются, что президентом США в 2024 году снова станет Дональд Трамп, который может радикально пересмотреть уровень участия Америки в НАТО, добавил Винокуров.

«Сейчас речь в Европе идёт о том, чтобы сохранить Североатлантический альянс в таком виде, в котором он сегодня существует, потому что развязка ситуации на Украине приведёт к центробежным процессам внутри этого блока. Все убедятся, что, несмотря на яркие выступления генсека Столтенберга и других представителей этой организации, она не может гарантировать ту самую коллективную безопасность. Время всё расставит по своим местам», — сказал эксперт.

При этом Евросоюз хочет создать собственные вооружённые силы, чтобы повысить свою политическую субъектность, считает доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков.

«Политическая субъектность невозможна без собственной армии. ЕС — это такой рыхлый, гнилой гриб, который внешне выглядит аккуратно и красиво, но внутри у него пустота и труха, потому что нет структуры, объединяющей его на силовом и военном уровне. А без этого это рыхлое образование при НАТО и США. Поэтому ранее инициатива европейских сил быстрого реагирования всегда блокировалась США и Великобританией, которая входила в ЕС на особых условиях и фактически занималась тем, что блокировала все антиамериканские инициативы ЕС», — подчеркнул эксперт.

Сейчас лидеры ЕС посылают Вашингтону сигналы, что они недовольны американскими политиками, которые не хотят защищать Европу, однако до создания собственной армии или каких-либо сил вряд ли дойдёт, считает Крутаков.